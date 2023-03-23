Крипто
Артур Томилко

В Черногории задержали создателя стейблкоина TerraUSD До Квона Статьи редакции

Южнокорейский суд выдал ордер на его арест в сентябре 2022 года.

  • В аэропорту Подгорицы задержали человека с фальшивыми документами, похожего на соучредителя и гендиректора Terraform Labs, сообщил министр внутренних дел страны Филип Аджич. Сейчас полиция ожидает официального подтверждения личности.
  • Стейблкоин TerraUSD был привязан к стоимости доллара через криптовалютный токен Luna. Его курс начал падать в мае 2022 года. Инвесторы выпущенных Terraform Labs криптоактивов потеряли около $42 млрд.
  • В сентябре Южнокорейский суд выдал ордер на арест До Квона. До этого он рассказал, что переехал в Сингапур из-за опасений за безопасность семьи и заявил, что не пытался с помощью переезда избавиться от уголовного преследования.
  • В декабре 2022 года WSJ со ссылкой на агентство Yonhap писала, что по мнению южнокорейской прокуратуры, До Квон, вероятно, скрывается в Сербии.
  • В феврале 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против До Квона и сингапурской Terraform Labs. Регулятор обвинил компанию и её основателя в том, что они искажали информацию о рисках TerraUSD и Luna и вводили инвесторов в заблуждение.
Финансы
Павел Комаровский
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В этой статье мы сначала разберемся, откуда берется такая чудесная доходность, и как ее люди получают. А потом посмотрим в прямом эфире, как выглядит деконструкция финансовой пирамиды UST/Luna (мемы прилагаются!).

До Квон, мысленно представляющий себя мировым гегемоном будущего крипторейха

#новость #terrausd #luna

1396 просмотров
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10 комментариев
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 Андрей Рядькин
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Сладкий Хрен
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Oleg Borisov

Поза интеллектуального превосходства, кстати)

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Alexey Dymov

Создателя казино задержали за то, что он не предупредил клиентов заранее

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Невкусно и грустно
До Квон

Стесняюсь спросить - что здесь имя, а что фамилия?

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Дмитрий Александровский

Фига се, до Балкан успел отползти, лол

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Pedal Horse Mashineries Inc

Когда USDT?

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Вадим Демидов

Крипта — крипота. Эх, ничему людей жизнь не учит.
Технологии — круто, остальное — возня.

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Solodkin Denis

вот и попался этот фраерок

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Булка хлеба

Че пацаны, где те, кто уверял что за этим будущее?) обычный скам

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