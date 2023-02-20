Регулятор в США оштрафовал баскетболиста Пола Пирса на $1,4 млн за незаконную рекламу криптовалюты Статьи редакции
И запретил ещё три года рекламировать криптоактивы.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бывшего игрока НБА Пола Пирса в «незаконной рекламе криптовалюты». Регулятор утверждает, что баскетболист должен был раскрыть, сколько денег получил за рекламу и от кого, — но не сделал этого.
- По данным SEC, Пирсу заплатили за продвижение криптовалюты EthereumMax её токенами на сумму около $244 тысяч.
- Сам Пирс не подтвердил и не опроверг обвинения, но согласился выплатить $1,4 млн: из них $1,115 млн — это штраф, а около $240 тысяч — «незаконно полученная прибыль». Кроме того, ему запретили рекламировать криптоактивы ещё три года.
- Пирс писал о токене в мае 2021 года на своей странице в Twitter, где у него 4 млн подписчиков. Кроме него криптовалюту рекламировала в соцсетях Ким Кардашьян. В январе 2022 года она получила коллективный иск от владельцев EthereumMax, которые потеряли деньги после рекламы. В октябре SEC оштрафовала знаменитость на $1,26 млн.
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Блин, че заголовок такой желтющий? Не за рекламу крипты, а за то, что он скрыл доход с этой рекламы.
не накинешь - не прочитают. Револют - для лахты, крипта - для инвесторов, школа дронов - либералам
Не совсем так. В оригинале указано "...for Unlawfully Touting and Making Misleading Statements about Crypto Security". То есть рекламодатель намудрил, а ввёл в заблуждение снявшийся в рекламе. Технически, значит можно подавать в суд на актера в рекламе зубной пасты, если твои зубы не стали здоровее и белее.
Сука как можно заплатить 240тыс за пост с 2300 лайками и 1200 ретвитами?!
Эх, вот бы всем, кто утаивал доходы с рекламы, запретили рекламировать крипту.
Ого, а я думал только у нас штрафуют направо и налево)
Не "у нас" штрафуют больше и жестче, но по разумным поводам
Вчера как раз штраф за воблу обсуждали
Так я говорю, "не у нас" штрафы не идиотские
И это правильно
прям все раскрывают сколько денег получили за рекламу
Самое смешное в этой истории, что крипта еще жива
посмотрим будет ли она жива через три года
Так это смотря какая. Всякий шлак постоянно появляется и умирает, что-то вон годами в топе.
Тот самый случай, когда лучше заниматься тем, что умеешь
Наши инстацыгани напряглись