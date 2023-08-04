Финтех-сервис Revolut с октября 2023 года закроет операции с криптовалютами в США Статьи редакции
Решение приняли на фоне исков SEC к Binance и Coinbase, в которых регулятор называл криптовалюты ценными бумагами, а криптобиржи обвинял в работе с ними без соответствующей регистрации.
- Revolut приостановит криптовалютные услуги в США с 2 сентября 2023 года, а с 3 октября полностью закроет к ним доступ, сообщает Decrypt. Клиенты не смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы. По данным Revolut, это решение затронет менее 1% от криптопользователей сервиса по всему миру. Сколько их всего — не уточняется.
- Представитель компании объяснил изданию, что решение приняли «из-за изменений в нормативно-правовой базе и неопределённости на американском рынке криптовалют». Revolut ищет другие способы предоставить доступ к криптоуслугам и надеется вернуться к таким операциям в будущем, рассказали в сервисе.
- В июне 2023 года Revolut сообщал о планах убрать со своей платформы в США криптовалюты Cardano, Polygon и Solana. Они упоминались в исках Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которые регулятор подал к Binance и Coinbase. В документах SEC называла криптовалюты «незарегистрированными ценными бумагами», а криптоплощадки обвиняла в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг».
- Revolut — банковский сервис, который работает в Великобритании и Европе. Сервис подал заявку на банковскую лицензию в США в марте 2021 года, а в январе 2022-го запустил сервис для торговли акциями без комиссии в стране. В октябре сооснователь Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. В мае 2023-го компания запустила банковский и криптовалютный сервис в Бразилии.
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😂затронет менее 1% от криптопользователей сервиса по всему миру. Сколько их всего — не уточняется
Ох... В общем, криптопользователи в безопасности.
Честно говоря, глядя на человечество, вызывает недоумение тот факт, что глобальный интернет до сих пор ещё существует. Да и вообще вызывает недоумение то, что оно, человечество, всё ещё не поубивало друг друга.