Дизайн
Таня Боброва

«Тинькофф» представил обновлённую версию логотипа Статьи редакции

Он стал минималистичнее.

  • Логотип обновился на сайте банка — значок возле названия теперь состоит только из двух элементов: жёлтого щита и чёрной буквы «т». В приложении и соцсетях банка пока старое оформление. Одним из первых внимание на это обратил Telegram-канал «Апдейт».
  • «В своей айдентике мы движемся в сторону простоты, лёгкости и доступности, упрощаем визуальные коммуникации, это эволюционное развитие бренда», — пояснили vc.ru в компании, не раскрыв деталей.
Обновлённый логотип на сайте
Прежний логотип
  • В 2023 году «Тинькофф» регистрировал упрощённый вариант герба в логотипе. Тогда в банке поясняли, что причина — «сугубо техническая»: «У нас было две вариации герба — высокой детализации и упрощённой. Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах».
Логотип, который регистрировал банк в 2023 году

#новости #тинькофф

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136 комментариев
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 #изимаркетинг

Уже надоел этот тренд к минималу. Всегда нравился лого Тинька из-за проработанности герба. А сейчас просто очередной Билайн

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Вася Пражкин

Был герб, стал щит.

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2 комментария
Revenant

Какие клиенты, такой и герб.

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Юрий Б.

Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому они сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах

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Михаил Иванович

Они отказываются от фамилии Олега в названии, это первый шаг

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1 комментарий
Евгений Широков

Минимализм в моде в связи с тем, что органичен вкупе практически с любым дизайном упаковок и продуктов. А сейчас Тинькофф у нас размножается как раз. Связь, инвестиции, банк и прочая неведомая поебень впереди

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Timur Pulatov

Это знаете, как будто школьник сделал.

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Ракс

Не удивлюсь если студия Лебедева делала за 99999999999 рупий

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3 комментария
Griby Lenina

Причем школьник думал, что делает логотип для антивируса.

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Евгений Широков

Это уровень и так сойдёт. Могу показать жесть, которую мне скинул руководитель и причем считает идеалом. А в итоге сейчас сидеть и переделывать. Сижу и плачу. На пожарный случай ещё ищу дизайнера, если вдруг захочется застрелиться.

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Юрий Б.

Не думаю, что школьник мог бы

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Михаил

Готовятся к коллабу с братишкой

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Юрий Б.

А разве еще выпускаеться?

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Gruntofos

Интересно, в какой итерации буква Т станет буквой П?

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pixelday

Пинькофф?

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4 комментария
Кот.Финанс

В следующей)

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Юрий Б.

А почемутона должна стать? Были такие планы?

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Никита Хромов

Сомнительно, ннно окэээй.

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Kama.bullet

Ужасный - одним словом

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Юрий Б.

По каким критериям?

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Слегка Придурковатый

Хуйня.

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Кот.Финанс

Недвижимость всегда растет?

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2 комментария
igotosochi

Полная?

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Юрий Б.

Так на все можно сказать.

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Mike V. Gorbunov

А когда уже название сменят?

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Zloy Sniper

Иконка смахивает на щит. А шрифт стал пожестче. В полном соответствии с политикой банка по отношению к клиентам - броня крепка. Но в целом конечно стало посовременее, а то старый лого смахивал на дворянский логотип, видимо при Олеге был такой запрос.

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Soludo

Со shit'ом или на shit'е.

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Евгений Широков

Предпочитаешь смузи на лого?

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mysh

Очень дёшево выглядит. Прям позор

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Кот.Финанс

Да нормальный логотип. Главное чтоб банк не запороли

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4 комментария
Erik Kiznov

согласен

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Юрий Б.

Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах

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Maksim

как от Точки отличать теперь ?

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Sasha Step

Да херн с ней с точкой, как от яндекс такси отличать? Сел в машину а это банк, а там инкассаторы с автоматами, и че делать?

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debil
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Святослав Артюхов

Напоминает логотип Райфа, только там идентика сразу бросается в глаза, а тут проебали все полимеры. Ещё и шрифт сделали без закруглений. В общем не очень понятно зачем было все портить.

