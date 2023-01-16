Крипто
Полина Лааксо

Иран и Россия задумались о запуске совместного стейблкойна с привязкой к золоту Статьи редакции

Его можно будет использовать во внешнеторговых расчётах.

  • Иранский ЦБ рассматривает возможность запустить вместе с Россией «токен Персидского региона», рассказали «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александра Бражникова.
  • Токен хотят привязать к золоту, поэтому работать он будет как стейблкойн — криптовалюта, обеспеченная выпускаемыми государством деньгами или драгметаллом. Страны смогут использовать его как платёжное средство во внешнеторговых расчётах вместо доллара, рубля и иранского риала.
  • Иран — «более прогрессивная страна в плане криптоиндустрии», поясняет Бражников, так как там «есть майнеры, биржи и обменники». К тому же развиваются и отношения двух государств, говорит он. Например, с 2023 года особая экономическая зона в Астрахани начнёт принимать из Ирана грузоперевозки. Для этого и подойдёт стейблкойн.
  • «Возможность использования цифровой валюты в товарообороте между Россией и Ираном имеет преимущество над SWIFT», — заключил член комитета Госдумы по информполитике, инфортехнологиям и связи Антон Ткачёв. Но он также уточнил переговоры ведутся, однако подвижки будут, только когда Россия «полностью отрегулирует криптовалюты».
  • Сам Ткачёв не видит острой необходимости в запуске стейблкойна. По его словам, токенизировать активы можно быстрее и без криптовалют — в рамках действующих законов о цифровых финансовых активах. С ним согласен вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Платежи между двумя странами проходят в национальной валюте и не зависят от санкций, так как не завязаны на долларе.
  • «Городить особую цифровую платформу не обязательно. И сейчас это не совсем уместно: между странами нет внушительного товарооборота», — отмечает Войлуков. А чтобы поддерживать ликвидность токена, нужно, чтобы товарный поток был равномерным. Для пилотного проекта России лучше выбрать Беларусь, считает он: она ближе по экономическому устройству и менталитету, а ещё там тоже есть майнеры и биржи.
  • Технически организовать цифровую платформу несложно, замечает партнёр адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская. Важно заранее решить другие вопросы: где будет храниться золото для обеспечения и кто возьмёт роль банка-посредника для обмена токенов на обычные деньги.
  • Российский ЦБ выступал против использования криптовалюты в расчётах внутри страны, однако допускал, что они могут стать инструментом для внешнеторговых сделок. Последнюю идею поддерживал и Минфин. В декабре 2022 года ЦБ объявил, что запустит пилот с «заинтересованными участниками рынка».

#криптовалюта #иран #новость

3047 просмотров
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82 комментария
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 Stanislav Lem

Северную Корею забыли позвать в это видео.

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Вера Синицина

У них хоть курс стабильный

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1 комментарий
Вадим Д.

Думал, уже не удивят сегодня, но... Иранско-российский золотой стейблкоин?!

«токен Персидского региона»

Россия каким боком к этому токену?

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Иван Серик

Собираться они могут ещё долго!

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Eldar Faizullin

А другие варианты отношений кроме "присединения" вам известны?

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Mansplaining

Персидский рублос будет

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1 комментарий
Mr Black

Это дорогой мой дно)

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VC комментатор

Шортить сразу можно будет, да?

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Сергей Я
Страны смогут использовать его как платёжное средство во внешнеторговых расчётах вместо доллара, рубля и иранского риала.

Ты комментатор или страна?

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3 комментария
Сергей Я

Красавчики. Надеюсь сделают по уму и будет работать как надо.

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Профессиональный Влад

Так уже все работает, и без всякого золота. Стейблкоин Tether (USDT) по итогам прошлого года обошёл по объёму транзакций Visa и Mastercard. За год было обработано платежей на сумму $18,2 трлн.

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8 комментариев
Иван Иванов

Кризисы начала 20-го века ничему не научили, снова к золоту вяжемся?

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stark

У России свой путь, обратно в 19 век

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6 комментариев
Eldar Faizullin

Ваши предложения?

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2 комментария
kav

как будто после отвязки от золота стало меньше кризисов)

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Alexey Dymov

А какие там с золотом связаны?

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3 комментария
Айдар Гаязов

Первый раз слышу

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Джошуа

*лять какие стейнблоки? Травительство людей убивает в несметных количествах

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Sergei Timofeyev

Правительство на другой планете, дорогой! (с)

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6 комментариев
Ware Wow

Так то логично конечно, потому что золото российское стало нелеквидным.

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Mr Yellow

Что с лицом любители крипы )

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Alex Shevchenko

Крипово))

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Слегка Придурковатый

Решил поискать, что это за исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.

А это, оказывается, известный в узких кругах Матрос. Вот это поворот!

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Giraffe

Какое дно..

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1 комментарий
Вера Синицина
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Vasiliy coconut

Ziran

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Edward Dette

звучит слишком вероятно,но всё таки надеюсь что нет

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Ivan Petrov

А золота то столько где возьмут?))))) А понял, они просто задумались. Или задумался только Бражников? Бражников такой чёрт, за палку колбасы на похоронах споёт и спляшет.

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Alexey Dymov

Там же баланс ведется, вносить обеспечительный депозит, который должен разницу в импорте-экспорте покрывать на срок расчетов

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Sergei Timofeyev

Там, где лежит. Операции с золотом под санкциями.

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t t
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Куртуазный маньерист

Даёшь VCCOIN!

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Igor Batkovich

Сейчас свою монету запустить как нефиг делать можно)

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2 комментария
Sergei Timofeyev

BUZcoin ))

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MMT

Закупятся на хаях, прокатятся ...ну как обычно.

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Александр Смирнов

Халяль-крипта от самых прогрессивных и инновационных держав.

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Данияр Исмаилов

Можно сразу золотом обмениваться без посредника

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Terri Brown

ага,кидаться в друг друга

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Денис Пихаров

$GOLT xDDD

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Вася Пражкин
Иран — «более прогрессивная страна в плане криптоиндустрии», поясняет Бражников

Вот так, страна 43 года под санкциями, а уже нас опередила.

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Серж

Так мы всего 10 месяцев))

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1 комментарий
NotFop

Лиса и кот базилио решили всем продать золотое дерево? 🤣

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яйцо со шрамом

Мамонты скамеры

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Admin Pool

Как всегда в концовке будет н@е[email protected]лово.

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Leha Shum

Это сразу после демилитаризации и денацификации Украины сделают, или параллельно?

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Ivan Petrov

Ммм, а Иранцы то в курсе такой гениальной идеи? Сидел такой Бражников 5 лет, смотрел на золотую иконку биткойна и такой: Ебааать у меня идея🤣🤣🤣

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Paster Nak

К персидским коврам и матрёшкам ещё надо привязать

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semen matrasov

К фисташкам

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