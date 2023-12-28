Крипто
Евгения Евсеева

Binance попросила клиентов из России вывести средства до 29 декабря 2023 года Статьи редакции

Например, перевести на биржу CommEX, которой Binance передаст местный бизнес, или любую другую криптобиржу.

  • Криптобиржа разослала пользователям последние напоминания о необходимости сменить аккаунт и вывести средства, пишет «РБК-Крито». В службе поддержки Binance подтвердили изданию подлинность писем.
  • Биржа предупреждает, что с 29 декабря все открытые позиции будут постепенно закрываться. До этого момента она просит погасить все нерешённые обязательства, закрыть позиции и вывести средства. Их можно перевести на CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений.
  • В поддержке объяснили, что письма получили те, чьё местоположение «временно или постоянно» определено на территории Росси.
  • В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку и продажу долларов и евро через p2p-сервис. В августе — запретила операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля. В сентябре компания объявила, что уйдёт из России и передаст местный бизнес компании CommEX. С ноября — прекратила поддержку депозитов в рублях. С 31 января 2024-го биржа перестанет поддерживать и p2p-операции с рублём.
Крипто
Полина Лааксо
Запустилась день назад, регистрация на Сейшелах: что известно о криптобирже CommEX, которая получит активы Binance Статьи редакции

Не так уж много: многое только обещают добавить или запустить.

Источник: Global Trade Magazine

#новости #binance

242 показа
2.6K открытий
0
16 комментариев
Написать комментарий...
 Таир Бакиев

Это фейк

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Внимание: это фейк.
Уже опровергли

Ответить
Развернуть ветку
Маша Цепелева

это про p2p-операции с рублём
https://vc.ru/services/948961

Binance перестанет поддерживать p2p-операции с…
Торговать с российской валютой без комиссий можно на платформе CommEX, подчеркнула биржа.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Rinat

Искренне сочувствую тем, кто в серьез использовал централизованную биржу в качестве постоянного инструмента. Плошка риса победила))

Ответить
Развернуть ветку
Roman

лучше в 15 шкур трейдить на dex 👍

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Ковалевский

Расскажите это людям и бизнесу, которые успешно релоцировали свои деньги по их рыночной стоимости

Ответить
Развернуть ветку
Cringe Artist

Так вроде до конца января время было, не?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Пепперони

О, скрепный Binance наконец покинет наши края Российские!

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Grishin

Эх, как жаль что бинанс уже ответили что это фейк...

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Давно оттуда срулили.

Ответить
Развернуть ветку
Slavk

В тех поддержке ответили, что фейк

Ответить
Развернуть ветку
Aliaksandr Belyieu

Мир наш полон ерунды конечно) вброс за вбросом

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Васильевна Мордовцева

Уроды конченые

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Процышин

Ребят это фейки, рбк крипто раздуло само не зная что, компетенция нулевая, вот фото с чата поддержки 24/7

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

Vc ты что охуел что ли говно всякое лживое

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
13 комментариев
Раскрывать всегда
null