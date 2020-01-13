VR-очки, Alexa в душе и кухонном кране, планшет с гибким двойным экраном и другие технологии на CES 2020

Выставка прорывного хайтека CES 2020 проходила 7–10 января в Лас-Вегасе. На ней традиционно обкатывают новые технологии для массовых продуктов, наперегонки заявляют «у нас тоже есть концепт применения этой штуки», потом переключаются на что-то новое.

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Словом, хайпотека, где часть ставок срабатывает и становится хитами на много следующих лет.

Выбрал интересные устройства и направления, которые касаются дизайнеров интерфейсов.

Гибкие экраны

В прошлом году случился фальстарт — Samsung отложила запуск своего первенца, остальные тоже либо оказались сыроваты, либо переносили начало продаж. Но технология решает уйму проблем (и позволяет ускорить цикл обновления устройств), так что шансы стать массовой — хорошие.

Цена

TCL обещает телефон до $1000. Когда или если технология обкатается, она станет ещё ниже.

Больше примеров форм-факторов

Dell: ноутбук и планшет с гибким и двойным экраном, поддерживающие концепты Microsoft.

Lenovo: ноутбук-трансформер по-новому (складывается вдвое, работает как книжка, имеет беспроводную клавиатуру).

Больше сфер использования

«Умные» колонки и голосовые помощники

Владельцы платформ организуют собственные конференции и презентации, так что на CES остаётся не так много.

Google Assistant: поможет переводить общение пассажиров с представителями American Airlines.

Авто

Это не автошоу, но многие автопроизводители позиционируют себя как технологичные и показывают кое-чего.

Носимые устройства

Мода на «умные» часы прошла, так что их было немного. В основном от мегапроизводителя Fossil, ну и сколько-то полуаналоговых вроде Withings.

Зато весь прошлый год шёл бум беспроводных наушников (их называют hearables по аналогии с wearables), так что и на CES прилетело (например, Audio-Technica).

Обувка на массовую не тянет, но периодически проскакивает. Вот примеры от Nurvv и Asics.

«Умный» дом

Alexa продолжает встраиваться в каждый возможный товар из «Леруа Мерлен» вроде душа и кухонного крана. А каждый второй кухонный предмет «умнеет» за счёт подключаемых модулей (например, грили Weber).

Samsung показала уматнейшего робота Ballie, который следит за домом.

Создатели мессенджера Kakao развиртуализировали персонажа в наборе для «умного» дома.

Разные технологии

Из других интересных вещей около интерфейсов я бы отметил эти.