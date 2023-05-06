Минюст США начал расследование против Binance из-за возможного использования криптобиржи для обхода санкций — Bloomberg Статьи редакции
Компания заявила, что соблюдает все ограничения.
- Минюст США проверяет, использовалась ли криптобиржа для обхода санкций против России. Об этом рассказали пять источников Bloomberg, знакомых с вопросом.
- О расследовании ранее официально не сообщалось, пишет агентство. Оно ведётся параллельно с другими разбирательствами. По словам одного из собеседников, компания ведёт переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы, связанные с обходом санкций Ирана.
- Binance заявила, что соблюдает все американские и международные финансовые санкции. Минюст отказался от комментариев.
- Это не первое расследование против криптобиржи в США. В мае 2021 года его проводили Минюст и налоговая служба, писал Bloomberg, но причин не называл. Агентство отмечало, что власти обеспокоены тем, что криптовалюты используют для сокрытия незаконных транзакций.
- По данным Reuters, в 2022 году Binance обработала платежей на $10 млрд для преступных организаций и компаний, которые хотят обойти санкции США. Сама компания назвала расчёты неточными и заявляла, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты».
Первым новость на vc.ru заметил Exchange 24.
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Минюст США начали расследование против рыночной экономики.
Подождали, пока сам сдохнет и скамится... не вышло, включили первую передачу своего катка
А где рыночная? Доля государства 70%
Давайте по простому, они бандиты!
Вангую.
Бинансу ничего не будет. Пожурят.
А бинанс в свою очередь затянет гайки для россиян, и переводов из РФ и в РФ.
А почему бы не начать топить цифровые гавновалюты? Цифровой доллар и цифровые валюты во всем мире делаются
А особенно в Великой Росссии
Отрезана вся инфраструра осталось последнее отрезать и после идеально ц рублик
А не хочешь в окоп пойдешь
Как раз наоборот, гайки расслабляются, депозиты уже с российских карт можно заносить
Тут тяжело говорить, давайте наблюдать, но одно могу сказать: что-то будет по-любому!
Да вроде откручивает наоборот
-Используется ли скам для обхода санкций?
Не-не-не🤣🤣🤣
Че они с они с ним возятся - запретить бинанс и все, владельцев набутылить. Дать поручение везде написать, что это вселенское зло. Дело закрыто.
И штраф в пользу Царьграда! И ГАЗа.
Давно пора
Не думаю, что крипта в принципе будет чем-то серьезным, это так, поиграться
Нормальные такие игрушки
$1,200,509,342,212
Использовалась, использовалась.
— Но все ограничения соблюдены, твёрдо и чётко, мамой клянёмся.
Там насколько помню, у бинанса разные юр лица и фактически разные сервисы для разных стран. В США нет того бинанса, которым пользуются в Европе и РФ, у них в свое время вроде как запретили его, и они там другую биржу binance.us держат, с сильно урезанным функционалом. Интересно, против какого юр лица расследование, видимо того который за РФ отвечает.