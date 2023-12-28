Binance попросила клиентов из России вывести средства до 29 декабря 2023 года Статьи редакции
Например, перевести на биржу CommEX, которой Binance передаст местный бизнес, или любую другую криптобиржу.
- Криптобиржа разослала пользователям последние напоминания о необходимости сменить аккаунт и вывести средства, пишет «РБК-Крито». В службе поддержки Binance подтвердили изданию подлинность писем.
- Биржа предупреждает, что с 29 декабря все открытые позиции будут постепенно закрываться. До этого момента она просит погасить все нерешённые обязательства, закрыть позиции и вывести средства. Их можно перевести на CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.
- В поддержке объяснили, что письма получили те, чьё местоположение «временно или постоянно» определено на территории Росси.
- В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис. В августе — запретила операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля. В сентябре компания объявила, что уйдёт из России и передаст местный бизнес компании CommEX. С ноября — прекратила поддержку депозитов в рублях. С 31 января 2024-го биржа перестанет поддерживать и p2p-операции с рублём.
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Это фейк
Внимание: это фейк.
Уже опровергли
это про p2p-операции с рублём
https://vc.ru/services/948961
Искренне сочувствую тем, кто в серьез использовал централизованную биржу в качестве постоянного инструмента. Плошка риса победила))
лучше в 15 шкур трейдить на dex 👍
Расскажите это людям и бизнесу, которые успешно релоцировали свои деньги по их рыночной стоимости
Так вроде до конца января время было, не?
О, скрепный Binance наконец покинет наши края Российские!
Эх, как жаль что бинанс уже ответили что это фейк...
Давно оттуда срулили.
В тех поддержке ответили, что фейк
Мир наш полон ерунды конечно) вброс за вбросом
Уроды конченые
Ребят это фейки, рбк крипто раздуло само не зная что, компетенция нулевая, вот фото с чата поддержки 24/7
Vc ты что охуел что ли говно всякое лживое