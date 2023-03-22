Крипто
Артур Томилко

Telegram-бот Wallet добавил возможность хранить и переводить стейблкоин USDT Статьи редакции

Он также поддерживает перевод TON и хранение BTC.

  • Пользователи мессенджера могут воспользоваться ботом для покупки, продажи и отправки друг другу в личных сообщениях стейблкоина Tether (USDT), рассказали разработчики.
  • До этого Wallet можно было использовать для покупки, хранения и переводов криптовалюты TON. В апреле 2022 года в бота добавили поддержку хранения BTC — без возможности покупки.
  • Wallet — криптокошелёк, реализованный в виде Telegram-бота. Он запущен в январе 2022 года. В августе 2022-го он получил веб-интерфейс — на главном экране можно увидеть историю транзакций и баланс, а также купить или перевести криптовалюту своим контактам.
  • В феврале 2023 года в Wallet появился p2p-маркет. Пользователи могут просматривать и создавать объявления о продаже криптовалюты и заключать сделки между друг другом.

#новость #telegram #usdt

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18 комментариев
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 Никита

Горячий. Кастодиальный. Кошелёк. В мессенджере. 🤡

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Иван Булочкин

Вы не понимаете)) Он в душе - холодный)

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Никита

И безопасный как БД у сберспасибо

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Danila Poyarkov

Со временем сделают частью приложения

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Никита

Для этого у них есть tegro

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Danila Poyarkov

Что это?

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Никита

Tegro.money это изначально их внутренняя фиговина для приёма платежей, ну и привет тон коину, но потом они о делились для безопасности телеги в отдельную компанию.

Прием платежей в интернете для физических лиц…
Тарифы на прием платежей и вывод средств через онлайн кассу Tegro.money. Выгодные тарифные планы…
Tegro.money
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Александр Терехин

Ну вот и всё…

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Иван Булочкин

Че все?)

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Александр Терехин

Бычьему рынку - бычьи новости FOMO_ON

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Зелёный Крокодил

Это официальный ? Просит номер указать. Если бы был от телеграм ,разве они сами не синхронизировали бы ?

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Сергей Ковалевский

Не думаю, что официальный

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Зелёный Крокодил

Тогда странно что рекламируют тут. Таких ботов кошельков полно в телеге

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Сергей Ковалевский

Как я понял, это просто одни из крупных, подписчиков в группе у них реально много, но никакой связи лично я с ТГ не нашел.

Может и ошибаюсь, но использовать лучше б не стал, сид фраза понадежнее будет)

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Охотник

Сомнительное приложение, если аккаунт удалится, например через год, то к wallet тоже не будет доступа.

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Dim Entelis

Не переживайте, оно соскамится раньше )

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VladMr

А также функцию автоматической блокировки пользователя после перевода денег))

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Руслан Астафьев

Лавры wechat не дают покоя)

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