В Черногории задержали создателя стейблкоина TerraUSD До Квона Статьи редакции
Южнокорейский суд выдал ордер на его арест в сентябре 2022 года.
- В аэропорту Подгорицы задержали человека с фальшивыми документами, похожего на соучредителя и гендиректора Terraform Labs, сообщил министр внутренних дел страны Филип Аджич. Сейчас полиция ожидает официального подтверждения личности.
- Стейблкоин TerraUSD был привязан к стоимости доллара через криптовалютный токен Luna. Его курс начал падать в мае 2022 года. Инвесторы выпущенных Terraform Labs криптоактивов потеряли около $42 млрд.
- В сентябре Южнокорейский суд выдал ордер на арест До Квона. До этого он рассказал, что переехал в Сингапур из-за опасений за безопасность семьи и заявил, что не пытался с помощью переезда избавиться от уголовного преследования.
- В декабре 2022 года WSJ со ссылкой на агентство Yonhap писала, что по мнению южнокорейской прокуратуры, До Квон, вероятно, скрывается в Сербии.
- В феврале 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против До Квона и сингапурской Terraform Labs. Регулятор обвинил компанию и её основателя в том, что они искажали информацию о рисках TerraUSD и Luna и вводили инвесторов в заблуждение.
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Поза интеллектуального превосходства, кстати)
Создателя казино задержали за то, что он не предупредил клиентов заранее
Стесняюсь спросить - что здесь имя, а что фамилия?
Фига се, до Балкан успел отползти, лол
Когда USDT?
Крипта — крипота. Эх, ничему людей жизнь не учит.
Технологии — круто, остальное — возня.
вот и попался этот фраерок
Че пацаны, где те, кто уверял что за этим будущее?) обычный скам