SEC одобрила запуск биржевых фондов, инвестирующих в биткоин Статьи редакции
Но регулятор по-прежнему считает криптовалюту «спекулятивным активом и не поддерживает её».
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг акций 11 биткоин-ETF, передаёт Bloomberg. Биткоин-ETF — это биржевой фонд, который инвестирует в биткоин и продает свои акции, привязанные к курсу криптовалюты. Покупка таких бумаг позволяет вкладывать деньги в биткоин без прямого владения им.
- В число инвестфондов получивших разрешение SEC вошли BlackRock, Invesco, Fidelity и другие. Они смогут начать торги 11 января 2024 года.
- Участники рынка и эксперты называют решение регулятора «беспрецедентным», пишет Reuters. Аналитики Standard Chartered прогнозируют, что в 2024 году биткоин-ETF могут привлечь от $50 до $100 млрд. За последние три месяца курс BTC вырос на 70% на фоне ожиданий положительного решения SEC. На момент написания заметки стоимость криптовалюты составляет $46,2 тысячи за биткоин.
- Несмотря на одобрения биткоин-ETF, SEC по-прежнему не поддерживает криптовалюту, отметил глава регулятора Гэри Генслер. По его словам, биткоин остается «спекулятивным и нестабильным активом, который используется для незаконной деятельности, в том числе отмывания денег и обхода санкций».
- За день до официального решения в аккаунте SEC в соцсети X появился пост об одобрении биткоин-ETF. Регулятор назвал сообщение фейковым и заявил, что профиль был взломан. В соцсети сообщили, что злоумышленник получил доступ к учётной записи, завладев привязанным к ней номером телефона.
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Что-то роста крипты не наблюдается
Одобрение было заложено в цену уже
Потому что для ETP не нужно покупать живой биток.
ETF. Нужно, но его УЖЕ купили сами фонды
Он уже отыграл эту новость на неделе
Вчера только приняли. Пока заведут торговые пары. пока технически все реализуют. (процесс может занять до 90 дней)
+ есть вероятность что фонды заранее скупали пулы и по рынку в моменте скупать не станут (хотя 50/50)
много но и если ...
Сам факт положительного влияния данного события на рынки! + сейчас китай сделает тоже самое
прирост будет отличным! дело времени
многие ведь тупо не понимают крипту - а тут смогут покупать крипту через фонду
Сомневаюсь, там уголовку же ввели за крипту
Да торговать уже сегодня вечером (по МСК) начнут на коинбейзе вроде как. Там все уже готово.
Вопрос как поведет себя все это дело. Надо помнить, что в итоге это не тот "спотовый биткоин ЕТФ" которого все ждали. В конце декабря основные игроки поменяли заявки и теперь вместо натурального ETF у нас получился денежный.
Новость просто пушка!
Ещё 2-3 года и Павел со своим Telegram и интеграциями его кошельков в крипту, обгонит по капитализации многие банки мира.
Больше фоток с татуина!
Sec не любит павла
Сколько ты встречал телеграм ботов с возможностью оплаты wallet pay?
Летом прошлого года Евгения Евсеева уже делала новость...
https://vc.ru/crypto/758114-razrabotchiki-telegram-bota-wallet-zapustili-servis-wallet-pay-dlya-platezhey-v-kriptovalyute
https://habr.com/ru/articles/751848/
клоуны из SEC уже третий день одобряют (вчера в ночь смогли наконец). Сегодня уже торги. До пятницы кто биток не продаст свой потом пожалеет.
пожалеет? покупать биткоин выгодно примерно уже 15 лет, все это время находятся люди которые прогнозируют что пузырь схлопнется, а он все растет и растет
Особенно выгодно его было купить за 60к+ долларов. Биткоину не надо быть пузырем чтобы приносить минус. Как у любого торгующегося инструмента, у биткоина есть как фазы роста, так и спада
Все зависит от горизонта инвестиций. Если ты трейдер, то конечно неприятно купить по 60 и стать вдруг холдером. Но если ты в принципе придерживаешься долгосрочной стратегии инвестирования, то единственным правильным решением будет докупать биток просто когда у тебя на это появляются свободные деньги и HODL.
В любой стратегии есть точка выхода. Иначе это не стратегия инвестирования, а стратегия дарения. Если ты просто заносишь деньги на биржу и у тебя там растут циферки, это еще не прибыль. Даже если не на биржу, а на свой кошелек, это все равно еще не прибыль. Где выход?
И вообще о каком размере инвестиций идет речь? У большинства инвесторов хорошо если пара тысяч долларов есть в биткоинах. Ну вот сделает он 5x например. Прибыль будет примерно 10к баксов. Но это за сколько лет? С 2018 он максимум 3х сделал, на данный момент 2х. Хороший специалист такое за пару-тройку месяцев зарабатывает. Чтобы говорить о реальной прибыли нужно иметь биткоинов хотябы на 100к баксов. Безусловно такие инвесторы есть, но это меньшинство стремящееся к нулю. У кого битки с 2010, тем конечно респект, но это не массовая история.
Я даже не знаю, что ответить. Вроде все верно написал, только какое это все имеет отношение к тому, что я сказал...
Напомню что прибыль считается на момент продажи актива поэтому до выхода из актива, говорить о его прибыльности можно чисто теоретически ;)
Это верно. Но тот же Киосаки говорит, что прибыльность инвестиций определяется не моментом продажи, а моментом покупки. )))
Так и вероятность растёт что он схлопнется.
Всем битховенов
SEC одобрило ETP, а не ETF!
Ну это называется "денежный ETF" - там за ширмой просто не настоящие спотовые покупки будут, а что-то типа фьючерсов. Как это себя все поведет - непонятно.
Криптаны в говно.
это не спасет американскую экономику)
а российскую спасёт?
Это правильно, но криптаны сегодня всё равно ликуют!
Ликуем, сегодня мы с тобой ликуем (-:
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"Но регулятор по-прежнему считает криптовалюту «спекулятивным активом и не поддерживает её»."-ахахаха умора просто
Комментарий удален модератором
ахах концовка статьи особо повеселила)
Известно, где будут торговаться? Ожидается ли запуск у нас?