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Юрий Б.

Я прочитал новость за вас. Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах

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Alexey
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Serge Schukin

Лучше бы изменили пошлейшие "фф" в окончании

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Mike V. Gorbunov

Тiн'кофъ
Не благодарите

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Игорь Алакчеев

Заметил, что фамилии Ivanoff и прочие Tinkoff относятся к эмигрантам 19-начала 20 века

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lakoros

Если уж менять, то под нового папу.

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Jaroslav Baker

красиво, похоже на триумфальную арку

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Abnatop Sky
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Dima

Раньше был - дорого-богата, как герб дворян. Теперь как школьник нарисовал, за банку пива.

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Андрей Комягин

цыганщина давно раздражала всех дизайнеров

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Тучка

банк дно, я когда открываю приложение, ото всюду всякие сыпятся предложения, куда не нажмёшь пытаются что-то подключить. тинь превратился в скам банк, и смена логотипа тут не поможет

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Юрий Б.

Дело в том, что разные отделы отвечают за логотип и за предложения в приложениях. Каждый работает в своей области

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Александр Москаленко

Еще в 2022 решили уходить от названия «Тинькофф», типо компания переросла именной бренд - https://vc.ru/408751
А по итогу что? Тупо редизайн логотипа с тем же нэймингом.

«Тинькофф» сменит название в 2022 году — банк…
Олегу Тинькову желают здоровья.
vc.ru
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Юрий Б.

Это ортогоналоные вещи

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Yeni
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LOGOFABRIKA

ГЕНИАЛЬНО

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Alexey

Пиздец вы говноделы. Зачем я это увидел

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2 комментария
Sergey Folps

Лебедева работа?

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ALENA CH

Судя по всему да, его «стиль»

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BaiGuiKa

Был дворянский, стал крестьянский, одно радует ближе к народу. Отсекая лишнее, в светлое будущее.👍

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Юрий Б.

Есть причины: Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах»

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Onex Studios

Если была задача избавиться от герба, в силу его устаревания или концептуальных изменений маркетинга компании, вам нужно было просто убрать символ вообще, оставить только шрифтовую композицию, которая вполне неплохая и везде используется сама по себе

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Сергей Леопольдович

Кое-кто из отдела смены логотипов тоже хочет покушать не просто хлебушек...

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3 комментария
Юрий Б.

Задача была другая: Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах

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Zloy Marketolog

https://www.youtube.com/watch?v=7WXJ3VyfWdQ

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Андрей Комягин

наконец-то эту порнографию в виде герба с рюшами и вензелями поменяли на современное лого.

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Yaroslav Kramskoy

Тинькофф банку пора изменить название на «Т».

Т банк

Т — это банк.

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Иван Рогов

Может это связано с тем, что это фамильный герб Тинькова?

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Юрий Б.

Нет, это связано со следующим. Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах

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Adren Ilare

Студия Артемия Лебедева разрабатывала?

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Abnatop Sky
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wat?!

Движение не в ту сторону. Что в дизайне, что в целом

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lakoros
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ONE MAN BRAND

Надо проще

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Роман Чивилёв

С гербом более серьезно и солидно было

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Сергей Кюгельшрайбер

До конца года переименуются в "Т-банк". Ставлю хату

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Успешные статьи на VС.ru

Сколько комнат, далеко ли от МКАДа?

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1 комментарий
Инна Деньгафинанс

Тинькофф Тамплиерами неназвать и короля Филипа на него уже не найдётся. Произошёл он по названию от реки Тинь шедеврум выдал. Ну а вот что у него там с его долями? Если этот ублюдок недоразвитый решит сделать расчёты через неделю или две или какие-нибудь недельные расчёты по долями то он будет в полном проигрыше. Нужно такое долями чтобы хотя бы месяца через два рассчитываться. А какие у него логотипы то это уже вовсе не имеет никакого значения. Можно ещё к нему золотой ободок вокруг по краешку добавить. Коллекторы его слащавые чушки. Это ведь ещё тот чушок😁

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Gruntofos

Инна, ведь еще только середина дня.. ((

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Иван Ярославцев

Странно, что они сами без пресс-релиза. Тайный ребрендинг.

