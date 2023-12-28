Крипто
Евгения Евсеева

Binance попросила часть клиентов из России вывести средства до 29 декабря 2023 года — РБК Статьи редакции

Например, перевести на биржу CommEX, которой Binance передаст местный бизнес, или любую другую криптобиржу.

Обновлено в 20:03. По словам модераторов русскоязычного чата биржи в Telegram, рассылка производилась выборочно, уведомления получила только часть пользователей. По данным бывшего вице-президента Binance, ответственного за работу в Восточной Европе и СНГ Глеба Костарева, письма получили «несколько тысяч человек». Официально криптобиржа содержание рассылки не комментировала.
  • Криптобиржа разослала некоторым пользователям напоминания о необходимости сменить аккаунт и вывести средства, пишет «РБК-Крито». В службе поддержки Binance подтвердили изданию подлинность писем.
  • Биржа предупреждает их, что с 29 декабря все открытые позиции будут постепенно закрываться. До этого момента она просит погасить все нерешённые обязательства, закрыть позиции и вывести средства. Их можно перевести на CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.
  • В поддержке объяснили, что письма получили те, чьё местоположение «временно или постоянно» определено на территории Росси.
  • В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис. В августе — запретила операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля. В сентябре компания объявила, что уйдёт из России и передаст местный бизнес компании CommEX. С ноября — прекратила поддержку депозитов в рублях. С 31 января 2024-го биржа перестанет поддерживать и p2p-операции с рублём.
Крипто
Полина Лааксо
Запустилась день назад, регистрация на Сейшелах: что известно о криптобирже CommEX, которая получит активы Binance Статьи редакции

Не так уж много: многое только обещают добавить или запустить.

Источник: Global Trade Magazine

#новости #binance

2.1K показов
4.8K открытий
0
31 комментарий
Написать комментарий...
 Vasily Gavrilov

На vc нужно открыть рубрику fake news

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Внимание: это фейк.
Уже опровергли

Ответить
Развернуть ветку
Маша Цепелева

это про p2p-операции с рублём
https://vc.ru/services/948961

Binance перестанет поддерживать p2p-операции с…
Торговать с российской валютой без комиссий можно на платформе CommEX, подчеркнула биржа.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Tony Carson

Почему до сих пор нет опровержения-апдейта от vc.ru? Скриншотов от поддержки биржи недостаточно? Скинул в ЛС пост Костарева.

Ответить
Развернуть ветку
Маша Цепелева

Спасибо за Костарева, но это не опровержение от Binance. Мы обязательно добавим апдейт, когда будет более официальная информация

Ответить
Развернуть ветку
Tony Carson

Опровержение от Binance в скриншотах ответов поддержки от разных людей в крипточатах. Ответа от представителей биржи придется долго ждать, учитывая процедуру ухода Binance из РФ. Можно так и указать, что в сообществе публикуют скриншоты, на которых якобы поддержка опровергает информацию. Но публиковать новость, когда уже было опровержение, и потом доказывать, что этого опровержения недостаточно, и держать ее на сайте дальше - это зашквар, при всей любви к висиру

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

Vc ты что охуел что ли говно всякое лживое

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Это фейк

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Процышин

Ребят это фейки, рбк крипто раздуло само не зная что, компетенция нулевая, вот фото с чата поддержки 24/7

Ответить
Развернуть ветку
Tony Carson

рбк крипто помойка, давно известно

Ответить
Развернуть ветку
Rinat

Искренне сочувствую тем, кто в серьез использовал централизованную биржу в качестве постоянного инструмента. Плошка риса победила))

Ответить
Развернуть ветку
Roman

лучше в 15 шкур трейдить на dex 👍

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Ковалевский

Расскажите это людям и бизнесу, которые успешно релоцировали свои деньги по их рыночной стоимости

Ответить
Развернуть ветку
Cringe Artist

Так вроде до конца января время было, не?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Cringe Artist

Спасибо

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Пепперони

О, скрепный Binance наконец покинет наши края Российские!

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Grishin

Эх, как жаль что бинанс уже ответили что это фейк...

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Давно оттуда срулили.

Ответить
Развернуть ветку
Slavk

В тех поддержке ответили, что фейк

Ответить
Развернуть ветку
Aliaksandr Belyieu

Мир наш полон ерунды конечно) вброс за вбросом

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Васильевна Мордовцева

Уроды конченые

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Send Nukes
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Алексей Шаповалов

"Криптобиржа разослала пользователям последние напоминания о необходимости сменить аккаунт и вывести средства"-спасибо,что хоть разослали уведомления , а не отключили не предупредив

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Bashmakov

Это было вполне ожидаемо . Давно к этому шло и было очень много предпосылок . Крупные игроки оттуда уже ушли более года назад . Теперь попросили и тех , кто помельче .

Ответить
Развернуть ветку
Частное Яйцо

Херня. 💋

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Andrei Kardashov

Да! И здесь тоже новости - https://vc.ru/u/1591387-tg-tools/638938-telegram-parser-sbor-kontenta-i-vedenie-setok-kanalov-na-polnom-avtomate

Ответить
Развернуть ветку
ctqwa

А есть вообще живой человек кому это прислали?
Я пока только про рубли вижу. Но блин… эти «рубли» они уже полгода выводят из оборота по кусочкам.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Ответить
Развернуть ветку
Полина Тихомирова

ну ошиблись разок , уже сразу закидали тухлыми яйцами модераторов ви си

Ответить
Развернуть ветку
Dark Soul

“О своем уходе из страны Binance заявила в конце сентября. Тогда же два российских топ-менеджера компании — Глеб Костарев и Владимир Смеркис — объявили об уходе из компании. Они курировали развитие биржи в России и СНГ.”
- даже не надейтесь это случится. И дополните новость.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
28 комментариев
Раскрывать всегда
null