Крипто
Таня Боброва

Минюст США начал расследование против Binance из-за возможного использования криптобиржи для обхода санкций — Bloomberg Статьи редакции

Компания заявила, что соблюдает все ограничения.

  • Минюст США проверяет, использовалась ли криптобиржа для обхода санкций против России. Об этом рассказали пять источников Bloomberg, знакомых с вопросом.
  • О расследовании ранее официально не сообщалось, пишет агентство. Оно ведётся параллельно с другими разбирательствами. По словам одного из собеседников, компания ведёт переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы, связанные с обходом санкций Ирана.
  • Binance заявила, что соблюдает все американские и международные финансовые санкции. Минюст отказался от комментариев.
  • Это не первое расследование против криптобиржи в США. В мае 2021 года его проводили Минюст и налоговая служба, писал Bloomberg, но причин не называл. Агентство отмечало, что власти обеспокоены тем, что криптовалюты используют для сокрытия незаконных транзакций.
  • По данным Reuters, в 2022 году Binance обработала платежей на $10 млрд для преступных организаций и компаний, которые хотят обойти санкции США. Сама компания назвала расчёты неточными и заявляла, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты».

Первым новость на vc.ru заметил Exchange 24.

#новость #binance

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67 комментариев
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 Alexander Golubev

Минюст США начали расследование против рыночной экономики.

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Артур Амиров

Подождали, пока сам сдохнет и скамится... не вышло, включили первую передачу своего катка

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Denis Azarenko

А где рыночная? Доля государства 70%

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Иван Серик

Давайте по простому, они бандиты!

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Мурад Муртазалиев

Вангую.
Бинансу ничего не будет. Пожурят.
А бинанс в свою очередь затянет гайки для россиян, и переводов из РФ и в РФ.

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LAY LAFFF

А почему бы не начать топить цифровые гавновалюты? Цифровой доллар и цифровые валюты во всем мире делаются

А особенно в Великой Росссии

Отрезана вся инфраструра осталось последнее отрезать и после идеально ц рублик

А не хочешь в окоп пойдешь

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39 комментариев
US immigrant

Как раз наоборот, гайки расслабляются, депозиты уже с российских карт можно заносить

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6 комментариев
Светлана Завацкая

Тут тяжело говорить, давайте наблюдать, но одно могу сказать: что-то будет по-любому!

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Александр Мазалецкий

Да вроде откручивает наоборот

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1 комментарий
Руслан Астафьев

-Используется ли скам для обхода санкций?
Не-не-не🤣🤣🤣

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Алексей

Че они с они с ним возятся - запретить бинанс и все, владельцев набутылить. Дать поручение везде написать, что это вселенское зло. Дело закрыто.

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Мурад Муртазалиев

И штраф в пользу Царьграда! И ГАЗа.

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2 комментария
Максим Марвуша

Давно пора

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Татьяна Травникова

Не думаю, что крипта в принципе будет чем-то серьезным, это так, поиграться

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Мурад Муртазалиев

Нормальные такие игрушки
$1,200,509,342,212

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2 комментария
Вадим Д.

Использовалась, использовалась.
— Но все ограничения соблюдены, твёрдо и чётко, мамой клянёмся.

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Ildarkin Ildarkin

Там насколько помню, у бинанса разные юр лица и фактически разные сервисы для разных стран. В США нет того бинанса, которым пользуются в Европе и РФ, у них в свое время вроде как запретили его, и они там другую биржу binance.us держат, с сильно урезанным функционалом. Интересно, против какого юр лица расследование, видимо того который за РФ отвечает.

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