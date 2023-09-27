Крипто
Полина Лааксо

Запустилась день назад, регистрация на Сейшелах: что известно о криптобирже CommEX, которая получит активы Binance Статьи редакции

Не так уж много: многое только обещают добавить или запустить.

  • CommEX, которой Binance передаст бизнес в России, объявила о запуске 26 сентября 2023 года. Первая публикация в соцсетях биржи появилась за день до этого — это подборка отраслевых новостей. Пока сервис работает только в браузере, но скоро выпустят и приложение — для iOS и Android.
  • В Telegram-чате компания рассказала, что её «нельзя» считать российской: она «глобальная», зарегистрирована на Сейшельских островах как CommEX Holding Limited и ориентируется на азиатский рынок и страны СНГ. Среди языков, на которые переведён сайт, — русский, английский, японский и китайский.
  • Граждане Европы и США не смогут пользоваться площадкой. На вопрос о казахстанской товарной бирже с таким же названием — Commex — проект ответил «совпадение».
  • На вопрос о том, как биржа переведёт к себе активы с Binance в тех валютах, которые на CommEX не представлены, компания обещала ответить позже. После этого она анонсировала сессию вопросов и ответов, не назначив дату, и попросила направлять обращения через Google-форму.
  • Чтобы перенести подтверждённые через KYC данные с Binance, нужно при регистрации войти через аккаунт на Binance. Автоматически информация с Binance переноситься на CommEX, «скорее всего, не будет», так что при желании можно зарегистрировать новый профиль. Без KYC можно выводить до 2 BTC ($53,4 тысячи по курсу от 27 сентября 2023 года).
  • Подтверждать личность нужно только тем, кто хочет торговать через p2p-сервис и проводить сделки с фиатными деньгами. Последние обещают в скором времени запустить (в частности пару «RUB — USDT») и добавить возможность пополнять как минимум рублёвый баланс напрямую с российских карт.
  • Комиссии у спотовых сделок составляют 0,1%, при торговле фьючерсами — 0,02% для мейкеров, 0,07% для тейкеров. Поддерживать систему бесконтактных платежей Binance Pay платформа не будет. Вопрос про запуск возможного аналога комьюнити-менеджер проигнорировал.
  • Ассортимент доступных криптовалют и ликвидность будут постепенно увеличивать. Желающим использовать API биржи посоветовали следить за анонсами. Функции субаккаунтов появятся позже, как и возможность «стейкать» монеты.
  • Нативный токен запускать пока не собираются. В CommEX считают, что он нужен, когда есть большое сообщество и прикладной сценарий использования для монеты.
  • Автор «ЗаТелеком» Михаил Климарев обратил внимание, что интерфейс у CommEX повторяет Binance, вход по SSO тоже проводится через неё. «То есть — оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка. Но CommEX», — иронизирует он.
  • Источники The Bell на крипторынке также допускают, что продажа бизнеса «никому неизвестной» компании — это способ Binance сохранить актив в условиях санкционного давления. С последним согласна и редакция «Нецифровой экономики»: она напомнила, что американская биржа, которая формально была независима от Binance, в итоге оказалась тесно с ней связана.
Источник: Global Trade Magazine

#новость #binance

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11 комментариев
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 Никита Леон
Запустилась день назад, регистрация на Сейшелах

Звучит надёжно

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Полина Лааксо
Автор

несем деньги, не тормозим очередь

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Невкусно и грустно

Не волнуйся, для их ЦА это параллельно. Родители ЦА несли в МММ последнее %)

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Get Money

Современные родители всё несут в акции🙈

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Алексей Шаров

Езжу туда каждый день, вот уже стою на стойке регистрации

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Rigos

Лично я в эту муть не перейду, вывожу активы и воспользуюсь более известными конкурентами банана. Нужно быть барашкой или ослом, чтобы залететь в этот новый фантик.

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Валерий

Вы уже там, формальности подгонят по ходу

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Варя Исаева
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Невероятный Блондин
Автор «ЗаТелеком» Михаил Климарев обратил внимание, что интерфейс у CommEX повторяет Binance, вход по SSO тоже проводится через неё. «То есть — оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка. Но CommEX», — иронизирует он.

Спасибо за эту вставку, Полина.
Теперь всё стало понятно
👍

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Алексей Шаров

Связь с Казахстаном это видимо потому что там меньше законов на криптовалюту?

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Вадим Д.
многое только обещают добавить или запустить

Как обычно для любой криптохрени (-:

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8 комментариев
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