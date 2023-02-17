Крипто
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к создателю стейблкоина TerraUSD и криптовалюты Luna До Квону Статьи редакции

Регулятор обвиняет его в мошенничестве и обмане инвесторов.

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против До Квона и сингапурской Terraform Labs, пишет The Wall Street Journal. Регулятор обвиняет компанию и её основателя в том, что они искажали информацию о рисках TerraUSD и Luna и вводили инвесторов в заблуждение.
  • Ответчики утверждали, что корейское приложение для мобильных платежей Chai использовало ПО Terraform для обработки транзакций. Но это неправда — До Квон и Terraform лишь создавали впечатление, что «ПО используется в реальном мире», заявили в SEC.
  • Южнокорейский суд выдал ордер на арест основателя Terraform и разработчика криптовалюты Luna и стейблкоина TerraUSD До Квона в сентябре 2022 года. Его обвиняют в мошенничестве. По данным аналитической компании Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд.
  • В декабре 2022 года WSJ со ссылкой на агентство Yonhap писала, что по мнению южнокорейской прокуратуры, До Квон, вероятно, скрывается в Сербии.
Финансы
Павел Комаровский
«Я не халявщик, я партнер»: как обещали надежные 20% годовых в долларах на блокчейне, и почему всё развалилось

В этой статье мы сначала разберемся, откуда берется такая чудесная доходность, и как ее люди получают. А потом посмотрим в прямом эфире, как выглядит деконструкция финансовой пирамиды UST/Luna (мемы прилагаются!).

До Квон, мысленно представляющий себя мировым гегемоном будущего крипторейха

#новость #luna #terrausd

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24 комментария
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 Future Prophecies

Криптоэнтузиасты на месте?

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kotletnik

На месте

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Евгений Широков

Тинькофф криптой торгует?

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Андрей Вечерний

Криптоэнтузиастами

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GPT-Либерал-смузихлёб

Сейчас от свифта отключат и потанин будет менять энтузиастов по курсу 1861 года

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Евгений Широков

Да почему, у нас осталась ещё русская крипта. Помню Бузова заебашила её. Самая стабильная, блин) отключат нахрен, Бузовой торговать будем

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Евгений Широков

Пардон, сейчас заглянул ради интереса по информации по ней. Тоже соскамилась)

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Андрей Вечерний

Раньше было лучше

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Вадим Д.

Пакетами от 1000 штук.

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kotletnik

Криптокомпаниями. В моем случае это Coinbase и cleanspark

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Илья Волочков

А 2022?

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kotletnik

Вот

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GPT-Либерал-смузихлёб

Одной сотой не хватило

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Андрей Вечерний
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Сидор

Утверждение
«Участвуй деньгами только в том, что точно понимаешь как оно работает и откуда такая возможная доходность» - лучшее что происходило с деньгами человечества

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Enee

да, как самый богатый человек в вавилоне говорил)

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Сидор

Так говорил примерно за 5000 лет великий китайский философ Сунь-Рубль-Высунь Два в своей великой книги «Деньги н неглавное. Но главное - это деньги»

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Enee

надо будет почитать)

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Евгений Широков

Здравый разум угасает, когда видишь такую линию, что в крипте, что в инвестициях. Мечта каждого. Прибавьте только несколько роликов к сумме, и разум вас покинет)

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Igor Kiselev

А я все думал, взлетит обратно Луна или нет. Ответ - не взлетит и точка.

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Сергей Мазур

to the moon and back

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Сидор

Скорее кое-кому прилетит, чем взлетит

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Арсений Селиванов

Так компания ж скаманула год назад где-то

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Acira

Sec ещё с xrp суд не выиграл, а уже другим иски кидает. Жесть)

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