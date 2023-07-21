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Крипто
Евгения Евсеева

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид собирался на деньги инвесторов купить островное государство Науру и построить там бункер Статьи редакции

В нём бы спаслись последователи «эффективного альтруизма», когда погибнет половина человечества.

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  • Криптобиржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бэнкмана-Фрида и других бывших руководителей платформы с требованием возместить более $1 млрд, который те присвоили до начала процесса банкротства компании, пишет Bloomberg.
  • В иске указаны гендиректор связанной с криптобиржей платформы Alameda Кэролайн Эллисон, глава отдела технологий FTX Гэри Ван и директор по разработке ПО Нишад Сингх.
  • Представители FTX утверждают, что ответчики «регулярно присваивали» средства криптобиржи для покупки недвижимости, политических взносов, инвестиций и других личных проектов, совершив «одно из крупнейших финансовых мошенничеств за всю историю», пишет Reuters. Предполагаемые мошеннические транзакции проводили с февраля 2020-го по ноябрь 2022-го, когда FTX подала заявление на банкротство.

Островное государство и бункер

  • В жалобе утверждается, что в мае 2022 года Бэнкман-Фрид и Ван взяли у Alemeda $546 млн для покупки акций Robinhood.
  • Также FTX заявила, что FTX Foundation, некоммерческое подразделение криптобиржи, часто занималось «антиутопичными» проектами. Например, сотрудник фонда и брат Бэнкмана-Фрида Габриэль однажды обсуждали план покупки государства Науру — оно расположено на одноимённом коралловом острове площадью 21,3 км².
  • На острове планировалось построить бункер. В нём в случае гибели большей части человечества смогли бы укрыться последователи «эффективного альтруизма». В плане по покупке отмечалось, что, возможно, «есть и другие полезные вещи, которые можно было бы сделать с островом».
Науру. Фото: Getty Images

  • Также Эллисон однажды назначила себе бонус в $22,5 млн, параллельно оценив нехватку средств в $10 млрд в FTX.com — американском подразделении FTX. С помощью «серии запутанных переводов» она перевела деньги из Alameda себе на счёт в FTX, и из них $10 млн попали на её личный банковский счёт. Эти деньги она инвестировала в неназванную ИИ-компанию. А директор по разработке ПО Нишад Сингх однажды безвозмездно получил акции FTX на $477 млн.

  • Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года — и криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации».
  • 12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Ему предъявили обвинение по восьми пунктам, в том числе в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. В конце декабря Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию, а два бывших руководителей FTX и Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
  • После этого основателя криптобиржи отпустили под залог в $250 млн — он находится под домашним арестом в доме родителей. К условиям освобождения под залог судья с 4 января 2023 года добавил новое: Бэнкман-Фрид не может получить доступ к активам FTX или Alameda. Тогда же тот отказался признавать вину в обмане инвесторов.
Деньги
Евгения Евсеева
Траты подтверждались эмодзи, а документы не вызывают доверия: новый глава FTX — о ситуации внутри криптобиржи Статьи редакции

Сколько у компании сотрудников и как распределены деньги биржи — тоже неизвестно.

#новость #ftx

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48 комментариев
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 Михаил Сметанников

Как скучно я живу

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Вася Пражкин

Зато на свободе

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Илья Попов

Мне понятно ваше внутреннее состояние, но все равно, не стоит падать в пессимизм, всё исправится!🙂

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Платон Щукин

Охуенно;)

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Алекс Д.
Самая твёрдая валюта: половина резервов биржи…
Глава крупнейшей криптовалютной биржи считает рубль самым надёжным активом.
panorama.pub
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Sergey Ananiev

исторически так сложилось, если слышишь в отношении России тихая гавань - это время все срочно продавать и бежать как можно дальше :)

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Алекс Д.

Если что, то Панорама это сатиристические новости(выдуманные авторами) :) Хотя некоторые их "новости", в последнее время, становятся реальностью...

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Sergey Ananiev

но мой спич про тихую гавань все равно работает)

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Илья Попов

Последнее время учёные продвинули такую гипотезу, что мы живём не в реальности и если верить к этому, можно заключить, что всё идёт не в пользу царя. Не знаю, может что физики ошибаются.🙄

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Илья Попов

Не могу не согласиться! Я это почувствовал 23 года назад... И доволен.🙄

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Илья Попов

Когда нет опоры нигде, то рубль самое хорошее решение зарабатывать бабла.
Элементарно Ватсон.