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David Savelyev

Вынужденный)

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Роберт Штерн

Хммм... эээ... ну так сказать...

Не нравится.

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Alex Dark

Оказуалили)

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Max Korobkin

Снова пивко будем пить?)

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Никита

Чисто матадор банк

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Вадим Д.

Вот прям зря. Генератор делал явно.

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Dimitriy Miller

Какая-то фигня

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Роман Умнов

Ну упрощённая

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Сергей Леопольдович

Тамплеры, ахтунг?

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Linkci

Очередное творчество непонятное зачем. Вообще не понимаю кто там генерит идеи. То темную тему удалят, то логотип сломают.

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Андрей

Новый логотип банка Кринжкофф

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lakoros

Сделали лого как на их единороге Ти.

Старый был красивым, выделяющимся и необычным.
Эта похожа на фавикон, а не не полноценный логотип

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Umbrella Corporation

Старый лого очевидно лучше, тренд на минимализм бесит

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Dektor

Отрыжка.

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ArtYk.inTrade

С единорогом красивее

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nochnoy.ru

Пошли коллегиальные решения, долбоёбы на заседаниях начали делать своё чёрное дело.

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Mike Amir

классный минималистичный лого, который олицетворяет защиту ваших сбережений ну и еще одна отстройка от личности человека

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Влад

Пойдет

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lakoros

А на сайте в полных лого, вообще только название без Т

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Владимир Мананников

Логотип обновили а мозги не обновили - вместо того , что бы сделать нормальный сайт web app и чат бота в телеграмм и подготовится к санкциям - они 2 года занимались тем , что переделывали логотип , делали никому не нужные стикеры по оплате , у сотовой связи нет сети в части России , бегают по апсторе и заливают приложение , которое удаляют через день - зато бл….логотип они поменяли

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Борис Ельцин

чем не устраивает pwa? внешне от нативного приложения не отличается практически https://www.tinkoff.ru/apps/

бота в телеграмм

Роскомнадзор запретил банкам интеграцию с Telegram
Telegram владеет иностранное лицо, а потому его использование банками в качестве замены удаленных из AppStore приложений будет считаться незаконным.

ваще не по делу чушь пишешь

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Антон Смыслов

У меня вчера украли 20к с карты, а Тинькофф сказали пишите лягавым. Из-за 20к само собой никто не будет шевелиться. Отказался от банка. Перешел на сбер, такого у них не замечено пока что

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Jaroslav Baker

сбер возвращал украденное?

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2 комментария
Иван

Цель обогнать Райффайзен, который после ухода группы из России может стать R-Банком? Предсказываю, там будет черная буква R или Р в желтом квадрате.
https://www.rbc.ru/finances/08/09/2023/64fb24f59a794734a395812f

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неформат

осталось название @Тинькофф

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Abnatop Sky
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Илья Прокопенко

Реальные причины ребрендинга и скорого переименования на поверхности, но давайте честно - витеиватый герб реально был не в кассу и его давно было пора менять. Мне кажется, что он до момента ухода Олега Юрьевича существовал больше для его личного ЧСВ.

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Jaroslav Baker

а мне нравился

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lakoros

Ну да, старый лого был больше личным Олега. Но он был необычный и красивый. Выделяющийся, как его и задумывал Тиньков.
Сейчас они решили что - мы будем как все. Унылым говном.

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Yan

При этом дизайн карт не изменили и на них судя сайту, до сих пор лого старое

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Лучеслав Лютый

Да уж, похоже дела у "тинька" не очень идут, раз такое дело...Знакомы с геральдикой ? Там чем проще герб , тем хуже. Хорошо не стал карту заказывать.

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igotosochi

больше подходит вот ждя этих ребят

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Soludo

Мне, конечно, старый герб больше нравился. Но он же насквозь фальшивый, Олег причислил себя к роду, из которого он не происходил. Для банка довольно абсурдная история.

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Модест

Тинькоф боньк

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Пьер Д.

возвращение к классике!

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Мария Платонова

И вовсе не красиво! Уж если и делать,то делать с душой!

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133 комментария
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