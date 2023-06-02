Крипто
Евгения Евсеева

«Росбанк» запустит трансграничные платежи в криптовалюте для бизнеса Статьи редакции

Компания может пополнить счёт в рублях, а банк через посредника поможет отправить криптовалюту иностранному поставщику.

  • «Росбанк» запустил решение для проведения трансграничных расчётов в криптовалюте, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Сейчас он тестирует пилотные транзакции с корпоративными и частными клиентами.
  • Банк проводит платежи с помощью посредника — российского финтех-сервиса B-crypto, который специализируется на проведении трансграничных расчетов в цифровых валютах. Он выступает в качестве расчётного агента.
  • Если российская компания хочет оплатить импортные товары или услуги в криптовалюте, ей нужно закрепить это в договоре с иностранным поставщиком. Тот выставляет счёт на оплату с суммой и адресом криптокошелька. Затем фирма вносит деньги в рублях на свой счёт в «Росбанке» и направляет заявку на проведение операции. Банк переводит деньги финтех-сервису, который покупает криптовалюту и отправляет её поставщику.
  • При этом перед совершением сделки импортер обязан пройти процедуру KYC (know your customer, «Знай своего клиента») — и в «Росбанке», и в B-crypto. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что деятельность финтех-сервиса подходит под законопроект о цифровых валютах, и «в рамках правового поля». Это же указывает у себя на сайте B-crypto.
  • «Росбанк» утверждает, что запустил подобные расчёты первым среди системно значимых банков. «Ведомости» опросили 50 крупнейших по размеру активов банков, но никто из них не подтвердил наличие таких услуг.
  • Как отмечает источник «Ведомостей», знакомый с процедурой расчётов в «Росбанке», «корреспондентские отношения и обслуживание контрактов по экспорту и импорту серьёзно осложнились» — и некоторым компаниям приходится прибегать к помощи «полулегальных криптоларьков» для внешней торговли. Банки же «отвечают за сохранность денег клиентов и умеют оценивать риски».
  • Минфин ещё в мае 2022 года предложил использовать криптовалюту для оплаты по внешнеторговым контрактам. Механизм проведения таких операций разрабатывают с сентября того же года. В апреле 2023-го в ЦБ допустили, что регулятор может разрешить частным компаниям обмен криптовалютой для внешних расчётов — в рамках экспериментального правового режима.
Деньги
Таня Боброва
«Это не госуслуга»: замглавы Минфина — о том, как иностранные компании получают разрешения на уход из России Статьи редакции

Главное из интервью Алексея Моисеева «Известиям» — о регулировании криптовалюты, приватизации в России и сделках с иностранными компаниями.

#новость #росбанк

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47 комментариев
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 Ави Шниперсон

И что много иностранных поставщиков хотят получить оплату в крипте ?)) Особенно учитывая например пример usdc потерявшего в один момент привязку к доллару ))) хотя если отправлять в собаках например, то можно и подзаработать наверное, если повезёт )))

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Bames Jond

Ави, давно с вами не виделись. Члены правления, очень хотели бы знать ваше экспертное мнение на эту тему. Спасибо что поделились, видимо мы закроем наш сервис поскольку вы не видите в нем смысла

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Вася Пражкин

Зачем сразу закрывать, отправляйте в собаках, как Ави предложил. Старый еврей плохого не посоветует ).

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Bames Jond

Вы имеете ввиду догикойны? Неплохая идея, уж точно стабильнее usdt, вечером обязательно обсудим на заседании

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Alex S.

Есть еще проблема российских поставщиков которые не могут получить деньги от иностранных покупателей. Возможно им это как-то поможет

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jonewayne
Особенно учитывая например пример usdc потерявшего в один момент привязку к доллару )))

USDT ещё нет. Когда проблемы возникнут - тогда будут искать другой способ. До отключения SWIFT тоже мало кто беспокоился о том, что такое может случиться, хотя предпосылки были.

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Энтони Лавджой

Сколько геморроя из-за сумасшедшего старика.

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Bames Jond

Да, видели как он вчера споткнулся?

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Андрей Вечерний

Так он у меня еще в подъезде ссыт, в прошлом треде говорил об этом.