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Вадим Д.

Крутотень какая.

— Скучное у вас государство, ещё и законы какие-то, суды и прочая шляпа.
Я забацаю своё, с бункером, преферансомъ и балеринами! А деньги мне сами принесут.

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Bad Gateway

Интересно как там будет местным жителям

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Вадим Д.

Та они и не планировались, возможно (-:

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Илья Попов

Да он найвный, какой ещё жители и всякое там население... Офигеть!

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Илья Попов

Никак!

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Илья Попов

Здесь самое главное - бункер!
Может стоит на всем тоже построить собственный бункер?

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Вадим Д.

Братский бункер? Ох, боюсь нам и без нашего участия могут такие построить.

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Невероятный Блондин
С помощью «серии запутанных переводов» она перевела деньги

Ну там чёт как-то не сложилось и… их нет.
Всё, пуф.

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Sergey Ananiev

а блэк-джек там планировался?

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Отнюдь

бл это расизм

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Илья Попов

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид собирался на деньги инвесторов купить островное государство Науру и построить там бункер.
Не поможет!

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Евгений Вилков

Гениально😂 На наворованные деньги свое государство, а там у тебя же суверенитет. Не заключаешь соглашения о выдаче преступников и живешь там

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Андрей Гороненков

гениальные мысли... а вообще ему бы ещё лет 5 на обустройство, хотя бы опреснительную станцию и солнечные панели и живи не хочу

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Режиссер Максим

Я без сарказма считаю, что гениально. Если получится, то поклон ему за такую схему

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Кирилл Нузалиев

До поры до времени свое, пока американцы демократию не принесут на крыльях бомбардировщиков

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Евгений Вилков

Ну там и так плюс минус демократия, да и они зависимы от Австралии ) Но с РФ тоже дружат😀

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Artur Kuramshin

Хороший сериал получится, ребята развлекались на полную катушку

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Blisk

Пухляш хотел как пупкин.

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Васисуалий Лоханкин

Есть мнение, что любители бункеров плохо заканчивают!

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Vasily Gavrilov

Все, что нужно знать про крипто

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High Stakes

В целом неплохой план, вопросов нет.

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Xi

Это либо был стеб, либо они совсем ж законченные идиоты)

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Giraffe

Какой же грандиозный скам на глазах у всего мира

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Алексей С

"и построить там бункер"
Господь услышал его молитвы и даровал ему бункер. Даже атолл не пришлось покупать.

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Jian-Yang

Кто то реально думает что бункер на данном острове кого-то может спасти? 😅 пару ракет возле острова и он утонет вместе с бункером. 😆 Ну идея как срубить бабла с пмсных хомяков норм. 😅

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Xi

Зачем кому-то пускать ракеты по островным государствам? После гипотетической ядерной войны они и так загнутся.

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Jian-Yang

А после всасывания планет в чёрную дыру что будет? 😅😆 Зачем им вообще там бункер? Болтунов и толстосумов прятать. Вот тебе и повод 😅

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Xi

Ну если они этот бункер всерьез обсуждали, то они просто идиоты)

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Комментарий удален модератором

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НаряднаяШайга

Ништяк идея, хоть что-то стоящее за последнее время)

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Dima Alexeev

Купить островное государство Науру и построить там наебункер

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Фиктивный Аккаунт

Он не русский случайно, ну или хотя бы удмурт?

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James Bomond

Он из богоизбранной нации

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Сергей Дадыко

Норм тема.
Обожаю истории про зомби-апокалипсис, видимо, сотрудник фонда с братом - тоже)
Хотя по сути - они просто обсуждали, я тоже могу такое пообсуждать, за это вроде наказывать нельзя.

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Mister Sigh

Amazing

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Возвращение Доктора Богомола

Типичный левак

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Киприан Лейн

Ниша после Эпштейна освободилась, решил занять. Глядишь и вся его клиентская база из засекреченного списка подтянется.

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Федор Трофимов

Новость, конечно, заставляет задуматься.
А тем ли я, вообще по жизни, занимаюсь?

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48 комментариев
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