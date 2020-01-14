У GoDaddy 19 млн пользователей и 77 млн зарегистрированных доменов — это около 20% от общего количества в мире, отмечает The Verge. Теперь компания собирается предлагать клиентам шаблоны для создания сайтов, так же, как это делают сервисы Squarespace или Wix.