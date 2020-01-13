Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Дизайн
Yury Vetrov
208

VR-очки, Alexa в душе и кухонном кране, планшет с гибким двойным экраном и другие технологии на CES 2020

Выставка прорывного хайтека CES 2020 проходила 7–10 января в Лас-Вегасе. На ней традиционно обкатывают новые технологии для массовых продуктов, наперегонки заявляют «у нас тоже есть концепт применения этой штуки», потом переключаются на что-то новое.

3 комментария
В закладки

Словом, хайпотека, где часть ставок срабатывает и становится хитами на много следующих лет.

Выбрал интересные устройства и направления, которые касаются дизайнеров интерфейсов.

Гибкие экраны

В прошлом году случился фальстарт — Samsung отложила запуск своего первенца, остальные тоже либо оказались сыроваты, либо переносили начало продаж. Но технология решает уйму проблем (и позволяет ускорить цикл обновления устройств), так что шансы стать массовой — хорошие.

Цена

  • TCL обещает телефон до $1000. Когда или если технология обкатается, она станет ещё ниже.

Больше примеров форм-факторов

Больше сфер использования

«Умные» колонки и голосовые помощники

Владельцы платформ организуют собственные конференции и презентации, так что на CES остаётся не так много.

Авто

Это не автошоу, но многие автопроизводители позиционируют себя как технологичные и показывают кое-чего.

Носимые устройства

Мода на «умные» часы прошла, так что их было немного. В основном от мегапроизводителя Fossil, ну и сколько-то полуаналоговых вроде Withings.

Зато весь прошлый год шёл бум беспроводных наушников (их называют hearables по аналогии с wearables), так что и на CES прилетело (например, Audio-Technica).

Обувка на массовую не тянет, но периодически проскакивает. Вот примеры от Nurvv и Asics.

«Умный» дом

  • Alexa продолжает встраиваться в каждый возможный товар из «Леруа Мерлен» вроде душа и кухонного крана. А каждый второй кухонный предмет «умнеет» за счёт подключаемых модулей (например, грили Weber).
  • Samsung показала уматнейшего робота Ballie, который следит за домом.

Разные технологии

Из других интересных вещей около интерфейсов я бы отметил эти.

Было ещё много совсем отвлечённых концептов вроде целостного клиентского опыта от дома до аэропорта и самого полёта. И всякой дичи вроде туалета с телефонным управлением и виртуальной реальностью и определения настроения собаки. В общем, технологии, как всегда, на службе человечества</sarcasm>.

#ces #умныйдом #samsung #sony #google

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
Дизайн
Подписан
Отписаться
О важности переносов на сайтах
Загадка от Adobe: попробуйте с первого взгляда понять, сколько стоит подписка на Premiere.
2
2
{ "author_name": "Yury Vetrov", "author_type": "self", "tags": ["\u0443\u043c\u043d\u044b\u0439\u0434\u043e\u043c","sony","samsung","google","ces"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 100887, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Mon, 13 Jan 2020 12:05:15 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
13 малых бизнесов, успешных в 2019
Ниша, стоимость лидов, ссылка на владельца — MOAB в ЖЖ Темы Лебедева
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 100887, "author_id": 8729, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/100887\/get","add":"\/comments\/100887\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/100887"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199114, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Vasilii Panteleev

0

Так и знал что у нашей Йоты украдут идею с двумя кранами.

Ответить

Эльдар Ахмедов

Vasilii
0

Найс опечатка. Со смыслом.

Ответить

Эльдар Ахмедов

0

*никто* ...
*абсолютно никто* ...
*Алекса в душевой* (Льёт слишком много воды)

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Учи.ру
Подписан
Отписаться
Освоить шесть профессий в digital: полезные образовательные онлайн-проекты
Сотрудники «Учи.ру» протестировали бесплатные и платные онлайн курсы, игры, лекции и подкасты. Эти образовательные прое…
0
Московский инновационный кластер
Подписан
Отписаться
Московский инновационный кластер провел программу акселерации в Китае совместно с Chinaccelerator
Программа акселератора включала в себя знакомство с инфраструктурой двух инновационных городов-лидеров Китая – Шанхая и…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Лучшее за неделю: самые заметные события CES 2020, история «Даблби» и тёмная сторона переработки техники
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Иван Вящиков
за день
Из статьи сложилось впечатление, что вы именно это и пытались сделать - забрать лавэ и слить проект. Дык вы такие же.
Как «потерять» год: мой первый опыт в стартапе, часть первая
Mikhail Bobko
за неделю
Не мудаком, а даблбиебом
Планы выйти на рынок США, увольнение Цфасман и изменение бизнес-модели: что происходит с «Даблби»
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

евгений аношин

Комиссия по ценным бумагам и…

Ирина Шевченко

Особая экономическая зона…

Angel Vivaldi

Какие изменения ждут ИП в 2020…

Петр Иванов

«Медуза» назначила Татьяну…

Александр СПб

Личный опыт работы с экспертом…

Texts Ninja

Ракеты 2.0 — Космическая эпоха…

33_rublya

«Медуза» назначила Татьяну…

Удаленные…

Ракеты 2.0 — Космическая эпоха…

Отдел SEO

13 несчастий контекстной…

Николай Истомин

13 несчастий контекстной…

Maxim Medvedev

FT: Nissan планирует разорвать…

Murat Oshroev

FT: Nissan планирует разорвать…

Петр Иванов

Комиссия по ценным бумагам и…

Murat Oshroev

«Опора России» пожаловалась в…

Texts Ninja

Великолепная семерка или 7…

Петр Иванов

Комиссия по ценным бумагам и…

Андрей Штерн

Google вывел показатели…

Дмитро Гарбуз

Исследование GfK: аудитория…

Павел Каширин

В России будут чаще улыбаться…

Дмитро Гарбуз

«Умные» светофоры и БелАЗы с…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }