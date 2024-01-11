Крипто
Артур Томилко

SEC одобрила запуск биржевых фондов, инвестирующих в биткоин Статьи редакции

Но регулятор по-прежнему считает криптовалюту «спекулятивным активом и не поддерживает её».

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг акций 11 биткоин-ETF, передаёт Bloomberg. Биткоин-ETF — это биржевой фонд, который инвестирует в биткоин и продает свои акции, привязанные к курсу криптовалюты. Покупка таких бумаг позволяет вкладывать деньги в биткоин без прямого владения им.
  • В число инвестфондов получивших разрешение SEC вошли BlackRock, Invesco, Fidelity и другие. Они смогут начать торги 11 января 2024 года.
  • Участники рынка и эксперты называют решение регулятора «беспрецедентным», пишет Reuters. Аналитики Standard Chartered прогнозируют, что в 2024 году биткоин-ETF могут привлечь от $50 до $100 млрд. За последние три месяца курс BTC вырос на 70% на фоне ожиданий положительного решения SEC. На момент написания заметки стоимость криптовалюты составляет $46,2 тысячи за биткоин.
  • Несмотря на одобрения биткоин-ETF, SEC по-прежнему не поддерживает криптовалюту, отметил глава регулятора Гэри Генслер. По его словам, биткоин остается «спекулятивным и нестабильным активом, который используется для незаконной деятельности, в том числе отмывания денег и обхода санкций».
  • За день до официального решения в аккаунте SEC в соцсети X появился пост об одобрении биткоин-ETF. Регулятор назвал сообщение фейковым и заявил, что профиль был взломан. В соцсети сообщили, что злоумышленник получил доступ к учётной записи, завладев привязанным к ней номером телефона.

#bitcoin #etf #sec #новости

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35 комментариев
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 Zloy Marketolog

Что-то роста крипты не наблюдается

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W.W.

Одобрение было заложено в цену уже

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Barone Rosso

Потому что для ETP не нужно покупать живой биток.

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W.W.

ETF. Нужно, но его УЖЕ купили сами фонды

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Roman

Он уже отыграл эту новость на неделе

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Dc Maniac

Вчера только приняли. Пока заведут торговые пары. пока технически все реализуют. (процесс может занять до 90 дней)

+ есть вероятность что фонды заранее скупали пулы и по рынку в моменте скупать не станут (хотя 50/50)

много но и если ...

Сам факт положительного влияния данного события на рынки! + сейчас китай сделает тоже самое

прирост будет отличным! дело времени

многие ведь тупо не понимают крипту - а тут смогут покупать крипту через фонду

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Zloy Marketolog
сейчас китай сделает тоже самое

Сомневаюсь, там уголовку же ввели за крипту

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Alex Lowen

Да торговать уже сегодня вечером (по МСК) начнут на коинбейзе вроде как. Там все уже готово.
Вопрос как поведет себя все это дело. Надо помнить, что в итоге это не тот "спотовый биткоин ЕТФ" которого все ждали. В конце декабря основные игроки поменяли заявки и теперь вместо натурального ETF у нас получился денежный.

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Axel Denisenko

Новость просто пушка!
Ещё 2-3 года и Павел со своим Telegram и интеграциями его кошельков в крипту, обгонит по капитализации многие банки мира.

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Миру мир

Больше фоток с татуина!

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fyp

Sec не любит павла

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Jeronimo

Сколько ты встречал телеграм ботов с возможностью оплаты wallet pay?

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Axel Denisenko

Летом прошлого года Евгения Евсеева уже делала новость...
https://vc.ru/crypto/758114-razrabotchiki-telegram-bota-wallet-zapustili-servis-wallet-pay-dlya-platezhey-v-kriptovalyute
https://habr.com/ru/articles/751848/

Прием платежей в крипто валютах в Telegram боте…
Приветствую сообщество. Бот Telegram @wallet недавно предоставил API для приема платежей в…
habr.com
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Ненавижу Лицемеров

клоуны из SEC уже третий день одобряют (вчера в ночь смогли наконец). Сегодня уже торги. До пятницы кто биток не продаст свой потом пожалеет.

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Nursultan

пожалеет? покупать биткоин выгодно примерно уже 15 лет, все это время находятся люди которые прогнозируют что пузырь схлопнется, а он все растет и растет

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Nikita

Особенно выгодно его было купить за 60к+ долларов. Биткоину не надо быть пузырем чтобы приносить минус. Как у любого торгующегося инструмента, у биткоина есть как фазы роста, так и спада

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Alex Lowen

Все зависит от горизонта инвестиций. Если ты трейдер, то конечно неприятно купить по 60 и стать вдруг холдером. Но если ты в принципе придерживаешься долгосрочной стратегии инвестирования, то единственным правильным решением будет докупать биток просто когда у тебя на это появляются свободные деньги и HODL.

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Nikita

В любой стратегии есть точка выхода. Иначе это не стратегия инвестирования, а стратегия дарения. Если ты просто заносишь деньги на биржу и у тебя там растут циферки, это еще не прибыль. Даже если не на биржу, а на свой кошелек, это все равно еще не прибыль. Где выход?

И вообще о каком размере инвестиций идет речь? У большинства инвесторов хорошо если пара тысяч долларов есть в биткоинах. Ну вот сделает он 5x например. Прибыль будет примерно 10к баксов. Но это за сколько лет? С 2018 он максимум 3х сделал, на данный момент 2х. Хороший специалист такое за пару-тройку месяцев зарабатывает. Чтобы говорить о реальной прибыли нужно иметь биткоинов хотябы на 100к баксов. Безусловно такие инвесторы есть, но это меньшинство стремящееся к нулю. У кого битки с 2010, тем конечно респект, но это не массовая история.

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Alex Lowen

Я даже не знаю, что ответить. Вроде все верно написал, только какое это все имеет отношение к тому, что я сказал...

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OZZ

Напомню что прибыль считается на момент продажи актива поэтому до выхода из актива, говорить о его прибыльности можно чисто теоретически ;)

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Alex Lowen

Это верно. Но тот же Киосаки говорит, что прибыльность инвестиций определяется не моментом продажи, а моментом покупки. )))

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Саша Антипов

Так и вероятность растёт что он схлопнется.

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debil
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Barbara Zukowa

Всем битховенов

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Barone Rosso

SEC одобрило ETP, а не ETF!

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Alex Lowen

Ну это называется "денежный ETF" - там за ширмой просто не настоящие спотовые покупки будут, а что-то типа фьючерсов. Как это себя все поведет - непонятно.

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Слегка Придурковатый

Криптаны в говно.

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Mike Amir

это не спасет американскую экономику)

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Dery

а российскую спасёт?

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Вадим Д.
регулятор считает криптовалюту «спекулятивным активом и не поддерживает её»

Это правильно, но криптаны сегодня всё равно ликуют!
Ликуем, сегодня мы с тобой ликуем (-:

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Artemy

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Артур Добряков

"Но регулятор по-прежнему считает криптовалюту «спекулятивным активом и не поддерживает её»."-ахахаха умора просто

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Николай Самойлов

ахах концовка статьи особо повеселила)

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Alex Lowen
За день до официального решения в аккаунте SEC в соцсети X появился пост об одобрении биткоин-ETF. Регулятор назвал сообщение фейковым и заявил, что профиль был взломан.
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Максим

Известно, где будут торговаться? Ожидается ли запуск у нас?

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