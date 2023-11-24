Суд Черногории одобрил экстрадицию создателя стейблкоина TerraUSD До Квона Статьи редакции
В Южной Корее и США его обвиняют в мошенничестве после краха TerraUSD и Luna.
- О решении суда пишет Reuters. Окончательное решение о стране экстрадиции — США или Южная Корея — примет министр юстиции Черногории.
- Основателя Terraform Labs До Квона и бывшего финансового директора компании Хан Чанг Джуна задержали в аэропорту Подгорицы в марте 2023 года. Они пытались вылететь в Дубай, полиция нашла у них поддельные документы.
- Суд сначала отпустил их под залог, но высшая инстанция отменила решение. В июне суд приговорил До Квона и Хан Чанг Джуна к четырём месяцам тюрьмы за использование поддельных паспортов.
- Суд в Южной Корее выдал ордер на арест До Квона по обвинению в мошенничестве ещё в сентябре 2022 года. В США ему также предъявлены обвинения в мошенничестве. Прокуроры заявили, что будут добиваться экстрадиции До Квона в Нью-Йорк.
- Обе страны запросили его экстрадицию, чтобы он предстал перед судом по делу о крахе стейблкоина TerraUSD и токена Luna в 2022 году. По данным аналитиков Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд.
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А уехал бы в РФ, мог бы в одной из башен Москва-сити просеко попивать…
Понаделаю коинов своих пустодельных, лови их потом да экстрадируй.