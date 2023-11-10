Крипто
Артур Томилко

Binance с 15 ноября 2023 года прекратит поддержку депозитов в рублях Статьи редакции

Пользователи могут вывести деньги на биржу CommEX без комиссии или обменять на криптовалюту.

  • Binance объявила, что в рамках решения об уходе с российского рынка, прекратит поддержку рублёвых депозитов с 15 ноября 2023 года. Вывод денег будет доступен до 31 января 2024-го.
  • Пользователи, у которых на балансе остались рубли, могут перевести их на биржу CommEX без комиссии. Для этого нужно привязать свою учётную запись на платформе к аккаунту Binance.
  • Кроме того, деньги можно обменять на криптовалюту или конвертировать в неё, а также вывести через «фиатных партнёров» Binance — их компания не назвала.
  • В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис, объяснив это санкциями ЕС. В августе запретила операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля.
  • 27 сентября компания объявила, что уйдёт из России и передаст местный бизнес компании CommEX, которая была запущенная за день до этого.
Крипто
Полина Лааксо
Запустилась день назад, регистрация на Сейшелах: что известно о криптобирже CommEX, которая получит активы Binance Статьи редакции

Не так уж много: многое только обещают добавить или запустить.

Источник: Global Trade Magazine

#новости #binance

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33 комментария
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 Валентин Бубенец

Честно говоря, самое большое разочарование последнего времени связано не с тем, что права и свободы не соблюдаются в несвободных странах, а с тем что они не соблюдаются и в свободных тоже.

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дед Мазай и теоретики

Пошли по второму кругу стадий принятия.

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Николай Борисов

Я уже на стадии, когда мир абсолютно понятен

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дед Мазай и теоретики

Мир невероятно сложен, как он в принципе может быть абсолютно понятен.

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Николай Борисов

Сложен относительно
По сути прост

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дед Мазай и теоретики

Нетъ.

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Semen
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NotFop

На стадии деньги под подушкой?)

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Edward

Эту стадию мы уже прошли давно, слава богу

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Piu-piu

Так бинанс китайский же? Какие свободы?

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Гриша Н.

В Китае есть своя относительная свобода

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дед Мазай и теоретики

Относительно чего?

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Мигель Маркин

Относительно России, судя по всему

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Piu-piu

Но, судя по происходящему, ее все меньше последние годы

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Похер
тоже

То есть тоже стреляют политических оппонентов, пытаются их отправить, а потом сажают по надуманным предлогам? Тоже хватают за даже одиночные пикеты против правительства?
Или какое-то другое "тоже"?

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nobodyreally

оппонентов сажают (а иногда и стреляют), штрафуют и сажают за посты в соцсетях, И так далее

по политике вообще кристально чисто - если вы хотите захватить власть, будет больно, везде

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Похер

Хорошо, примеры из европейских стран в студию

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Капитан Оче Видность

Возможно, стоит переосмыслить что такое права и свободы. И добавить к ним еще обязанностей.

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Григорий Ефремов

Можно у кого-то скопировать, даже переосмысливать не нужно

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Алеоп

А может вскрывается то, что они и не свободные были

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Слегка Придурковатый

Да и хуй с ним. Всё равно Чжао рано или поздно ждёт участь Пухляша.

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Невероятный Блондин

А вот хуй

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Dmitry Voloshin

За последнее время стал грязь делать и видно, что забил болт на BNB Chain, которая просто рассада скама. Грохнул стейблкоин BUSD. Буквально на днях по сути убил же свой же Trust Wallet, что вроде как числился вторым перспективным токеном Банана. На чём-нибудь да поймают. Но в любом случае своими действиями CZ из лидера индустрии превратился в хорошего такого г*ндона в глазах народа.

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Невероятный Блондин

Все в coinbase, товарищи

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дед Мазай и теоретики

Тихая гавань?

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От Себя Добавлю

Зато будет новый сюжет для сериалов от нетфликс

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prokhorov

Ой, от всего приходит понимание, что многие либеральные понятия - номинальные... Подрсток верил, верил, а потом и повзрослел

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Похер
китай
либеральные понятия

А, это же удар в пспину

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Курильщик

комекс тот же бинанс, только православно верный. да и бирж сейчас как говна за гаражом, выбирай и
проёбывай рубли

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Пена Литрова

Православная криптобиржа?🙀

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Курильщик

конечно. рубли принимает

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debil
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Yep Yep

Депозит в рублях это вообще зачем? Типа рубли хранить не в банке, а на бирже?

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30 комментариев
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