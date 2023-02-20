Крипто
Личной глобус

Регулятор в США оштрафовал баскетболиста Пола Пирса на $1,4 млн за незаконную рекламу криптовалюты Статьи редакции

И запретил ещё три года рекламировать криптоактивы.

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бывшего игрока НБА Пола Пирса в «незаконной рекламе криптовалюты». Регулятор утверждает, что баскетболист должен был раскрыть, сколько денег получил за рекламу и от кого, — но не сделал этого.
  • По данным SEC, Пирсу заплатили за продвижение криптовалюты EthereumMax её токенами на сумму около $244 тысяч.
  • Сам Пирс не подтвердил и не опроверг обвинения, но согласился выплатить $1,4 млн: из них $1,115 млн — это штраф, а около $240 тысяч — «незаконно полученная прибыль». Кроме того, ему запретили рекламировать криптоактивы ещё три года.
  • Пирс писал о токене в мае 2021 года на своей странице в Twitter, где у него 4 млн подписчиков. Кроме него криптовалюту рекламировала в соцсетях Ким Кардашьян. В январе 2022 года она получила коллективный иск от владельцев EthereumMax, которые потеряли деньги после рекламы. В октябре SEC оштрафовала знаменитость на $1,26 млн.

#новость #ethereummax

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16 комментариев
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 Стерлядка Вяленая

Блин, че заголовок такой желтющий? Не за рекламу крипты, а за то, что он скрыл доход с этой рекламы.

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GPT-Либерал-смузихлёб

не накинешь - не прочитают. Револют - для лахты, крипта - для инвесторов, школа дронов - либералам

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Billy Jean

Не совсем так. В оригинале указано "...for Unlawfully Touting and Making Misleading Statements about Crypto Security". То есть рекламодатель намудрил, а ввёл в заблуждение снявшийся в рекламе. Технически, значит можно подавать в суд на актера в рекламе зубной пасты, если твои зубы не стали здоровее и белее.

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Billy Jean

Сука как можно заплатить 240тыс за пост с 2300 лайками и 1200 ретвитами?!

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Вадим Д.

Эх, вот бы всем, кто утаивал доходы с рекламы, запретили рекламировать крипту.

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Николай Орлов

Ого, а я думал только у нас штрафуют направо и налево)

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Типичный глобус

Не "у нас" штрафуют больше и жестче, но по разумным поводам

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Мурад Муртазалиев

Вчера как раз штраф за воблу обсуждали

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Типичный глобус

Так я говорю, "не у нас" штрафы не идиотские

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Ale K

И это правильно

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Продюсер Псаки

прям все раскрывают сколько денег получили за рекламу

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Перечитатель

Самое смешное в этой истории, что крипта еще жива

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G.Ramirez

посмотрим будет ли она жива через три года

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Мурад Муртазалиев

Так это смотря какая. Всякий шлак постоянно появляется и умирает, что-то вон годами в топе.

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Пена Литрова

Тот самый случай, когда лучше заниматься тем, что умеешь

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Александр

Наши инстацыгани напряглись

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