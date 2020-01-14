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больше миллиона раз
Новый значок похож на перевёрнутый Airbnb.
У GoDaddy 19 млн пользователей и 77 млн зарегистрированных доменов — это около 20% от общего количества в мире, отмечает The Verge. Теперь компания собирается предлагать клиентам шаблоны для создания сайтов, так же, как это делают сервисы Squarespace или Wix.
Подробнее о редизайне пишет Fast Company.
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Лев Щенин
Когда регистрировал у них домен 5 лет назад в зоне .com тоже удивлялся "мультяшному" логотипу в стиле "Барвис и Бэдхэд".
Время идёт, бизнес вышел на IPO в прошлом году - пришла пора менять логотип.
Таковы "обычаи делового оборота" в США !
(по-русски - "Назвался груздем - полезай в кузов")
Пора всем вырастать из "детских штанишек" !