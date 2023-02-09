Мы запускали LocalBitcoins, чтобы продвигать биткоин в массы и вносить свою лепту в развитие финансовой инклюзивности. Мы несли эти идеи более десяти лет и гордимся тем, чего смогли достичь вместе с вами — нашим преданным сообществом.

Спасибо, что стали частью семьи. Для нас было честью служить вам.