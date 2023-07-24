Крипто
Артур Томилко

Криптостартап Сэма Альтмана Worldcoin выпустил одноимённый токен Статьи редакции

В мае 2023 года компания привлекла $100 млн.

  • Сообщение о запуске криптовалюты Worldcoin появилось на сайте проекта. Она работает на основе блокчейна, который использует технологию сканирования радужной оболочки глаза для подтверждения личности.
  • Сбор биометрии происходит с помощью специального «шара». Он сканирует глаз человека и присваивает снимку уникальный криптографический ключ, а затем удаляет биометрические данные.
  • После сканирования пользователь получит бесплатный токен Worldcoin, а в дальнейшем сможет использовать ключ для «анонимного подтверждения личности» в приложении и использования криптовалюты.
  • На первом этапе «шары» для сканирования будут размещены в 35 городах в 20 странах, пишет FT. Их полный список и сроки запуска не уточняются. Отмечается, что Worldcoin пока не будет работать в США из-за особенностей регулирования. Ближайшее устройство можно найти на сайте worldcoin.org. Там же можно загрузить криптокошелек World App.
Устройство для сканирования радужной оболочки
  • Сэм Альтман стал одним из трёх сооснователей Worldcoin в 2019 году. Компания хочет решить проблемы, которые возникли из-за быстрого развития ИИ: необходимость различать людей и ботов и предложить «форму безусловного базового дохода», с помощью которой получится смягчить последствия сокращений из-за внедрения ИИ.
  • В 2021 году компания привлекла $25 млн от фондов Andreessen Horowitz, Coinbase Global, основателя LinkedIn Рида Хоффмана и Day One Ventures. А в мае 2023-го Blockchain Capital, Andreessen Horowitz’s, а также Bain Capital Crypto и Distributed Global вложили в стартап ещё $100 млн.

#новость #worldcoin

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 Александр Ларин
Компания хочет решить проблемы, которые возникли из-за быстрого развития ИИ: необходимость различать людей и ботов и предложить «форму безусловного базового дохода»

Ну ладно всякие пирамиды, сетевухи и мошенники в телеге. Но как с такими заявлениями и целями компании у фондов на раунды собирают?

У меня есть идея для стартапа: "сделать потолки, чтоб когда в них плююешь лёжа, то слюна не в лоб летит, а чуть в бок". Как думаете, когда смогу на ipo выйти?

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Слегка Придурковатый

Если ты перед этим создашь продукт, которым пользуются миллионы, то безусловно взлетит любая дичь, которую ты только сможешь придумать.

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Слегка Придурковатый

Не скам, твёрдо и чётко.

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Вадим Д.

Новый коин с шарами, криптаны радуются (?).

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Maxim Demin

Сейчас узнаем — радуются или нет

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Вадим Щербак

Классный проект. Наконец-то те, кто скрываются за фейковыми аккаунтами исчезнут. Армии троллей исчезнут. За словами придётся всем следить, а не только честным. А то герои они.

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Roman S

еще бы не классный, сдай свою биометрию левой компании и заплати за это.

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Вадим Щербак

Я понимаю, про что Вы говорите. Я тоже так сначала воспринял. Потом понял, в чём суть. Там биометрия без привязки к паспорту. И сама биометрия удаляется сразу после сканирования и остаётся только криптографический ключ от кошелька. Получается, что владельцы ключей смогу пользоваться кошельком обезличенно и это будет подтверждение, что человек реальный, а не робот и не фейк.

Конечно, есть риск, что обманут или как-то переобуются по ходу и так далее. Но сам факт, что предприниматели занимаются проблемами фийковых данных в сети - это радует, лично меня. Я могу разглядеть пользу от этого.

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Wittgenstein

Риска, что обманут или переобуются нет! Там же сам Сэм Альтман, какие могут быть сомнения? :)

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ggg vvvp

Китайцы УЖЕ массово покупают сканы глаз негров из африки для фарма этих токенов.

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Вадим Щербак

да полюбому проблем много будет на пути к достоверности информации. Сами корпорации и правительства в этом не заинтересованы. Тогда по сути общество станет сильнее властьимущих

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ggg vvvp

как тебе нефейковый глаз поможет в верификации данных?

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ggg vvvp
проблемами фийковых данных в сети

как тебе нефейковый глаз поможет в верификации данных?

Я могу разглядеть пользу от этого.

Рекомендую обратиться к окулисту, темнота перед глазами не значит, что ты что-то там разглядел.

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Вадим Щербак

Вот как раз и пример.

Вы сейчас под фейковым аккаунтом и можете хамить кому хотите и никто вас не сможет спросить за слова. А если бы у вас был один аккаунт и не было бы возможности создавать больше, то вы бы были мотивированы больше следить за словами и за репутацией, как в оффлайн жизни. Хотя я не знаю, кто вы в оффлайн жизни, но вряд ли хватило кишки подойти на улице к незнакомому человеку и сказать "Рекомендую обратиться к окулисту, темнота перед глазами не значит, что ты что-то там разглядел." ))

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ggg vvvp
спросить

Полномочия имеются чтобы что-то "спрашивать"? А если имеются, то на основании какого закона? Просто так? Еще и кулаками помахать хочется? Так может на улице тебе вообще. не место, а место в клетке на 15 суток за нарушение общественного порядка?

Поубавился уже пыл спрашивать что-то?

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Dimitri

Еще осталось создать социальный рейтинг и исправительные лагеря как в Китае. Вообще классно будет.

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ggg vvvp
скрываются за фейковыми аккаунтами исчезнут

Кто тебе сказал, что кто-то скрывается? Людям лгут каждый день + переобуваются на лету, и это делают публичные лица.

Вообще судя по сообщениям, это какая-то соевая нейросетка

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Хозяин

Подскажите как навариться пока хайп? Где купить этот токен?

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Слегка Придурковатый

У меня есть эти токены. Разной расцветки и в разном исполнении. На заказ могу сделать даже из красного дерева. Но беру дорого. С предоплатой 100%. И без гарантий.

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Созвонова

Дорого это сколько?

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Нейрослав Жепетеев

20% сверху накинь за сроки как брату лично.

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Wittgenstein

Спрашивали - отвечаем!

Чтобы "навариться пока хайп" нужно хорошо разбираться в финансовых инструментах и иметь хорошую теоретическую базу. Для этого подойдет либо три уровня CFA и 10 лет опыта, либо PhD из какого-нибудь приличного университета, например London School of Economics. Без этого, проще купить билеты Спортлото.

Где купить токен. В целом, история криптоиндустрии и личность господина Альтмана говорит нам о том, что ваш результат не сильно изменится, если вы купите токен у него лично, или на проверенной бирже, или на авито, или в Пяторочке, или у цыган. Результат плюс-минус одинаковый.

Всего наилучшего в инвестировании!

Если будут еще вопросы - обращайтесь! =)

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Мудрый Шут

Его же арестовали за сбор средств для партии Байдена. Уже выпустили или он из тюрьмы испускает токены?

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Невероятный Блондин
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24 комментария
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