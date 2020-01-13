VR-очки, Alexa в душе и кухонном кране, планшет с гибким двойным экраном и другие технологии на CES 2020

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Выставка прорывного хайтека CES 2020 проходила 7–10 января в Лас-Вегасе. На ней традиционно обкатывают новые технологии для массовых продуктов, наперегонки заявляют «у нас тоже есть концепт применения этой штуки», потом переключаются на что-то новое.
Словом, хайпотека, где часть ставок срабатывает и становится хитами на много следующих лет.
Выбрал интересные устройства и направления, которые касаются дизайнеров интерфейсов.
В прошлом году случился фальстарт — Samsung отложила запуск своего первенца, остальные тоже либо оказались сыроваты, либо переносили начало продаж. Но технология решает уйму проблем (и позволяет ускорить цикл обновления устройств), так что шансы стать массовой — хорошие.
Владельцы платформ организуют собственные конференции и презентации, так что на CES остаётся не так много.
Это не автошоу, но многие автопроизводители позиционируют себя как технологичные и показывают кое-чего.
Мода на «умные» часы прошла, так что их было немного. В основном от мегапроизводителя Fossil, ну и сколько-то полуаналоговых вроде Withings.
Зато весь прошлый год шёл бум беспроводных наушников (их называют hearables по аналогии с wearables), так что и на CES прилетело (например, Audio-Technica).
Из других интересных вещей около интерфейсов я бы отметил эти.
Было ещё много совсем отвлечённых концептов вроде целостного клиентского опыта от дома до аэропорта и самого полёта. И всякой дичи вроде туалета с телефонным управлением и виртуальной реальностью и определения настроения собаки. В общем, технологии, как всегда, на службе человечества</sarcasm>.
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Так и знал что у нашей Йоты украдут идею с двумя кранами.
*никто* ...
*абсолютно никто* ...
*Алекса в душевой* (Льёт слишком много воды)
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