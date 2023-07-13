Крипто
Евгения Евсеева

Разработчики Telegram-бота Wallet запустили сервис Wallet Pay для платежей в криптовалюте Статьи редакции

Расплачиваться можно биткоинами, TON и USDT.

  • Пользователи Telegram с помощью Wallet Pay могут совершать в мессенджере покупки при помощи криптовалюты, рассказали разработчики.
  • Wallet Pay поддерживает криптовалюту TON и биткоин, а также стейблкоин USDT. Если на момент оплаты у пользователя нет криптовалюты, её можно приобрести в Wallet в процессе покупки.
  • Чтобы подключить Wallet Pay к боту или сервису в Telegram, нужно заполнить специальную анкету. Как сообщает Cointelegraph, сервис работает в большинстве стран мира — кроме США и государств, которые занесены в чёрный список Целевой группой по борьбе с отмыванием денег. Это Иран, Мьянма, Северная Корея и другие. В России платежи работают.
  • Wallet — криптокошелёк в виде Telegram-бота. Он запущен в январе 2022 года. В августе того же года он получил веб-интерфейс — на главном экране можно увидеть историю транзакций и и баланс, а также купить или перевести криптовалюту своим контактам.
  • В феврале 2023 года в Wallet появился p2p-маркет. Пользователи могут просматривать и создавать объявления о продаже криптовалюты и заключать сделки друг с другом. В марте сервис добавил возможность хранить и переводить стейблкоин USDT.

#новость #telegram

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Владимир Мананников

Наконец то , молодец Павел

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Pavel Cree

Спасибо братан

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умный человек

Но случай со стеной мы ещё долго не забудем

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Дарина

Ничто не забыто

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Копчик
Telegram-бот Wallet запустил сервис Wallet Pay

Телеграм-бот сам запустил сервис? Ух ты, это же настоящий ИИ. Неграмотные редакторы VC в своём репертуаре.

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Невероятный Блондин

Паша скрывает свою причастность к созданию Wallet, и выдает за самостоятельный, но проверенный сервис.

Примерно по тем же причинам, что и Сбер скрывает свою причастность к СБОЛ, но типа проверено на безопасность.

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Boris Ishkin

а в Российской Федерации это законно? Если да, то почему условия использования только на англ.яз.?

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Blisk

Чтобы русские учили английский в кое-то веке.

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Борис Супонев

Думаю что это будет очень проблематично

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Alex Melnikoff

как обычно, очередное очковтирательство от Пашеньки-копирашеньки
сначала он утверждает, что РФ не является зоной интереса, а потом устраивает скачки по амазону, диджиталокеану и ломает половину инета. для понимания: скупка и смена адресов это отсутствие интереса к российскому рынку, ага

кто забыл или не застал, изначально русского языка типо не было. ну как не было? ставился через бота https://nastroyvse.ru/programs/review/telegram-ne-na-russkom-yazyke-kak-ispravit.html

Как на «Telegram» включить русский язык
Самым главным недостатком Telegram до недавнего времени было отсутствие официальной русской…
nastroyvse.ru
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Serge Schukin

Ждал. Отлично

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Руслан Астафьев

криптокошелек в виде бота...то есть мнимый вообще

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Artu

Заройте ваши денюшку под деревом вот тут, пока на свете живы дураки обманом жить нам стало быть с руки (тов.Лиса Алиса и кот Базилий)

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Blisk

Мы не храним ваши деньги, а только показываем.

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Опросник TV

А где они хранятся?

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Phung

Да как то не особо верится в такой криптокошелёк ,что с твоими деньгами будет все супер

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Алёна Лисицына

Все приложения сейчас становятся самостоятельными, имея при себе все сервисы. Радует, что и телеграмм становится таким.

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Стас Т.

Удобный сервис,отлично что появился!

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Петр Громов

вот это прогресс

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Blisk

Что Пашка приДуривается, что это не его поделие?

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Kimberly Russell

осталось обзавестись криптой

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Andrey Zykov
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Blisk

Пашка избавился от коммиссии 30% в сторах?

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Froxy

джва года ждал и дождался

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Rashid Shamsudinov

ожидал ожидемое и дождался!

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26 комментариев
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