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Bames Jond

Не, в подьезде это у вас соседи ссут, разбирайтесь с ними

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Похер

Отставить свою русофобию, соседи бы так не поступили, это делали агенты НАТО!

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Andrew Simon

Какой там вчера, даже двойника его в последний раз видели на параде 9го мая.

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Bames Jond

А какой в вашингтоне парад был 9ого? Прайд?

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Andrew Simon

Никакого естественно, герою обсуждения в вашингтон ход заказан.

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Bames Jond

Вы что-то напутали Андрей или Эндрю на вашингтонский манер😂

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Andrew Simon

Нет ты, мой зарплатный друк. Можешь уточнить у топикстартера.

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Ioanne

Летчика когда последний раз видели?

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jonewayne

Ржали всей маршруткой

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Тарас Перещук

поздравляю тебе с месяцем ЛГБТ прайда!

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Вадим Д.

Хорошо, но долго ли это проработает? Один очередной суровый взгляд властей и карета превратится в тыкву.

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Ави Шниперсон

Чьих властей то?

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Вадим Д.

Ответ на этот вопрос найдёт только внимательный читатель новости (-:

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Комментарий удален модератором

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Тарас Перещук

Вадим Д. поздравляю тебе с месяцем ЛГБТ прайда!

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Ами Варджа

Наконец-то, давно пора было начать работу в этом направлении!

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Вася Пражкин
Банки же «отвечают за сохранность денег клиентов и умеют оценивать риски».

Хорошая попытка, но нет:
За 2022 год банковская система РФ уменьшилась на 9 банков, за 2021 год – на 31 банк, за 2020 год – на 36 банков, за 2019 год – на 38 банков, за 2018 год – на 77 банков.

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Kot Wild

Страшно представить что в 2015 будет....

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ЧятЖПТ

Ммм,любитель матрасов

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Тарас Перещук

Тебе количество банков прокладок важно или размеры банков?

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VC комментатор

Погодите, погодите. Поставщики в массе не будут брать крипту. Вот если я отправляю рубли, банк загоняет их в коины, потом в юрисдикции другой конвертирует их в валюту поставщика, и передаёт ее поставщику, вот так должно работать!!

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Maxim

Такие риски банк на себя брать не будет, дураков нет.

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Maxim

Может лучше для вэда нормальный банк не под санкциями взять?

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Alex S.

таких скоро может не быть

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Maxim

Может не быть, а сейчас такие есть. А когда все будут под санкциями, кто в здравом уме будет получать платежи из рф в крипте?

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Garmonbon

кстати какие? есть которые работают с usd без заградительных тарифов?

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Maxim

В Москве Экспобанк, например

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Garmonbon

6% годовых за ведение usd счета и 15% годовых за евро. и мин сумма перевода 50к usd.

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Alex S.
Может не быть, а сейчас такие есть

с каждыми новым пакетом санкций их количество уменьшается, да и с теми что остались есть проблемы с платежами. То не доходят, то очень долго идут и прочее.

кто в здравом уме будет получать платежи из рф в крипте?

речь еще и о тех кто получает платежи в Россию из-за рубежа. Но таких конечно меньше чем в обратную сторону

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Дмитрий

В обратную сторону будет работать ?

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1E0P4RD

Банки же у нас против крипты были. Крипту невозможно регулировать, крипта зло, кококо. Быстро переметнулись однако

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Garmonbon

ну рубль не стал мировой валютой - ищем альтернативные решения 😂

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1E0P4RD

Так недолго и до бартера дойти

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Тарас Перещук

Не это ли прогрессивное правительство?)

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Seppo Nopilainen

Получить крипту от российского контрагента.
Какой замысловатый в ряде случаев способ наебнуть себе обслуживание в иностранном банке

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Maxim

Не только наебнуть обслуживание, но и получить штраф/срок за обход санкций.

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Garmonbon

а b crypto какую комиссию будет брать за свои услуги

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Ivan Cato

Вот для таких вещей крипта и создавалась. Достойное применение.

Обход рамок и ограничений. А не "цифровое золото".

Только как средство платежа. Не как долгосрочных инвестиций.

Сам принимаю выплаты в биткоинах. Сразу меняю на валюту. Удобная вещь.

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Тарас Перещук

Трагедия России, распил бабла, обнуление, разворовали все

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47 комментариев
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