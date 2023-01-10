Coinbase запланировала уволить сотрудников второй раз за семь месяцев — теперь 20% штата Статьи редакции
Криптобиржа хочет закрыть несколько проектов, но каких — не уточняет.
- Компания планирует уволить около 950 человек, написал в блоге гендиректор Брайан Армстронг. По данным TechCrunch, это около 20% штата.
- По словам Армстронга, это часть плана по сокращению расходов компании на 25% квартал к кварталу — включая затраты на маркетинг, разработку и другие. Он пояснил, что Coinbase проанализировала сценарии развития на 2023 год и поняла, что не сможет достаточно уменьшить расходы без увольнений.
- В рамках сокращения штата компания закроет несколько проектов, «вероятность успеха которых ниже». О каких именно проектах речь, он не уточнил.
- Все попавшие под увольнения сотрудники получат письма и встретятся с HR и своими руководителями, а после получат выходное пособие, медицинскую страховку, поддержку для трудоустройства и другое.
- В июне 2022 года Армстронг уже писал о необходимости уволить 18% сотрудников или около 1100 человек. Он объяснял тогда, что экономика входит в период рецессии, которая может привести к «криптозиме».
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Ещё раз твердо и четко : не скам
Выплачивать выходные пособия, мед.страховки и пытаться верстать бюджет бизнеса в условиях стагнации ≠ оформлять виллы на родственников и обеспечивать кредитные обязательства своими же токенами.
на счет компенсации вообще не понятно
Крипта это стабильно
стабильный только рубль
И правда: 1 рубль всегда стоит 1 рубль.
стабильный пузырь
Нет скама, нет работы.
Сдохла ваша FTX, сдохнут и остальные.
А куда подевались аналитики, которые тут обещали битхоин по 100 000 долларов и расцвет NFT?
Ушли работать на заводы
Завод ОАО «Тик-ток хаус им Ильича»