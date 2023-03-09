Крипто
Нормальный диод

Криптобиржа Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис Статьи редакции

А гражданам ЕС запретили покупать и продавать рубли.

  • Binance запретила продавать и покупать доллары и евро через свой p2p-сервис россиянам и всем, кто находится в России, пишет Forbes. Представитель криптобиржи уточнил, что решение приняли в соотвествии с десятым пакетом санкций ЕС.
  • Кроме того, Binance запретила продавать и покупать рубли через p2p гражданам ЕС. Использовать сервис всё ещё можно — но с другими валютами, кроме того, можно покупать стейблкоины.
  • Издание Forklog пишет, что при попытке провести сделку криптобиржа предлагает использовать валюту той страны, которую пользователь указал при верификации.
  • Россияне используют p2p-сервисы как альтернативу SWIFT для вывода денег за рубеж: с помощью них можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту — например, стейблкоин USDT.
  • В апреле 2022 года Binance уже вводила ограничения для россиян: ограничила сумму активов на счету $10 тысячами — если больше, доступ к аккаунту ограничат выводом средств. Деньги можно снять, тогда доступ вернут.

#новость #binance

6381 просмотров
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73 комментария
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 Некто

Что случилось гоподин Чанпэн Чжао?

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Volodya Agadzhanov

Банан соскамился.

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4 комментария
Revenant

Рубаха в жопу засучилась! Смените пластинку, год прошел.

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1 комментарий
Roman

Кроме названия статьи, есть еще плашка с поясняющим текстом. С помощью небольших обменников действительно можно менять рубли на все что угодно.

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Игорь Горшков

Обосрались-с...

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Владимир Стольников

Истинная децентрализация:)

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Jenik Fed

бинанс заявлялся как децентрализованный?

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Kirill Smogarev

Он, Binance, никогда не был таковым и не заявлял об этом:)

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Black7

Нужно больше хранить битховенов на биржепомойках

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Phil Valua

Панику в сторону! Запретили фиат, а не USDT. Так что, живем.

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Ildarkin Ildarkin

Походу действительно речь про счета USD/EUR прямо в бинансе, а не про счета стейблов. Т.е. поменять рубли с рос карты на доллары на зарубежную карту через p2p и usdt по-прежнему можно.
Апдейт - нельзя, при попытке продать USDT за доллары на банковский счет, сообщение "Based on ... ID verification country, please select your local currencies for P2P trading." Прикрыли лавочку.

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1 комментарий
Bastard

Всё верно, только что перевёл BUSD с помощью p2p на карту

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Вадим Д.

Так им и надо! Ишь, ₽ они захотели. На евры свои пусть дрова для печек покупают (-:

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Рациональный Кирилл

Запретили не россиянам, а резидентам России.

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Melissa Mata

Да, судя по тексту, запрет распространяется на тех, кто находится в России: то есть, гражданин ЕС, зарегистрированный на российские документы, не сможет получить доступ к евро, а граждан РФ, зарегистрированный на европейские, - к рублям. Лихо.

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1 комментарий
S

Товарищи, на каком p2p еще сидите кроме binance? Я оттуда уже год как вышел

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Volodya Agadzhanov

Байбит онли. Локация в Дубае - плевать все евро санкции.

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2 комментария
Рациональный Кирилл

в окопе под Бахмутом сидим

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Никита

Pexpay, KYC через бинанс

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Влад Борщ

Garantex

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1 комментарий
Yaroslav Tikhonov

Okx

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Игорь Протасов

Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система блокирует их оформление.

Такой шаг стал неожиданностью для рынка - сейчас срочно ищутся альтернативные маршруты. По словам экспертов, застряли именно санкционные товары, которые идут в Россию через параллельный импорт.

Другое веселее

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Виктор Исаков

"Крипта - символ свободы от банковской системы", - говорили они🤣

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Хлоргексидин

Причём тут крипта то?) Твои биткоины как лежали на твоём кошельке, так и лежат. Тут обычная централизованная площадка, а-ля банк

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3 комментария
Karabas Barabas

Че по децентрализации, криптачи?

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Хлоргексидин

Так бинанс же централизован

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Алексей Печёнкин

Ой, беда-беда...
Реально, им больше заняться нечем, кроме как на россиян всех собак спускать?

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Serge Demichev

USDT работает — самое главное. На долго ли…

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Kiss1nger

Так... Это опять пебеда или нет? Не могу понять.

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Зелёный Крокодил

Конечно победа ,уже 10 пакет. Ща попыжатся на 11,что-нибудь вставить ,их борьба

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just a.

Это рывок!

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Владимир Бейманов

очередной рывок и доказательство того, что санкции делают нас сильнее

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2 комментария
Николай Фомин

ЧТД! Ну сами виноваты, всем уже тыщу раз говорено было, что крипта - это фуфло, ручная собачка кучки банкиров. Вы их кормили своими комиссиями, а они при первом же шухере вас кинули. Деньги переводить надо через компании, которые с деньгами работают, типа Райфа или Swapy. А не в цифровые фантики их менять.

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Дмитрий Кузнецов

Даже интересно, что будешь говорить, когда после 11-12 пакета прикроют райфы и единственным способом хоть что-то купить за бугром останется USDT.

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JewelRunner
крипта - это фуфло, ручная собачка кучки банкиров

Другое дело фиат, да?

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Stas Povalyaev

Офигеть.

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unknown

Опять ковровые бомбардировки против всего населения…..ну теперь то точно свергнут

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Anna Petrova

Вроде можно...

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Сергей Скопинцев

Это юсдт, не доллары

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1 комментарий
Максим Ростокин

Сейчас цена на них как попрет...

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Алекс И

Шах и Мат

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Volodya Agadzhanov

Это еще далеко не шах и мат.

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3 комментария
Хлоргексидин

Странно, у себя пока запрета не вижу

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Максим Ши
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Andrey Zolotaev

Так это USD а не USDT

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1 комментарий
Александр Новиков

Я так пологаю, что при обмене не цифровой валюты идёт запрет. С крипты в валюту я могу же переводить?

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Вадимов Вадим

Вывод своих USDT не прикрыли?

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Дмитрий Кузнецов

Только что купил USDT за рубли с тинька с EU адресом в профиле, так что как будто бы прикрыли только евро и доллар.

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MickeyRat

Да какие там биржи? Хвороста скоро топить буржуйки не будет

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Pedal Horse Mashineries Inc

Только что уведомление от банан. Как так?

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Дмитрий Кузнецов

Только что купил USDT за рубли с тинька с EU адресом в профиле. Пишут же, что покупать нельзя только евро и доллар.

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Пончик с клубничным джемом

Отставить панику, USDT нормально работает и все хорошо меняется на рубли. Прикрыли лавочку, когда USDT или другой стейбл выводили в USD на карту банка или в EUR на карту банка.

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Вячеслав Ревенко

ну вот и всё,вот и сказочки конец

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