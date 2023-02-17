Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к создателю стейблкоина TerraUSD и криптовалюты Luna До Квону Статьи редакции
Регулятор обвиняет его в мошенничестве и обмане инвесторов.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против До Квона и сингапурской Terraform Labs, пишет The Wall Street Journal. Регулятор обвиняет компанию и её основателя в том, что они искажали информацию о рисках TerraUSD и Luna и вводили инвесторов в заблуждение.
- Ответчики утверждали, что корейское приложение для мобильных платежей Chai использовало ПО Terraform для обработки транзакций. Но это неправда — До Квон и Terraform лишь создавали впечатление, что «ПО используется в реальном мире», заявили в SEC.
- Южнокорейский суд выдал ордер на арест основателя Terraform и разработчика криптовалюты Luna и стейблкоина TerraUSD До Квона в сентябре 2022 года. Его обвиняют в мошенничестве. По данным аналитической компании Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд.
- В декабре 2022 года WSJ со ссылкой на агентство Yonhap писала, что по мнению южнокорейской прокуратуры, До Квон, вероятно, скрывается в Сербии.
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Криптоэнтузиасты на месте?
На месте
Тинькофф криптой торгует?
Криптоэнтузиастами
Сейчас от свифта отключат и потанин будет менять энтузиастов по курсу 1861 года
Да почему, у нас осталась ещё русская крипта. Помню Бузова заебашила её. Самая стабильная, блин) отключат нахрен, Бузовой торговать будем
Пардон, сейчас заглянул ради интереса по информации по ней. Тоже соскамилась)
Раньше было лучше
Пакетами от 1000 штук.
Криптокомпаниями. В моем случае это Coinbase и cleanspark
А 2022?
Вот
Одной сотой не хватило
Утверждение
«Участвуй деньгами только в том, что точно понимаешь как оно работает и откуда такая возможная доходность» - лучшее что происходило с деньгами человечества
да, как самый богатый человек в вавилоне говорил)
Так говорил примерно за 5000 лет великий китайский философ Сунь-Рубль-Высунь Два в своей великой книги «Деньги н неглавное. Но главное - это деньги»
надо будет почитать)
Здравый разум угасает, когда видишь такую линию, что в крипте, что в инвестициях. Мечта каждого. Прибавьте только несколько роликов к сумме, и разум вас покинет)
А я все думал, взлетит обратно Луна или нет. Ответ - не взлетит и точка.
to the moon and back
Скорее кое-кому прилетит, чем взлетит
Так компания ж скаманула год назад где-то
Sec ещё с xrp суд не выиграл, а уже другим иски кидает. Жесть)