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Дизайн
Андрей Фролов
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Один из крупнейших регистраторов доменов GoDaddy сменил логотип Материал редакции

Новый значок похож на перевёрнутый Airbnb.

Старый и новый логотип
Реклама GoDaddy

У GoDaddy 19 млн пользователей и 77 млн зарегистрированных доменов — это около 20% от общего количества в мире, отмечает The Verge. Теперь компания собирается предлагать клиентам шаблоны для создания сайтов, так же, как это делают сервисы Squarespace или Wix.

​Шаблоны на GoDaddy

Подробнее о редизайне пишет Fast Company.

GoDaddy’s new logo gets out of the way. Here’s…
More than anything, the giant of small-business web services wants its brand to celebrate people…
www.fastcompany.com

#редизайн

Дизайн
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1 комментарий
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Лев Щенин

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Когда регистрировал у них домен 5 лет назад в зоне .com тоже удивлялся "мультяшному" логотипу в стиле "Барвис и Бэдхэд".

Время идёт, бизнес вышел на IPO в прошлом году - пришла пора менять логотип.
Таковы "обычаи делового оборота" в США !
(по-русски - "Назвался груздем - полезай в кузов")
Пора всем вырастать из "детских штанишек" !

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