«Росбанк» запустит трансграничные платежи в криптовалюте для бизнеса Статьи редакции
Компания может пополнить счёт в рублях, а банк через посредника поможет отправить криптовалюту иностранному поставщику.
- «Росбанк» запустил решение для проведения трансграничных расчётов в криптовалюте, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Сейчас он тестирует пилотные транзакции с корпоративными и частными клиентами.
- Банк проводит платежи с помощью посредника — российского финтех-сервиса B-crypto, который специализируется на проведении трансграничных расчетов в цифровых валютах. Он выступает в качестве расчётного агента.
- Если российская компания хочет оплатить импортные товары или услуги в криптовалюте, ей нужно закрепить это в договоре с иностранным поставщиком. Тот выставляет счёт на оплату с суммой и адресом криптокошелька. Затем фирма вносит деньги в рублях на свой счёт в «Росбанке» и направляет заявку на проведение операции. Банк переводит деньги финтех-сервису, который покупает криптовалюту и отправляет её поставщику.
- При этом перед совершением сделки импортер обязан пройти процедуру KYC (know your customer, «Знай своего клиента») — и в «Росбанке», и в B-crypto. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что деятельность финтех-сервиса подходит под законопроект о цифровых валютах, и «в рамках правового поля». Это же указывает у себя на сайте B-crypto.
- «Росбанк» утверждает, что запустил подобные расчёты первым среди системно значимых банков. «Ведомости» опросили 50 крупнейших по размеру активов банков, но никто из них не подтвердил наличие таких услуг.
- Как отмечает источник «Ведомостей», знакомый с процедурой расчётов в «Росбанке», «корреспондентские отношения и обслуживание контрактов по экспорту и импорту серьёзно осложнились» — и некоторым компаниям приходится прибегать к помощи «полулегальных криптоларьков» для внешней торговли. Банки же «отвечают за сохранность денег клиентов и умеют оценивать риски».
- Минфин ещё в мае 2022 года предложил использовать криптовалюту для оплаты по внешнеторговым контрактам. Механизм проведения таких операций разрабатывают с сентября того же года. В апреле 2023-го в ЦБ допустили, что регулятор может разрешить частным компаниям обмен криптовалютой для внешних расчётов — в рамках экспериментального правового режима.
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И что много иностранных поставщиков хотят получить оплату в крипте ?)) Особенно учитывая например пример usdc потерявшего в один момент привязку к доллару ))) хотя если отправлять в собаках например, то можно и подзаработать наверное, если повезёт )))
Ави, давно с вами не виделись. Члены правления, очень хотели бы знать ваше экспертное мнение на эту тему. Спасибо что поделились, видимо мы закроем наш сервис поскольку вы не видите в нем смысла
Зачем сразу закрывать, отправляйте в собаках, как Ави предложил. Старый еврей плохого не посоветует ).
Вы имеете ввиду догикойны? Неплохая идея, уж точно стабильнее usdt, вечером обязательно обсудим на заседании
Есть еще проблема российских поставщиков которые не могут получить деньги от иностранных покупателей. Возможно им это как-то поможет
USDT ещё нет. Когда проблемы возникнут - тогда будут искать другой способ. До отключения SWIFT тоже мало кто беспокоился о том, что такое может случиться, хотя предпосылки были.
Сколько геморроя из-за сумасшедшего старика.
Да, видели как он вчера споткнулся?
Так он у меня еще в подъезде ссыт, в прошлом треде говорил об этом.
Не, в подьезде это у вас соседи ссут, разбирайтесь с ними
Отставить свою русофобию, соседи бы так не поступили, это делали агенты НАТО!
Какой там вчера, даже двойника его в последний раз видели на параде 9го мая.
А какой в вашингтоне парад был 9ого? Прайд?
Никакого естественно, герою обсуждения в вашингтон ход заказан.
Вы что-то напутали Андрей или Эндрю на вашингтонский манер😂
Нет ты, мой зарплатный друк. Можешь уточнить у топикстартера.
Летчика когда последний раз видели?
Ржали всей маршруткой
поздравляю тебе с месяцем ЛГБТ прайда!
Хорошо, но долго ли это проработает? Один очередной суровый взгляд властей и карета превратится в тыкву.
Чьих властей то?
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Комментарий удален модератором
Вадим Д. поздравляю тебе с месяцем ЛГБТ прайда!
Наконец-то, давно пора было начать работу в этом направлении!
Хорошая попытка, но нет:
За 2022 год банковская система РФ уменьшилась на 9 банков, за 2021 год – на 31 банк, за 2020 год – на 36 банков, за 2019 год – на 38 банков, за 2018 год – на 77 банков.
Страшно представить что в 2015 будет....
Ммм,любитель матрасов
Тебе количество банков прокладок важно или размеры банков?
Погодите, погодите. Поставщики в массе не будут брать крипту. Вот если я отправляю рубли, банк загоняет их в коины, потом в юрисдикции другой конвертирует их в валюту поставщика, и передаёт ее поставщику, вот так должно работать!!
Такие риски банк на себя брать не будет, дураков нет.
Может лучше для вэда нормальный банк не под санкциями взять?
таких скоро может не быть
Может не быть, а сейчас такие есть. А когда все будут под санкциями, кто в здравом уме будет получать платежи из рф в крипте?
кстати какие? есть которые работают с usd без заградительных тарифов?
В Москве Экспобанк, например
6% годовых за ведение usd счета и 15% годовых за евро. и мин сумма перевода 50к usd.
с каждыми новым пакетом санкций их количество уменьшается, да и с теми что остались есть проблемы с платежами. То не доходят, то очень долго идут и прочее.кто в здравом уме будет получать платежи из рф в крипте?
речь еще и о тех кто получает платежи в Россию из-за рубежа. Но таких конечно меньше чем в обратную сторону
В обратную сторону будет работать ?
Банки же у нас против крипты были. Крипту невозможно регулировать, крипта зло, кококо. Быстро переметнулись однако
ну рубль не стал мировой валютой - ищем альтернативные решения 😂
Так недолго и до бартера дойти
Не это ли прогрессивное правительство?)
Получить крипту от российского контрагента.
Какой замысловатый в ряде случаев способ наебнуть себе обслуживание в иностранном банке
Не только наебнуть обслуживание, но и получить штраф/срок за обход санкций.
а b crypto какую комиссию будет брать за свои услуги
Вот для таких вещей крипта и создавалась. Достойное применение.
Обход рамок и ограничений. А не "цифровое золото".
Только как средство платежа. Не как долгосрочных инвестиций.
Сам принимаю выплаты в биткоинах. Сразу меняю на валюту. Удобная вещь.
Трагедия России, распил бабла, обнуление, разворовали все