Криптостартап Сэма Альтмана Worldcoin выпустил одноимённый токен Статьи редакции
В мае 2023 года компания привлекла $100 млн.
- Сообщение о запуске криптовалюты Worldcoin появилось на сайте проекта. Она работает на основе блокчейна, который использует технологию сканирования радужной оболочки глаза для подтверждения личности.
- Сбор биометрии происходит с помощью специального «шара». Он сканирует глаз человека и присваивает снимку уникальный криптографический ключ, а затем удаляет биометрические данные.
- После сканирования пользователь получит бесплатный токен Worldcoin, а в дальнейшем сможет использовать ключ для «анонимного подтверждения личности» в приложении и использования криптовалюты.
- На первом этапе «шары» для сканирования будут размещены в 35 городах в 20 странах, пишет FT. Их полный список и сроки запуска не уточняются. Отмечается, что Worldcoin пока не будет работать в США из-за особенностей регулирования. Ближайшее устройство можно найти на сайте worldcoin.org. Там же можно загрузить криптокошелек World App.
- Сэм Альтман стал одним из трёх сооснователей Worldcoin в 2019 году. Компания хочет решить проблемы, которые возникли из-за быстрого развития ИИ: необходимость различать людей и ботов и предложить «форму безусловного базового дохода», с помощью которой получится смягчить последствия сокращений из-за внедрения ИИ.
- В 2021 году компания привлекла $25 млн от фондов Andreessen Horowitz, Coinbase Global, основателя LinkedIn Рида Хоффмана и Day One Ventures. А в мае 2023-го Blockchain Capital, Andreessen Horowitz’s, а также Bain Capital Crypto и Distributed Global вложили в стартап ещё $100 млн.
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Ну ладно всякие пирамиды, сетевухи и мошенники в телеге. Но как с такими заявлениями и целями компании у фондов на раунды собирают?
У меня есть идея для стартапа: "сделать потолки, чтоб когда в них плююешь лёжа, то слюна не в лоб летит, а чуть в бок". Как думаете, когда смогу на ipo выйти?
Если ты перед этим создашь продукт, которым пользуются миллионы, то безусловно взлетит любая дичь, которую ты только сможешь придумать.
Не скам, твёрдо и чётко.
Новый коин с шарами, криптаны радуются (?).
Сейчас узнаем — радуются или нет
Классный проект. Наконец-то те, кто скрываются за фейковыми аккаунтами исчезнут. Армии троллей исчезнут. За словами придётся всем следить, а не только честным. А то герои они.
еще бы не классный, сдай свою биометрию левой компании и заплати за это.
Я понимаю, про что Вы говорите. Я тоже так сначала воспринял. Потом понял, в чём суть. Там биометрия без привязки к паспорту. И сама биометрия удаляется сразу после сканирования и остаётся только криптографический ключ от кошелька. Получается, что владельцы ключей смогу пользоваться кошельком обезличенно и это будет подтверждение, что человек реальный, а не робот и не фейк.
Конечно, есть риск, что обманут или как-то переобуются по ходу и так далее. Но сам факт, что предприниматели занимаются проблемами фийковых данных в сети - это радует, лично меня. Я могу разглядеть пользу от этого.
Риска, что обманут или переобуются нет! Там же сам Сэм Альтман, какие могут быть сомнения? :)
Китайцы УЖЕ массово покупают сканы глаз негров из африки для фарма этих токенов.
да полюбому проблем много будет на пути к достоверности информации. Сами корпорации и правительства в этом не заинтересованы. Тогда по сути общество станет сильнее властьимущих
как тебе нефейковый глаз поможет в верификации данных?
как тебе нефейковый глаз поможет в верификации данных?Я могу разглядеть пользу от этого.
Рекомендую обратиться к окулисту, темнота перед глазами не значит, что ты что-то там разглядел.
Вот как раз и пример.
Вы сейчас под фейковым аккаунтом и можете хамить кому хотите и никто вас не сможет спросить за слова. А если бы у вас был один аккаунт и не было бы возможности создавать больше, то вы бы были мотивированы больше следить за словами и за репутацией, как в оффлайн жизни. Хотя я не знаю, кто вы в оффлайн жизни, но вряд ли хватило кишки подойти на улице к незнакомому человеку и сказать "Рекомендую обратиться к окулисту, темнота перед глазами не значит, что ты что-то там разглядел." ))
Полномочия имеются чтобы что-то "спрашивать"? А если имеются, то на основании какого закона? Просто так? Еще и кулаками помахать хочется? Так может на улице тебе вообще. не место, а место в клетке на 15 суток за нарушение общественного порядка?
Поубавился уже пыл спрашивать что-то?
Еще осталось создать социальный рейтинг и исправительные лагеря как в Китае. Вообще классно будет.
Кто тебе сказал, что кто-то скрывается? Людям лгут каждый день + переобуваются на лету, и это делают публичные лица.
Вообще судя по сообщениям, это какая-то соевая нейросетка
Подскажите как навариться пока хайп? Где купить этот токен?
У меня есть эти токены. Разной расцветки и в разном исполнении. На заказ могу сделать даже из красного дерева. Но беру дорого. С предоплатой 100%. И без гарантий.
Дорого это сколько?
20% сверху накинь за сроки как брату лично.
Спрашивали - отвечаем!
Чтобы "навариться пока хайп" нужно хорошо разбираться в финансовых инструментах и иметь хорошую теоретическую базу. Для этого подойдет либо три уровня CFA и 10 лет опыта, либо PhD из какого-нибудь приличного университета, например London School of Economics. Без этого, проще купить билеты Спортлото.
Где купить токен. В целом, история криптоиндустрии и личность господина Альтмана говорит нам о том, что ваш результат не сильно изменится, если вы купите токен у него лично, или на проверенной бирже, или на авито, или в Пяторочке, или у цыган. Результат плюс-минус одинаковый.
Всего наилучшего в инвестировании!
Если будут еще вопросы - обращайтесь! =)
Его же арестовали за сбор средств для партии Байдена. Уже выпустили или он из тюрьмы испускает токены?