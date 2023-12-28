Binance попросила часть клиентов из России вывести средства до 29 декабря 2023 года — РБК Статьи редакции
Например, перевести на биржу CommEX, которой Binance передаст местный бизнес, или любую другую криптобиржу.
- Криптобиржа разослала некоторым пользователям напоминания о необходимости сменить аккаунт и вывести средства, пишет «РБК-Крито». В службе поддержки Binance подтвердили изданию подлинность писем.
- Биржа предупреждает их, что с 29 декабря все открытые позиции будут постепенно закрываться. До этого момента она просит погасить все нерешённые обязательства, закрыть позиции и вывести средства. Их можно перевести на CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.
- В поддержке объяснили, что письма получили те, чьё местоположение «временно или постоянно» определено на территории Росси.
- В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис. В августе — запретила операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля. В сентябре компания объявила, что уйдёт из России и передаст местный бизнес компании CommEX. С ноября — прекратила поддержку депозитов в рублях. С 31 января 2024-го биржа перестанет поддерживать и p2p-операции с рублём.
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На vc нужно открыть рубрику fake news
Внимание: это фейк.
Уже опровергли
это про p2p-операции с рублём
https://vc.ru/services/948961
Почему до сих пор нет опровержения-апдейта от vc.ru? Скриншотов от поддержки биржи недостаточно? Скинул в ЛС пост Костарева.
Спасибо за Костарева, но это не опровержение от Binance. Мы обязательно добавим апдейт, когда будет более официальная информация
Опровержение от Binance в скриншотах ответов поддержки от разных людей в крипточатах. Ответа от представителей биржи придется долго ждать, учитывая процедуру ухода Binance из РФ. Можно так и указать, что в сообществе публикуют скриншоты, на которых якобы поддержка опровергает информацию. Но публиковать новость, когда уже было опровержение, и потом доказывать, что этого опровержения недостаточно, и держать ее на сайте дальше - это зашквар, при всей любви к висиру
Vc ты что охуел что ли говно всякое лживое
Это фейк
Ребят это фейки, рбк крипто раздуло само не зная что, компетенция нулевая, вот фото с чата поддержки 24/7
рбк крипто помойка, давно известно
Искренне сочувствую тем, кто в серьез использовал централизованную биржу в качестве постоянного инструмента. Плошка риса победила))
лучше в 15 шкур трейдить на dex 👍
Расскажите это людям и бизнесу, которые успешно релоцировали свои деньги по их рыночной стоимости
Так вроде до конца января время было, не?
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Спасибо
О, скрепный Binance наконец покинет наши края Российские!
Эх, как жаль что бинанс уже ответили что это фейк...
Давно оттуда срулили.
В тех поддержке ответили, что фейк
Мир наш полон ерунды конечно) вброс за вбросом
Уроды конченые
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"Криптобиржа разослала пользователям последние напоминания о необходимости сменить аккаунт и вывести средства"-спасибо,что хоть разослали уведомления , а не отключили не предупредив
Это было вполне ожидаемо . Давно к этому шло и было очень много предпосылок . Крупные игроки оттуда уже ушли более года назад . Теперь попросили и тех , кто помельче .
Херня. 💋
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Да! И здесь тоже новости - https://vc.ru/u/1591387-tg-tools/638938-telegram-parser-sbor-kontenta-i-vedenie-setok-kanalov-na-polnom-avtomate
А есть вообще живой человек кому это прислали?
Я пока только про рубли вижу. Но блин… эти «рубли» они уже полгода выводят из оборота по кусочкам.
ну ошиблись разок , уже сразу закидали тухлыми яйцами модераторов ви си
“О своем уходе из страны Binance заявила в конце сентября. Тогда же два российских топ-менеджера компании — Глеб Костарев и Владимир Смеркис — объявили об уходе из компании. Они курировали развитие биржи в России и СНГ.”
- даже не надейтесь это случится. И дополните новость.