Binance с 15 ноября 2023 года прекратит поддержку депозитов в рублях Статьи редакции
Пользователи могут вывести деньги на биржу CommEX без комиссии или обменять на криптовалюту.
- Binance объявила, что в рамках решения об уходе с российского рынка, прекратит поддержку рублёвых депозитов с 15 ноября 2023 года. Вывод денег будет доступен до 31 января 2024-го.
- Пользователи, у которых на балансе остались рубли, могут перевести их на биржу CommEX без комиссии. Для этого нужно привязать свою учётную запись на платформе к аккаунту Binance.
- Кроме того, деньги можно обменять на криптовалюту или конвертировать в неё, а также вывести через «фиатных партнёров» Binance — их компания не назвала.
- В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис, объяснив это санкциями ЕС. В августе запретила операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля.
- 27 сентября компания объявила, что уйдёт из России и передаст местный бизнес компании CommEX, которая была запущенная за день до этого.
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Честно говоря, самое большое разочарование последнего времени связано не с тем, что права и свободы не соблюдаются в несвободных странах, а с тем что они не соблюдаются и в свободных тоже.
Пошли по второму кругу стадий принятия.
Я уже на стадии, когда мир абсолютно понятен
Мир невероятно сложен, как он в принципе может быть абсолютно понятен.
Сложен относительно
По сути прост
Нетъ.
На стадии деньги под подушкой?)
Эту стадию мы уже прошли давно, слава богу
Так бинанс китайский же? Какие свободы?
В Китае есть своя относительная свобода
Относительно чего?
Относительно России, судя по всему
Но, судя по происходящему, ее все меньше последние годы
То есть тоже стреляют политических оппонентов, пытаются их отправить, а потом сажают по надуманным предлогам? Тоже хватают за даже одиночные пикеты против правительства?
Или какое-то другое "тоже"?
оппонентов сажают (а иногда и стреляют), штрафуют и сажают за посты в соцсетях, И так далее
по политике вообще кристально чисто - если вы хотите захватить власть, будет больно, везде
Хорошо, примеры из европейских стран в студию
Возможно, стоит переосмыслить что такое права и свободы. И добавить к ним еще обязанностей.
Можно у кого-то скопировать, даже переосмысливать не нужно
А может вскрывается то, что они и не свободные были
Да и хуй с ним. Всё равно Чжао рано или поздно ждёт участь Пухляша.
А вот хуй
За последнее время стал грязь делать и видно, что забил болт на BNB Chain, которая просто рассада скама. Грохнул стейблкоин BUSD. Буквально на днях по сути убил же свой же Trust Wallet, что вроде как числился вторым перспективным токеном Банана. На чём-нибудь да поймают. Но в любом случае своими действиями CZ из лидера индустрии превратился в хорошего такого г*ндона в глазах народа.
Все в coinbase, товарищи
Тихая гавань?
Зато будет новый сюжет для сериалов от нетфликс
Ой, от всего приходит понимание, что многие либеральные понятия - номинальные... Подрсток верил, верил, а потом и повзрослел
либеральные понятия
А, это же удар в пспину
комекс тот же бинанс, только православно верный. да и бирж сейчас как говна за гаражом, выбирай и
проёбывай рубли
Православная криптобиржа?🙀
конечно. рубли принимает
Депозит в рублях это вообще зачем? Типа рубли хранить не в банке, а на бирже?