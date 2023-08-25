Компания Kroll, которая выступает агентом по рассмотрению претензий в деле о банкротстве криптовалютных площадок FTX и BlockFi, предупредила клиентов о взломе её внутренней базы, пишет Coindesk. BlockFi и FTX подтвердили произошедшее.

Обе компании указывают, что инцидент случился именно у Kroll, и та уведомляет клиентов об этом и рассказывает, какие меры им нужно предпринять. Криптоплощадки отметили, что уязвимость уже устранили, она не затронула средства — только личные данные о пользователях, которые хранились у Kroll.

В письме, которое оказалось в распоряжении The Block, говорится, что хакеры получили доступ к мобильному номеру одного из сотрудников Kroll. Затем они воспользовались им, чтобы получить доступ к файлам, которые хранились в облачной системе компании. Среди них были имена, адреса, личные почты клиентов и суммы остатков на их счетах в FTX.

Учётную запись сотрудника уже заблокировали, сейчас компания проводит внутреннее расследование, пишет The Block. Издание Holder отмечает, что мошенники создали поддельный сайт по возврату средств, также клиентам начали приходить фишинговые письма. На это же жалуются и пользователи.