Крипто
Разноцветный фитиль

Coinbase запланировала уволить сотрудников второй раз за семь месяцев — теперь 20% штата Статьи редакции

Криптобиржа хочет закрыть несколько проектов, но каких — не уточняет.

  • Компания планирует уволить около 950 человек, написал в блоге гендиректор Брайан Армстронг. По данным TechCrunch, это около 20% штата.
  • По словам Армстронга, это часть плана по сокращению расходов компании на 25% квартал к кварталу — включая затраты на маркетинг, разработку и другие. Он пояснил, что Coinbase проанализировала сценарии развития на 2023 год и поняла, что не сможет достаточно уменьшить расходы без увольнений.
  • В рамках сокращения штата компания закроет несколько проектов, «вероятность успеха которых ниже». О каких именно проектах речь, он не уточнил.
  • Все попавшие под увольнения сотрудники получат письма и встретятся с HR и своими руководителями, а после получат выходное пособие, медицинскую страховку, поддержку для трудоустройства и другое.

Тем из вас, кто уйдёт: знайте, что это [решение] — не отражение вашей работы или вклада в Coinbase. Я верю, что у нас невероятная команда, и все вы были важной её частью. Это отражение текущей экономической ситуации и состояния рынка криптовалют.

Брайан Армстронг
  • В июне 2022 года Армстронг уже писал о необходимости уволить 18% сотрудников или около 1100 человек. Он объяснял тогда, что экономика входит в период рецессии, которая может привести к «криптозиме».

#новость #coinbase

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12 комментариев
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 Ваня Клячкин

Ещё раз твердо и четко : не скам

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just a.

Выплачивать выходные пособия, мед.страховки и пытаться верстать бюджет бизнеса в условиях стагнации ≠ оформлять виллы на родственников и обеспечивать кредитные обязательства своими же токенами.

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Антон Монин

на счет компенсации вообще не понятно

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Пляжный крокодил

Крипта это стабильно

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Karl

стабильный только рубль

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Публик

И правда: 1 рубль всегда стоит 1 рубль.

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Karen Buzhala

стабильный пузырь

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ne01100001001

Нет скама, нет работы.

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Слегка Придурковатый

Сдохла ваша FTX, сдохнут и остальные.

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Илья Волочков

А куда подевались аналитики, которые тут обещали битхоин по 100 000 долларов и расцвет NFT?

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melkiyPadonok

Ушли работать на заводы

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Публик

Завод ОАО «Тик-ток хаус им Ильича»

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