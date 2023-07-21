Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид собирался на деньги инвесторов купить островное государство Науру и построить там бункер.

Также Эллисон однажды назначила себе бонус в $22,5 млн, параллельно оценив нехватку средств в $10 млрд в FTX.com — американском подразделении FTX. С помощью «серии запутанных переводов» она перевела деньги из Alameda себе на счёт в FTX, и из них $10 млн попали на её личный банковский счёт. Эти деньги она инвестировала в неназванную ИИ-компанию. А директор по разработке ПО Нишад Сингх однажды безвозмездно получил акции FTX на $477 млн.