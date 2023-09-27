Запустилась день назад, регистрация на Сейшелах: что известно о криптобирже CommEX, которая получит активы Binance Статьи редакции
Не так уж много: многое только обещают добавить или запустить.
- CommEX, которой Binance передаст бизнес в России, объявила о запуске 26 сентября 2023 года. Первая публикация в соцсетях биржи появилась за день до этого — это подборка отраслевых новостей. Пока сервис работает только в браузере, но скоро выпустят и приложение — для iOS и Android.
- В Telegram-чате компания рассказала, что её «нельзя» считать российской: она «глобальная», зарегистрирована на Сейшельских островах как CommEX Holding Limited и ориентируется на азиатский рынок и страны СНГ. Среди языков, на которые переведён сайт, — русский, английский, японский и китайский.
- Граждане Европы и США не смогут пользоваться площадкой. На вопрос о казахстанской товарной бирже с таким же названием — Commex — проект ответил «совпадение».
- На вопрос о том, как биржа переведёт к себе активы с Binance в тех валютах, которые на CommEX не представлены, компания обещала ответить позже. После этого она анонсировала сессию вопросов и ответов, не назначив дату, и попросила направлять обращения через Google-форму.
- Чтобы перенести подтверждённые через KYC данные с Binance, нужно при регистрации войти через аккаунт на Binance. Автоматически информация с Binance переноситься на CommEX, «скорее всего, не будет», так что при желании можно зарегистрировать новый профиль. Без KYC можно выводить до 2 BTC ($53,4 тысячи по курсу от 27 сентября 2023 года).
- Подтверждать личность нужно только тем, кто хочет торговать через p2p-сервис и проводить сделки с фиатными деньгами. Последние обещают в скором времени запустить (в частности пару «RUB — USDT») и добавить возможность пополнять как минимум рублёвый баланс напрямую с российских карт.
- Комиссии у спотовых сделок составляют 0,1%, при торговле фьючерсами — 0,02% для мейкеров, 0,07% для тейкеров. Поддерживать систему бесконтактных платежей Binance Pay платформа не будет. Вопрос про запуск возможного аналога комьюнити-менеджер проигнорировал.
- Ассортимент доступных криптовалют и ликвидность будут постепенно увеличивать. Желающим использовать API биржи посоветовали следить за анонсами. Функции субаккаунтов появятся позже, как и возможность «стейкать» монеты.
- Нативный токен запускать пока не собираются. В CommEX считают, что он нужен, когда есть большое сообщество и прикладной сценарий использования для монеты.
- Автор «ЗаТелеком» Михаил Климарев обратил внимание, что интерфейс у CommEX повторяет Binance, вход по SSO тоже проводится через неё. «То есть — оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка. Но CommEX», — иронизирует он.
- Источники The Bell на крипторынке также допускают, что продажа бизнеса «никому неизвестной» компании — это способ Binance сохранить актив в условиях санкционного давления. С последним согласна и редакция «Нецифровой экономики»: она напомнила, что американская биржа, которая формально была независима от Binance, в итоге оказалась тесно с ней связана.
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Звучит надёжно
несем деньги, не тормозим очередь
Не волнуйся, для их ЦА это параллельно. Родители ЦА несли в МММ последнее %)
Современные родители всё несут в акции🙈
Езжу туда каждый день, вот уже стою на стойке регистрации
Лично я в эту муть не перейду, вывожу активы и воспользуюсь более известными конкурентами банана. Нужно быть барашкой или ослом, чтобы залететь в этот новый фантик.
Вы уже там, формальности подгонят по ходу
Спасибо за эту вставку, Полина.
Теперь всё стало понятно
👍
Связь с Казахстаном это видимо потому что там меньше законов на криптовалюту?
Как обычно для любой криптохрени (-: