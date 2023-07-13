Telegram-бот Wallet запустил сервис Wallet Pay для платежей в криптовалюте Статьи редакции
Расплачиваться можно биткоинами, TON и USDT.
- Пользователи Telegram с помощью Wallet Pay могут совершать в мессенджере покупки при помощи криптовалюты, рассказали разработчики.
- Wallet Pay поддерживает криптовалюту TON и биткоин, а также стейблкоин USDT. Если на момент оплаты у пользователя нет криптовалюты, её можно приобрести в Wallet в процессе покупки.
- Чтобы подключить Wallet Pay к боту или сервису в Telegram, нужно заполнить специальную анкету. Как сообщает Cointelegraph, сервис работает в большинстве стран мира — кроме США и государств, которые занесены в чёрный список Целевой группой по борьбе с отмыванием денег. Это Иран, Мьянма, Северная Корея и другие. В России платежи работают.
- Wallet — криптокошелёк в виде Telegram-бота. Он запущен в январе 2022 года. В августе того же года он получил веб-интерфейс — на главном экране можно увидеть историю транзакций и и баланс, а также купить или перевести криптовалюту своим контактам.
- В феврале 2023 года в Wallet появился p2p-маркет. Пользователи могут просматривать и создавать объявления о продаже криптовалюты и заключать сделки друг с другом. В марте сервис добавил возможность хранить и переводить стейблкоин USDT.
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Наконец то , молодец Павел
Спасибо братан
Но случай со стеной мы ещё долго не забудем
Ничто не забыто
Телеграм-бот сам запустил сервис? Ух ты, это же настоящий ИИ. Неграмотные редакторы VC в своём репертуаре.