Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид собирался на деньги инвесторов купить островное государство Науру и построить там бункер Статьи редакции
В нём бы спаслись последователи «эффективного альтруизма», когда погибнет половина человечества.
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- Криптобиржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бэнкмана-Фрида и других бывших руководителей платформы с требованием возместить более $1 млрд, который те присвоили до начала процесса банкротства компании, пишет Bloomberg.
- В иске указаны гендиректор связанной с криптобиржей платформы Alameda Кэролайн Эллисон, глава отдела технологий FTX Гэри Ван и директор по разработке ПО Нишад Сингх.
- Представители FTX утверждают, что ответчики «регулярно присваивали» средства криптобиржи для покупки недвижимости, политических взносов, инвестиций и других личных проектов, совершив «одно из крупнейших финансовых мошенничеств за всю историю», пишет Reuters. Предполагаемые мошеннические транзакции проводили с февраля 2020-го по ноябрь 2022-го, когда FTX подала заявление на банкротство.
Островное государство и бункер
- В жалобе утверждается, что в мае 2022 года Бэнкман-Фрид и Ван взяли у Alemeda $546 млн для покупки акций Robinhood.
- Также FTX заявила, что FTX Foundation, некоммерческое подразделение криптобиржи, часто занималось «антиутопичными» проектами. Например, сотрудник фонда и брат Бэнкмана-Фрида Габриэль однажды обсуждали план покупки государства Науру — оно расположено на одноимённом коралловом острове площадью 21,3 км².
- На острове планировалось построить бункер. В нём в случае гибели большей части человечества смогли бы укрыться последователи «эффективного альтруизма». В плане по покупке отмечалось, что, возможно, «есть и другие полезные вещи, которые можно было бы сделать с островом».
Также Эллисон однажды назначила себе бонус в $22,5 млн, параллельно оценив нехватку средств в $10 млрд в FTX.com — американском подразделении FTX. С помощью «серии запутанных переводов» она перевела деньги из Alameda себе на счёт в FTX, и из них $10 млн попали на её личный банковский счёт. Эти деньги она инвестировала в неназванную ИИ-компанию. А директор по разработке ПО Нишад Сингх однажды безвозмездно получил акции FTX на $477 млн.
- Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года — и криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации».
- 12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Ему предъявили обвинение по восьми пунктам, в том числе в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег. В конце декабря Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию, а два бывших руководителей FTX и Alameda заключили сделку со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
- После этого основателя криптобиржи отпустили под залог в $250 млн — он находится под домашним арестом в доме родителей. К условиям освобождения под залог судья с 4 января 2023 года добавил новое: Бэнкман-Фрид не может получить доступ к активам FTX или Alameda. Тогда же тот отказался признавать вину в обмане инвесторов.
Как скучно я живу
Зато на свободе
Мне понятно ваше внутреннее состояние, но все равно, не стоит падать в пессимизм, всё исправится!🙂
Охуенно;)
исторически так сложилось, если слышишь в отношении России тихая гавань - это время все срочно продавать и бежать как можно дальше :)
Если что, то Панорама это сатиристические новости(выдуманные авторами) :) Хотя некоторые их "новости", в последнее время, становятся реальностью...
но мой спич про тихую гавань все равно работает)
Последнее время учёные продвинули такую гипотезу, что мы живём не в реальности и если верить к этому, можно заключить, что всё идёт не в пользу царя. Не знаю, может что физики ошибаются.🙄
Не могу не согласиться! Я это почувствовал 23 года назад... И доволен.🙄
Когда нет опоры нигде, то рубль самое хорошее решение зарабатывать бабла.
Элементарно Ватсон.
Крутотень какая.
— Скучное у вас государство, ещё и законы какие-то, суды и прочая шляпа.
Я забацаю своё, с бункером, преферансомъ и балеринами! А деньги мне сами принесут.
Интересно как там будет местным жителям
Та они и не планировались, возможно (-:
Да он найвный, какой ещё жители и всякое там население... Офигеть!
Никак!
Здесь самое главное - бункер!
Может стоит на всем тоже построить собственный бункер?
Братский бункер? Ох, боюсь нам и без нашего участия могут такие построить.
Ну там чёт как-то не сложилось и… их нет.
Всё, пуф.
а блэк-джек там планировался?
бл это расизм
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид собирался на деньги инвесторов купить островное государство Науру и построить там бункер.
Не поможет!
Гениально😂 На наворованные деньги свое государство, а там у тебя же суверенитет. Не заключаешь соглашения о выдаче преступников и живешь там
гениальные мысли... а вообще ему бы ещё лет 5 на обустройство, хотя бы опреснительную станцию и солнечные панели и живи не хочу
Я без сарказма считаю, что гениально. Если получится, то поклон ему за такую схему
До поры до времени свое, пока американцы демократию не принесут на крыльях бомбардировщиков
Ну там и так плюс минус демократия, да и они зависимы от Австралии ) Но с РФ тоже дружат😀
Хороший сериал получится, ребята развлекались на полную катушку
Пухляш хотел как пупкин.
Есть мнение, что любители бункеров плохо заканчивают!
Все, что нужно знать про крипто
В целом неплохой план, вопросов нет.
Это либо был стеб, либо они совсем ж законченные идиоты)
Какой же грандиозный скам на глазах у всего мира
"и построить там бункер"
Господь услышал его молитвы и даровал ему бункер. Даже атолл не пришлось покупать.
Кто то реально думает что бункер на данном острове кого-то может спасти? 😅 пару ракет возле острова и он утонет вместе с бункером. 😆 Ну идея как срубить бабла с пмсных хомяков норм. 😅
Зачем кому-то пускать ракеты по островным государствам? После гипотетической ядерной войны они и так загнутся.
А после всасывания планет в чёрную дыру что будет? 😅😆 Зачем им вообще там бункер? Болтунов и толстосумов прятать. Вот тебе и повод 😅
Ну если они этот бункер всерьез обсуждали, то они просто идиоты)
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Ништяк идея, хоть что-то стоящее за последнее время)
Купить островное государство Науру и построить там наебункер
Он не русский случайно, ну или хотя бы удмурт?
Он из богоизбранной нации
Норм тема.
Обожаю истории про зомби-апокалипсис, видимо, сотрудник фонда с братом - тоже)
Хотя по сути - они просто обсуждали, я тоже могу такое пообсуждать, за это вроде наказывать нельзя.
Amazing
Типичный левак
Ниша после Эпштейна освободилась, решил занять. Глядишь и вся его клиентская база из засекреченного списка подтянется.
Новость, конечно, заставляет задуматься.
А тем ли я, вообще по жизни, занимаюсь?