Дизайн
Таня Боброва

«Альфа-банк» провёл ребрендинг премиального направления: вместо «Альфа-Премиум» теперь Alfa Only Статьи редакции

Для нового дизайна выбрали «чистые» цвета и символ — жемчужину.

  • «Альфа-банк» изменил фирменный стиль своего бизнес-направления по работе с премиальными клиентами и отказался от названия «Альфа-Премиум» в пользу Alfa Only.
  • Для нового дизайна банк выбрал «чистые сияющие цвета, уйдя от привычных для премиума тёмных оттенков». Также у направления появился свой символ — жемчужина, которая должна подчеркнуть «уникальность каждого клиента». До этого у него не было отдельного логотипа.
  • Над ребрендингом работала команда контента и дизайна совместно с маркетингом банка, уточнили vc.ru в компании.
  • Изменения уже появились на сайте направления, в «ближайшее время» клиенты смогут заказать металлокерамические карты и платёжные стикеры в новых цветах. Количество клиентов в компании не раскрывают.
Источник: «Альфа-банк»
Источник: Telegram-канал «Альфа-банка»

#новости #альфабанк

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28 комментариев
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 Роман

OnlyAlfs

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hakhagmon

зашел проверить что тут есть этот коммент)

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Дмитрий

Вход только альфачам

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Gre Li

И лозунг: «Альфа-банк: почувствуй себя омежкой!»

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Vladislav Vil

Не патриотично как-то. Дискриминация русского алфавита. Они не боятся случайно деанглоизации?

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Jenya Jenya

Согласен, что в русском топ-банке необязательно использовать англоязычные слова. Есть много русских подходящих слов. Если что, я не против английских слов

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Иванов Иван

Альфачи

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Слегка Придурковатый

Вижу не жемчужину, а пузырь.

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ШАБАШ

ALFA LONELY

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Jenya Jenya

Жемчужина выглядит как пузырь, а слово онли жестко ассоциируется с онлифанс. Тот, кто это придумал - тролль. А кто согласовал - плохой специалист. Есть много других вариантов, почему надо остановиться именно на этом, непонятно. Возможно, это пиар-ход

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Роман
а слово онли жестко ассоциируется с онлифанс

Ну а че бы нет. То еще дрочево

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S.Capusta

Да, было бы неплохо пригласить другого бренд-менеджера.

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33_rublya

Почему название басурманское? Для кого это?

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Роман

Поднастохерели 3D-шки у всех банков, если честно. Особенно в интерфейсах веба и приложений

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Андрей

Как раз наоборот круто, что многие уходят от плоского дизайна в логотипах, иконках и прочем оформлении.

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Boozy Woozy

презик надули

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Boozy Woozy
Также у направления появился свой символ — жемчужина, которая должна подчеркнуть «уникальность каждого клиента»

Тогда должен быть черный жемчуг - он самый дорогой и премиальный. А не обычная бабкина бусинка.

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неформат

картинку поменяли, а с содержимым как обычно ?

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Mikhail

Маркетологу сказали уволим тебя нахер тут на виси сказали что ты юзлес, срочно придумывай оправдание своей зарплате
Маркетолог: не Premium, а YOLO

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Степан Фадеев

Alifa Onlyfans

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Boozy Woozy
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Омар Кошмар

Логотип топовый, выглядит солиднее как по мне. Да и слово "премиум" уже приелось

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Иван Мариас

В приложении ещё нельзя оформить мир суприм в новом дизайне.

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debil
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Viacheslav Panev

А мне нравится. Не перегружено ни цветом, ни сложными элементами

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Александр Белов

Как ж не повернуть, все равно она останется ж 😀 не с тем работают)

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Ivan Kopylov
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Tarki

Anly

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25 комментариев
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