Разработчики Telegram-бота Wallet запустили сервис Wallet Pay для платежей в криптовалюте Статьи редакции
Расплачиваться можно биткоинами, TON и USDT.
- Пользователи Telegram с помощью Wallet Pay могут совершать в мессенджере покупки при помощи криптовалюты, рассказали разработчики.
- Wallet Pay поддерживает криптовалюту TON и биткоин, а также стейблкоин USDT. Если на момент оплаты у пользователя нет криптовалюты, её можно приобрести в Wallet в процессе покупки.
- Чтобы подключить Wallet Pay к боту или сервису в Telegram, нужно заполнить специальную анкету. Как сообщает Cointelegraph, сервис работает в большинстве стран мира — кроме США и государств, которые занесены в чёрный список Целевой группой по борьбе с отмыванием денег. Это Иран, Мьянма, Северная Корея и другие. В России платежи работают.
- Wallet — криптокошелёк в виде Telegram-бота. Он запущен в январе 2022 года. В августе того же года он получил веб-интерфейс — на главном экране можно увидеть историю транзакций и и баланс, а также купить или перевести криптовалюту своим контактам.
- В феврале 2023 года в Wallet появился p2p-маркет. Пользователи могут просматривать и создавать объявления о продаже криптовалюты и заключать сделки друг с другом. В марте сервис добавил возможность хранить и переводить стейблкоин USDT.
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Наконец то , молодец Павел
Спасибо братан
Но случай со стеной мы ещё долго не забудем
Ничто не забыто
Телеграм-бот сам запустил сервис? Ух ты, это же настоящий ИИ. Неграмотные редакторы VC в своём репертуаре.
Паша скрывает свою причастность к созданию Wallet, и выдает за самостоятельный, но проверенный сервис.
Примерно по тем же причинам, что и Сбер скрывает свою причастность к СБОЛ, но типа проверено на безопасность.
а в Российской Федерации это законно? Если да, то почему условия использования только на англ.яз.?
Чтобы русские учили английский в кое-то веке.
Думаю что это будет очень проблематично
как обычно, очередное очковтирательство от Пашеньки-копирашеньки
сначала он утверждает, что РФ не является зоной интереса, а потом устраивает скачки по амазону, диджиталокеану и ломает половину инета. для понимания: скупка и смена адресов это отсутствие интереса к российскому рынку, ага
кто забыл или не застал, изначально русского языка типо не было. ну как не было? ставился через бота https://nastroyvse.ru/programs/review/telegram-ne-na-russkom-yazyke-kak-ispravit.html
Ждал. Отлично
криптокошелек в виде бота...то есть мнимый вообще
Заройте ваши денюшку под деревом вот тут, пока на свете живы дураки обманом жить нам стало быть с руки (тов.Лиса Алиса и кот Базилий)
Мы не храним ваши деньги, а только показываем.
А где они хранятся?
Да как то не особо верится в такой криптокошелёк ,что с твоими деньгами будет все супер
Все приложения сейчас становятся самостоятельными, имея при себе все сервисы. Радует, что и телеграмм становится таким.
Удобный сервис,отлично что появился!
вот это прогресс
Что Пашка приДуривается, что это не его поделие?
осталось обзавестись криптой
Пашка избавился от коммиссии 30% в сторах?
джва года ждал и дождался
ожидал ожидемое и дождался!