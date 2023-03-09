Криптобиржа Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис Статьи редакции
А гражданам ЕС запретили покупать и продавать рубли.
- Binance запретила продавать и покупать доллары и евро через свой p2p-сервис россиянам и всем, кто находится в России, пишет Forbes. Представитель криптобиржи уточнил, что решение приняли в соотвествии с десятым пакетом санкций ЕС.
- Кроме того, Binance запретила продавать и покупать рубли через p2p гражданам ЕС. Использовать сервис всё ещё можно — но с другими валютами, кроме того, можно покупать стейблкоины.
- Издание Forklog пишет, что при попытке провести сделку криптобиржа предлагает использовать валюту той страны, которую пользователь указал при верификации.
- Россияне используют p2p-сервисы как альтернативу SWIFT для вывода денег за рубеж: с помощью них можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту — например, стейблкоин USDT.
- В апреле 2022 года Binance уже вводила ограничения для россиян: ограничила сумму активов на счету $10 тысячами — если больше, доступ к аккаунту ограничат выводом средств. Деньги можно снять, тогда доступ вернут.
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Что случилось гоподин Чанпэн Чжао?
Банан соскамился.
Рубаха в жопу засучилась! Смените пластинку, год прошел.
Кроме названия статьи, есть еще плашка с поясняющим текстом. С помощью небольших обменников действительно можно менять рубли на все что угодно.
Обосрались-с...
Истинная децентрализация:)
бинанс заявлялся как децентрализованный?
Он, Binance, никогда не был таковым и не заявлял об этом:)
Нужно больше хранить битховенов на биржепомойках
Панику в сторону! Запретили фиат, а не USDT. Так что, живем.
Походу действительно речь про счета USD/EUR прямо в бинансе, а не про счета стейблов. Т.е. поменять рубли с рос карты на доллары на зарубежную карту через p2p и usdt по-прежнему можно.
Апдейт - нельзя, при попытке продать USDT за доллары на банковский счет, сообщение "Based on ... ID verification country, please select your local currencies for P2P trading." Прикрыли лавочку.
Всё верно, только что перевёл BUSD с помощью p2p на карту
Так им и надо! Ишь, ₽ они захотели. На евры свои пусть дрова для печек покупают (-:
Запретили не россиянам, а резидентам России.
Да, судя по тексту, запрет распространяется на тех, кто находится в России: то есть, гражданин ЕС, зарегистрированный на российские документы, не сможет получить доступ к евро, а граждан РФ, зарегистрированный на европейские, - к рублям. Лихо.
Товарищи, на каком p2p еще сидите кроме binance? Я оттуда уже год как вышел
Байбит онли. Локация в Дубае - плевать все евро санкции.
в окопе под Бахмутом сидим
Pexpay, KYC через бинанс
Garantex
Okx
Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система блокирует их оформление.
Такой шаг стал неожиданностью для рынка - сейчас срочно ищутся альтернативные маршруты. По словам экспертов, застряли именно санкционные товары, которые идут в Россию через параллельный импорт.
Другое веселее
"Крипта - символ свободы от банковской системы", - говорили они🤣
Причём тут крипта то?) Твои биткоины как лежали на твоём кошельке, так и лежат. Тут обычная централизованная площадка, а-ля банк
Че по децентрализации, криптачи?
Так бинанс же централизован
Ой, беда-беда...
Реально, им больше заняться нечем, кроме как на россиян всех собак спускать?
USDT работает — самое главное. На долго ли…
Так... Это опять пебеда или нет? Не могу понять.
Конечно победа ,уже 10 пакет. Ща попыжатся на 11,что-нибудь вставить ,их борьба
Это рывок!
очередной рывок и доказательство того, что санкции делают нас сильнее
ЧТД! Ну сами виноваты, всем уже тыщу раз говорено было, что крипта - это фуфло, ручная собачка кучки банкиров. Вы их кормили своими комиссиями, а они при первом же шухере вас кинули. Деньги переводить надо через компании, которые с деньгами работают, типа Райфа или Swapy. А не в цифровые фантики их менять.
Даже интересно, что будешь говорить, когда после 11-12 пакета прикроют райфы и единственным способом хоть что-то купить за бугром останется USDT.
Другое дело фиат, да?
Офигеть.
Опять ковровые бомбардировки против всего населения…..ну теперь то точно свергнут
Вроде можно...
Это юсдт, не доллары
Сейчас цена на них как попрет...
Шах и Мат
Это еще далеко не шах и мат.
Странно, у себя пока запрета не вижу
Так это USD а не USDT
Я так пологаю, что при обмене не цифровой валюты идёт запрет. С крипты в валюту я могу же переводить?
Вывод своих USDT не прикрыли?
Только что купил USDT за рубли с тинька с EU адресом в профиле, так что как будто бы прикрыли только евро и доллар.
Да какие там биржи? Хвороста скоро топить буржуйки не будет
Только что уведомление от банан. Как так?
Только что купил USDT за рубли с тинька с EU адресом в профиле. Пишут же, что покупать нельзя только евро и доллар.
Отставить панику, USDT нормально работает и все хорошо меняется на рубли. Прикрыли лавочку, когда USDT или другой стейбл выводили в USD на карту банка или в EUR на карту банка.
ну вот и всё,вот и сказочки конец