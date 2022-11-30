Прокуратура в Южной Корее запросила ордер на арест четырёх разработчиков UST и Luna и сооснователя Terraform Статьи редакции
В сентябре 2022 года южнокорейский суд выдал ордер на арест основателя Terraform Labs До Квона по обвинению в мошенничестве.
- Прокуратура Южного округа Сеула запросила ордер на арест соучредителя Terraform Labs Даниэля Шина, пишет TechCrunch. Его подозревают в получении незаконной прибыли, а также использовании данных клиентов его финтех-компании Chai для продвижения криптовалюты Luna.
- По версии следствия, Шин получил токены Luna, которые были выпущены без ведома инвесторов, а затем продал их, когда цена достигла пиковых значений, и заработал $105 млн. Его адвокат отверг обвинения и заявил, что Шин покинул компанию в марте 2020 года для развития собственного стартапа Chai.
- Ордеры также были запрошены для трёх инвесторов Terraform и четырёх инженеров, отвечавших за разработку TerraUSD (UST) и Luna. Их имена не раскрываются.
- Стейблкоин UST был привязан к стоимости доллара через токен Luna. Его курс начал падать в начале мая 2022 года. По данным аналитической компании Elliptic, инвесторы проектов Terraform потеряли около $42 млрд.
- В августе 2022 года основатель Terraform и разработчик Luna и UST До Квон переехал в Сингапур «из-за опасений за безопасность семьи». Он заявил, что не пытался с помощью переезда избавиться от уголовного преследования. В сентябре южнокорейский суд выдал ордер на его арест по обвинению в мошенничестве.
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Уф. Не тот Terraform.
Тоже подумал о hashicorp
Перепись девопсов в треде
Да, да, просто в Синге трава зеленее и воздух чище.
Как забавно, как только с криптой везде проблемки появились, криптоцыгане исчезли из инфополя. Трудно им наверное
вот уж где где а в Южной Корее пытаться заниматься мутными делами не стоит
Почему?
скорее всего перепутал Южную Корею и Северную
Уже есть независимый аудит, показывающий, что До Квон и его команда пытались за счет вливания своих средств удержать привязку стейблкоина к доллару.
Всему виной массовый ажиотаж и истерия, как на пике LUNA, так и на падении.
Алгоритм привязки был не совершенен, и поэтому полетела вся система.
А сейчас «умные» инвесторы хотят закрыть До Квона, и сбросить все свои ошибки на него. И прибегают к разным законным и незаконным методам.
Ух ты. Очень интересная информация. Можно пруф что-нибудь с этой точки зрения почитать?
https://medium.com/terra-money/lfg-technical-audit-report-ddaf3f51e7d
Это первые фальшивотокинисты? Сама схема не новая, конечно, но всё же любопытно.
будет интересно если в итоге его адвокаты докажут его невиновность
На ошибках учатся. Инвесторы кто покупает стейбл в надежде сохраниться от инфляции и внешних факторов получая %, тупо теряют все деньги. И по очевидным причинам, долги закрывают новыми вливаниями пока пузырь не лопается. Это равносильно что удивляться что солнце светит или что луна круглая... Это игра на жадности и преследовать за это грех, ибо не фиг жадничать и пытаться мешки с деньгами сохранить, это наказание и хороший урок. Более того к моменту смерти уже будет плевать на эти богатства, а судя по динамике мировых событий сейчас гарантию никто не даст. Вкладывайтесь в проверенных людей и проверенные концепты и в проверенные холдинги, там хотя бы продукт простимулируете и получите хоть что-то, чем вообще ничего.
И я не вижу, чтобы эти азиаты что-то дали полезное в своем проекте, вся их работа и разработка заключалась в МММ. Для того чтобы сделать какую либо валюту стейблом, надо сначала задаться вопросом как это сделать. Не найдется человека который сделает стейбл, это априори не возможно, так что их стейбл это прямой скам. Мое личное мнение
Естественно на месте До Квона оставаться в Корее, где его 100% закроют с помощью крупных инвесторов – мегаглупо.
(сейчас он в Европе, по последним новостям)