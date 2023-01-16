Иран и Россия задумались о запуске совместного стейблкойна с привязкой к золоту Статьи редакции
Его можно будет использовать во внешнеторговых расчётах.
- Иранский ЦБ рассматривает возможность запустить вместе с Россией «токен Персидского региона», рассказали «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова.
- Токен хотят привязать к золоту, поэтому работать он будет как стейблкойн — криптовалюта, обеспеченная выпускаемыми государством деньгами или драгметаллом. Страны смогут использовать его как платёжное средство во внешнеторговых расчётах вместо доллара, рубля и иранского риала.
- Иран — «более прогрессивная страна в плане криптоиндустрии», поясняет Бражников, так как там «есть майнеры, биржи и обменники». К тому же развиваются и отношения двух государств, говорит он. Например, с 2023 года особая экономическая зона в Астрахани начнёт принимать из Ирана грузоперевозки. Для этого и подойдёт стейблкойн.
- «Возможность использования цифровой валюты в товарообороте между Россией и Ираном имеет преимущество над SWIFT», — заключил член комитета Госдумы по информполитике, инфортехнологиям и связи Антон Ткачёв. Но он также уточнил переговоры ведутся, однако подвижки будут, только когда Россия «полностью отрегулирует криптовалюты».
- Сам Ткачёв не видит острой необходимости в запуске стейблкойна. По его словам, токенизировать активы можно быстрее и без криптовалют — в рамках действующих законов о цифровых финансовых активах. С ним согласен вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Платежи между двумя странами проходят в национальной валюте и не зависят от санкций, так как не завязаны на долларе.
- «Городить особую цифровую платформу не обязательно. И сейчас это не совсем уместно: между странами нет внушительного товарооборота», — отмечает Войлуков. А чтобы поддерживать ликвидность токена, нужно, чтобы товарный поток был равномерным. Для пилотного проекта России лучше выбрать Беларусь, считает он: она ближе по экономическому устройству и менталитету, а ещё там тоже есть майнеры и биржи.
- Технически организовать цифровую платформу несложно, замечает партнёр адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская. Важно заранее решить другие вопросы: где будет храниться золото для обеспечения и кто возьмёт роль банка-посредника для обмена токенов на обычные деньги.
- Российский ЦБ выступал против использования криптовалюты в расчётах внутри страны, однако допускал, что они могут стать инструментом для внешнеторговых сделок. Последнюю идею поддерживал и Минфин. В декабре 2022 года ЦБ объявил, что запустит пилот с «заинтересованными участниками рынка».
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Северную Корею забыли позвать в это видео.
У них хоть курс стабильный
Думал, уже не удивят сегодня, но... Иранско-российский золотой стейблкоин?!«токен Персидского региона»
Россия каким боком к этому токену?
Собираться они могут ещё долго!
А другие варианты отношений кроме "присединения" вам известны?
Персидский рублос будет
Это дорогой мой дно)
Шортить сразу можно будет, да?
Ты комментатор или страна?
Красавчики. Надеюсь сделают по уму и будет работать как надо.
Так уже все работает, и без всякого золота. Стейблкоин Tether (USDT) по итогам прошлого года обошёл по объёму транзакций Visa и Mastercard. За год было обработано платежей на сумму $18,2 трлн.
Кризисы начала 20-го века ничему не научили, снова к золоту вяжемся?
У России свой путь, обратно в 19 век
Ваши предложения?
как будто после отвязки от золота стало меньше кризисов)
А какие там с золотом связаны?
Первый раз слышу
*лять какие стейнблоки? Травительство людей убивает в несметных количествах
Правительство на другой планете, дорогой! (с)
Так то логично конечно, потому что золото российское стало нелеквидным.
Что с лицом любители крипы )
Крипово))
Решил поискать, что это за исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.
А это, оказывается, известный в узких кругах Матрос. Вот это поворот!
Какое дно..
Ziran
звучит слишком вероятно,но всё таки надеюсь что нет
А золота то столько где возьмут?))))) А понял, они просто задумались. Или задумался только Бражников? Бражников такой чёрт, за палку колбасы на похоронах споёт и спляшет.
Там же баланс ведется, вносить обеспечительный депозит, который должен разницу в импорте-экспорте покрывать на срок расчетов
Там, где лежит. Операции с золотом под санкциями.
Даёшь VCCOIN!
Сейчас свою монету запустить как нефиг делать можно)
BUZcoin ))
Закупятся на хаях, прокатятся ...ну как обычно.
Халяль-крипта от самых прогрессивных и инновационных держав.
Можно сразу золотом обмениваться без посредника
ага,кидаться в друг друга
$GOLT xDDD
Вот так, страна 43 года под санкциями, а уже нас опередила.
Так мы всего 10 месяцев))
Лиса и кот базилио решили всем продать золотое дерево? 🤣
Мамонты скамеры
Как всегда в концовке будет н@е[email protected]лово.
Это сразу после демилитаризации и денацификации Украины сделают, или параллельно?
Ммм, а Иранцы то в курсе такой гениальной идеи? Сидел такой Бражников 5 лет, смотрел на золотую иконку биткойна и такой: Ебааать у меня идея🤣🤣🤣
К персидским коврам и матрёшкам ещё надо привязать
К фисташкам