«Альфа-банк» провёл ребрендинг премиального направления: вместо «Альфа-Премиум» теперь Alfa Only Статьи редакции
Для нового дизайна выбрали «чистые» цвета и символ — жемчужину.
- «Альфа-банк» изменил фирменный стиль своего бизнес-направления по работе с премиальными клиентами и отказался от названия «Альфа-Премиум» в пользу Alfa Only.
- Для нового дизайна банк выбрал «чистые сияющие цвета, уйдя от привычных для премиума тёмных оттенков». Также у направления появился свой символ — жемчужина, которая должна подчеркнуть «уникальность каждого клиента». До этого у него не было отдельного логотипа.
- Над ребрендингом работала команда контента и дизайна совместно с маркетингом банка, уточнили vc.ru в компании.
- Изменения уже появились на сайте направления, в «ближайшее время» клиенты смогут заказать металлокерамические карты и платёжные стикеры в новых цветах. Количество клиентов в компании не раскрывают.
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OnlyAlfs
зашел проверить что тут есть этот коммент)
Вход только альфачам
И лозунг: «Альфа-банк: почувствуй себя омежкой!»
Не патриотично как-то. Дискриминация русского алфавита. Они не боятся случайно деанглоизации?
Согласен, что в русском топ-банке необязательно использовать англоязычные слова. Есть много русских подходящих слов. Если что, я не против английских слов
Альфачи
Вижу не жемчужину, а пузырь.
ALFA LONELY
Жемчужина выглядит как пузырь, а слово онли жестко ассоциируется с онлифанс. Тот, кто это придумал - тролль. А кто согласовал - плохой специалист. Есть много других вариантов, почему надо остановиться именно на этом, непонятно. Возможно, это пиар-ход
Ну а че бы нет. То еще дрочево
Да, было бы неплохо пригласить другого бренд-менеджера.
Почему название басурманское? Для кого это?
Поднастохерели 3D-шки у всех банков, если честно. Особенно в интерфейсах веба и приложений
Как раз наоборот круто, что многие уходят от плоского дизайна в логотипах, иконках и прочем оформлении.
презик надули
Тогда должен быть черный жемчуг - он самый дорогой и премиальный. А не обычная бабкина бусинка.
картинку поменяли, а с содержимым как обычно ?
Маркетологу сказали уволим тебя нахер тут на виси сказали что ты юзлес, срочно придумывай оправдание своей зарплате
Маркетолог: не Premium, а YOLO
Alifa Onlyfans
Логотип топовый, выглядит солиднее как по мне. Да и слово "премиум" уже приелось
В приложении ещё нельзя оформить мир суприм в новом дизайне.
А мне нравится. Не перегружено ни цветом, ни сложными элементами
Как ж не повернуть, все равно она останется ж 😀 не с тем работают)
Anly