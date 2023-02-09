Крипто
Полина Лааксо

Криптообменник LocalBitcoins закроется после десяти лет работы — из-за «затянувшейся криптозимы» Статьи редакции

Он был одним из первых сервисов для криптообмена на рынке.

Источник: Decrypt
  • Сервис p2p-обмена традиционных валют на биткоины завершит работу, сообщила компания. Руководство платформы призналось, что «боролось с трудностями, возникшими на фоне затянувшейся и очень морозной криптозимы», но не справилось.
  • С 9 февраля 2023 года сервис запретил регистрацию новых аккаунтов, а с 16 февраля остановит торги и ограничит функции кошелька, оставив только вывод средств. Забрать деньги со счетов пользователи смогут в течение года с момента новости о закрытии, но компания советует не ждать до последнего.

Мы запускали LocalBitcoins, чтобы продвигать биткоин в массы и вносить свою лепту в развитие финансовой инклюзивности. Мы несли эти идеи более десяти лет и гордимся тем, чего смогли достичь вместе с вами — нашим преданным сообществом.

Спасибо, что стали частью семьи. Для нас было честью служить вам.

LocalBitcoins
  • LocalBitcoins — один из первых обменников в криптомире, пишет издание Decrypt. Его основал в 2012 году Джеремая Кангас — в Хельсинки, Финляндия. В 2021 году платформа расширила предложение и добавила также поддержку некоторых альткоинов: Cardano, Tether, Polkadot, Dogecoin, Bitcoin Cash, USD Coin и Chainlink.
  • По данным Onfido, сервисом пользовались в 189 странах, а Россия считалась одним из крупнейших рынков и иногда обгоняла другие государства по месячным объёмам торгов — при том, что в 2016 году платформу блокировал РКН. В октябре 2022 года компания объявила, что больше не может обслуживать клиентов из России.

О закрытии сервиса на vc.ru также написал Криптоинопланетянин.

#криптовалюта #новость

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27 комментариев
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 Aleksei M

Он закроется скорее из-за санкций, тк кучу народа сами же выгнали с площадки. Сначала сделали лимит 10к а после вообще послали всех лесом с неправильным паспортом.

Он пережил нормально прошлую криптозиму, с чего вдруг в эту то закрываться собрался?

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Konstantin Feoktistov

Вот те же мысли

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just a.

+1

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Елена Новозерская

А чо кстати, если сделать криптогенератор криптообменников на блохчейне. Каждый может создавать, допустим, свои обменники и биржи просто генерируя pub/priv pair keys.

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Bames Jond

Сообщение написано chatgpt?
Вроде складно, а смысла ноль

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Стерлядка Вяленая

как и во всей крипте))))

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Nikita Voronin

Криптогенератор криптогенераторов, которые будут генерировать криптогенераторы. Так создадим блохчеиновую форму жизни, которая поработит наш 3д мир, начав с продажи курсов по заработку на блохчеине дешевле, чем продают инфоцыгане.

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Вадим Д.

Криптозима близко и продлится она дооолго. Вот и ладушки.

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Сергей Мазур

что мертво, умереть не может)

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Mr Black

Главное чтобы ходаки не пришли)

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Alex Lowen

Расстроены, что не можете на этом зарабатывать?

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Вадим Д.

О, нет (-:
В этот пузырь не верю и жду когда это прекратится. Технологии останутся, бред сойдёт.

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Old Ball

В России он был и вправду популярен.

Не удивлюсь если реально закрылись не из-за падения крипты, так как не сказал бы что рынок уж последний год прям уж сильно бы трясло, а из-за санкций и запрета торговли России

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Слегка Придурковатый

Ну чо, пацаны, уже пора входить в крипту или ещё рано?

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Стерлядка Вяленая

так ты опоздал. Надо было на хаях закупаться, чего ты ждал?!

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Дмитрий Зима

10 лет работы? то есть крипте более 10 лет? как же я стар

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Pavel Cree

Всё из-за тебя.

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Стерлядка Вяленая

не волнуйся, мамкины инвесторы все равно до 2018 не знали о ней, потому и бума никакого не было) фактически можно сказать, что крипте всего 5 лет. Ровно тогда повсеместно все начали в нее вкладываться, ибо стильно модно молодежно)

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Alex Lowen

Мне кажется, все же, что причины инвестиций в крипту, в основном, абсолютно другие.

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Стерлядка Вяленая

да какие другие)) мамкиным инвесторам показали, как биток с жалких 2х баксов до 2к баксов вымахал, вот школоло и налетело в надежде, что теперь с 2к баксов до 200к баксов так же просто выстрелит, только смузи пей, да бабки успевай обналичивать. В каком-то смысле из-за этого массового сознания биток и вымахал так, потому что его скупали все подряд. А потом появилась красивая история про: "биток это не прост ценная бумага, это децентрализованная безопасность и безопасная децентрализованность", вот школоло еще пуще накинулись)))

Пока единственное, чем крипта подсобила, да и то не она в целом, а стейблкоины - так это тем, что сейчас айтишникам могут в них платить вместо фиата, и взятки с них гладки)) Что тоже до поры до времени, как я всегда говорил и говорю, у крипты всего 2 будущего: либо этот пузырь лопнет наконец, либо станет настолько популярен, что за него плотно возьмутся государства, дабы не упустить денежных потоков. И накроется тогда вот это вот все.

А еще спасибо за наше будущее - цифровой рубль, чего не было бы без этих дебильных разработок. Вот тут то мы и глотнем хорошенько, как китайцы сегодня.

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Gavr Greeze

Он сдох потому что есть куча других обменников и пока банки их будут пытаться блокировать и контролировать, они полностью все захватят. Как и нейросети, Я например.

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Андрей Комягин

Зима, холода, закрываются счета))

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Gregory Mishutin

Вот это да, жаль конечно, долгое время через них обменивал. Интересно, насколько сильно по ним ударило то, что после какого-то-там пакета санкций они потребовали вывода средств у российских пользователей, насколько сильно объём уменьшился

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Виктор Ефимов

Может он закрылся, потому что появился p2p бинанс с тем же функционалом..

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Artem 69

Ушла эпоха

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Стерлядка Вяленая

лоооооооооооооол

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Mr Black

Эххх,во были времена,через него миллиарды прогоняли,разные деньги,хороший был сервис.

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