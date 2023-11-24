Крипто
Таня Боброва

Суд Черногории одобрил экстрадицию создателя стейблкоина TerraUSD До Квона Статьи редакции

В Южной Корее и США его обвиняют в мошенничестве после краха TerraUSD и Luna.

  • О решении суда пишет Reuters. Окончательное решение о стране экстрадиции — США или Южная Корея — примет министр юстиции Черногории.
  • Основателя Terraform Labs До Квона и бывшего финансового директора компании Хан Чанг Джуна задержали в аэропорту Подгорицы в марте 2023 года. Они пытались вылететь в Дубай, полиция нашла у них поддельные документы.
  • Суд сначала отпустил их под залог, но высшая инстанция отменила решение. В июне суд приговорил До Квона и Хан Чанг Джуна к четырём месяцам тюрьмы за использование поддельных паспортов.
  • Суд в Южной Корее выдал ордер на арест До Квона по обвинению в мошенничестве ещё в сентябре 2022 года. В США ему также предъявлены обвинения в мошенничестве. Прокуроры заявили, что будут добиваться экстрадиции До Квона в Нью-Йорк.
  • Обе страны запросили его экстрадицию, чтобы он предстал перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna в 2022 году. По данным аналитиков Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд.
Деньги
Павел Комаровский
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В этой статье мы сначала разберемся, откуда берется такая чудесная доходность, и как ее люди получают. А потом посмотрим в прямом эфире, как выглядит деконструкция финансовой пирамиды UST/Luna (мемы прилагаются!).

До Квон, мысленно представляющий себя мировым гегемоном будущего крипторейха

#новости #terrausd #luna

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Александр Ковтонюк

А уехал бы в РФ, мог бы в одной из башен Москва-сити просеко попивать…

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Вадим Д.

Понаделаю коинов своих пустодельных, лови их потом да экстрадируй.

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