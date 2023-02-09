Криптообменник LocalBitcoins закроется после десяти лет работы — из-за «затянувшейся криптозимы» Статьи редакции
Он был одним из первых сервисов для криптообмена на рынке.
- Сервис p2p-обмена традиционных валют на биткоины завершит работу, сообщила компания. Руководство платформы призналось, что «боролось с трудностями, возникшими на фоне затянувшейся и очень морозной криптозимы», но не справилось.
- С 9 февраля 2023 года сервис запретил регистрацию новых аккаунтов, а с 16 февраля остановит торги и ограничит функции кошелька, оставив только вывод средств. Забрать деньги со счетов пользователи смогут в течение года с момента новости о закрытии, но компания советует не ждать до последнего.
- LocalBitcoins — один из первых обменников в криптомире, пишет издание Decrypt. Его основал в 2012 году Джеремая Кангас — в Хельсинки, Финляндия. В 2021 году платформа расширила предложение и добавила также поддержку некоторых альткоинов: Cardano, Tether, Polkadot, Dogecoin, Bitcoin Cash, USD Coin и Chainlink.
- По данным Onfido, сервисом пользовались в 189 странах, а Россия считалась одним из крупнейших рынков и иногда обгоняла другие государства по месячным объёмам торгов — при том, что в 2016 году платформу блокировал РКН. В октябре 2022 года компания объявила, что больше не может обслуживать клиентов из России.
О закрытии сервиса на vc.ru также написал Криптоинопланетянин.
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Он закроется скорее из-за санкций, тк кучу народа сами же выгнали с площадки. Сначала сделали лимит 10к а после вообще послали всех лесом с неправильным паспортом.
Он пережил нормально прошлую криптозиму, с чего вдруг в эту то закрываться собрался?
Вот те же мысли
+1
А чо кстати, если сделать криптогенератор криптообменников на блохчейне. Каждый может создавать, допустим, свои обменники и биржи просто генерируя pub/priv pair keys.
Сообщение написано chatgpt?
Вроде складно, а смысла ноль
как и во всей крипте))))
Криптогенератор криптогенераторов, которые будут генерировать криптогенераторы. Так создадим блохчеиновую форму жизни, которая поработит наш 3д мир, начав с продажи курсов по заработку на блохчеине дешевле, чем продают инфоцыгане.
Криптозима близко и продлится она дооолго. Вот и ладушки.
что мертво, умереть не может)
Главное чтобы ходаки не пришли)
Расстроены, что не можете на этом зарабатывать?
О, нет (-:
В этот пузырь не верю и жду когда это прекратится. Технологии останутся, бред сойдёт.
В России он был и вправду популярен.
Не удивлюсь если реально закрылись не из-за падения крипты, так как не сказал бы что рынок уж последний год прям уж сильно бы трясло, а из-за санкций и запрета торговли России
Ну чо, пацаны, уже пора входить в крипту или ещё рано?
так ты опоздал. Надо было на хаях закупаться, чего ты ждал?!
10 лет работы? то есть крипте более 10 лет? как же я стар
Всё из-за тебя.
не волнуйся, мамкины инвесторы все равно до 2018 не знали о ней, потому и бума никакого не было) фактически можно сказать, что крипте всего 5 лет. Ровно тогда повсеместно все начали в нее вкладываться, ибо стильно модно молодежно)
Мне кажется, все же, что причины инвестиций в крипту, в основном, абсолютно другие.
да какие другие)) мамкиным инвесторам показали, как биток с жалких 2х баксов до 2к баксов вымахал, вот школоло и налетело в надежде, что теперь с 2к баксов до 200к баксов так же просто выстрелит, только смузи пей, да бабки успевай обналичивать. В каком-то смысле из-за этого массового сознания биток и вымахал так, потому что его скупали все подряд. А потом появилась красивая история про: "биток это не прост ценная бумага, это децентрализованная безопасность и безопасная децентрализованность", вот школоло еще пуще накинулись)))
Пока единственное, чем крипта подсобила, да и то не она в целом, а стейблкоины - так это тем, что сейчас айтишникам могут в них платить вместо фиата, и взятки с них гладки)) Что тоже до поры до времени, как я всегда говорил и говорю, у крипты всего 2 будущего: либо этот пузырь лопнет наконец, либо станет настолько популярен, что за него плотно возьмутся государства, дабы не упустить денежных потоков. И накроется тогда вот это вот все.
А еще спасибо за наше будущее - цифровой рубль, чего не было бы без этих дебильных разработок. Вот тут то мы и глотнем хорошенько, как китайцы сегодня.
Он сдох потому что есть куча других обменников и пока банки их будут пытаться блокировать и контролировать, они полностью все захватят. Как и нейросети, Я например.
Зима, холода, закрываются счета))
Вот это да, жаль конечно, долгое время через них обменивал. Интересно, насколько сильно по ним ударило то, что после какого-то-там пакета санкций они потребовали вывода средств у российских пользователей, насколько сильно объём уменьшился
Может он закрылся, потому что появился p2p бинанс с тем же функционалом..
Ушла эпоха
лоооооооооооооол
Эххх,во были времена,через него миллиарды прогоняли,разные деньги,хороший был сервис.