Telegram-бот Wallet добавил возможность хранить и переводить стейблкоин USDT Статьи редакции
Он также поддерживает перевод TON и хранение BTC.
- Пользователи мессенджера могут воспользоваться ботом для покупки, продажи и отправки друг другу в личных сообщениях стейблкоина Tether (USDT), рассказали разработчики.
- До этого Wallet можно было использовать для покупки, хранения и переводов криптовалюты TON. В апреле 2022 года в бота добавили поддержку хранения BTC — без возможности покупки.
- Wallet — криптокошелёк, реализованный в виде Telegram-бота. Он запущен в январе 2022 года. В августе 2022-го он получил веб-интерфейс — на главном экране можно увидеть историю транзакций и баланс, а также купить или перевести криптовалюту своим контактам.
- В феврале 2023 года в Wallet появился p2p-маркет. Пользователи могут просматривать и создавать объявления о продаже криптовалюты и заключать сделки между друг другом.
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Горячий. Кастодиальный. Кошелёк. В мессенджере. 🤡
Вы не понимаете)) Он в душе - холодный)
И безопасный как БД у сберспасибо
Со временем сделают частью приложения
Для этого у них есть tegro
Что это?
Tegro.money это изначально их внутренняя фиговина для приёма платежей, ну и привет тон коину, но потом они о делились для безопасности телеги в отдельную компанию.
Ну вот и всё…
Че все?)
Бычьему рынку - бычьи новости FOMO_ON
Это официальный ? Просит номер указать. Если бы был от телеграм ,разве они сами не синхронизировали бы ?
Не думаю, что официальный
Тогда странно что рекламируют тут. Таких ботов кошельков полно в телеге
Как я понял, это просто одни из крупных, подписчиков в группе у них реально много, но никакой связи лично я с ТГ не нашел.
Может и ошибаюсь, но использовать лучше б не стал, сид фраза понадежнее будет)
Сомнительное приложение, если аккаунт удалится, например через год, то к wallet тоже не будет доступа.
Не переживайте, оно соскамится раньше )
А также функцию автоматической блокировки пользователя после перевода денег))
Лавры wechat не дают покоя)