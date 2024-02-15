«Тинькофф» представил обновлённую версию логотипа Статьи редакции
Он стал минималистичнее.
- Логотип обновился на сайте банка — значок возле названия теперь состоит только из двух элементов: жёлтого щита и чёрной буквы «т». В приложении и соцсетях банка пока старое оформление. Одним из первых внимание на это обратил Telegram-канал «Апдейт».
- «В своей айдентике мы движемся в сторону простоты, лёгкости и доступности, упрощаем визуальные коммуникации, это эволюционное развитие бренда», — пояснили vc.ru в компании, не раскрыв деталей.
- В 2023 году «Тинькофф» регистрировал упрощённый вариант герба в логотипе. Тогда в банке поясняли, что причина — «сугубо техническая»: «У нас было две вариации герба — высокой детализации и упрощённой. Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах».
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Уже надоел этот тренд к минималу. Всегда нравился лого Тинька из-за проработанности герба. А сейчас просто очередной Билайн
Был герб, стал щит.
Какие клиенты, такой и герб.
Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому они сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах
Они отказываются от фамилии Олега в названии, это первый шаг
Минимализм в моде в связи с тем, что органичен вкупе практически с любым дизайном упаковок и продуктов. А сейчас Тинькофф у нас размножается как раз. Связь, инвестиции, банк и прочая неведомая поебень впереди
Это знаете, как будто школьник сделал.
Не удивлюсь если студия Лебедева делала за 99999999999 рупий
Причем школьник думал, что делает логотип для антивируса.
Это уровень и так сойдёт. Могу показать жесть, которую мне скинул руководитель и причем считает идеалом. А в итоге сейчас сидеть и переделывать. Сижу и плачу. На пожарный случай ещё ищу дизайнера, если вдруг захочется застрелиться.
Не думаю, что школьник мог бы
Готовятся к коллабу с братишкой
А разве еще выпускаеться?
Интересно, в какой итерации буква Т станет буквой П?
Пинькофф?
В следующей)
А почемутона должна стать? Были такие планы?
Сомнительно, ннно окэээй.
Ужасный - одним словом
По каким критериям?
Хуйня.
Недвижимость всегда растет?
Полная?
Так на все можно сказать.
А когда уже название сменят?
Иконка смахивает на щит. А шрифт стал пожестче. В полном соответствии с политикой банка по отношению к клиентам - броня крепка. Но в целом конечно стало посовременее, а то старый лого смахивал на дворянский логотип, видимо при Олеге был такой запрос.
Со shit'ом или на shit'е.
Предпочитаешь смузи на лого?
Очень дёшево выглядит. Прям позор
Да нормальный логотип. Главное чтоб банк не запороли
согласен
Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах
как от Точки отличать теперь ?
Да херн с ней с точкой, как от яндекс такси отличать? Сел в машину а это банк, а там инкассаторы с автоматами, и че делать?
Напоминает логотип Райфа, только там идентика сразу бросается в глаза, а тут проебали все полимеры. Ещё и шрифт сделали без закруглений. В общем не очень понятно зачем было все портить.
Я прочитал новость за вас. Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах
Лучше бы изменили пошлейшие "фф" в окончании
Тiн'кофъ
Не благодарите
Заметил, что фамилии Ivanoff и прочие Tinkoff относятся к эмигрантам 19-начала 20 века
Если уж менять, то под нового папу.
красиво, похоже на триумфальную арку
Раньше был - дорого-богата, как герб дворян. Теперь как школьник нарисовал, за банку пива.
цыганщина давно раздражала всех дизайнеров
банк дно, я когда открываю приложение, ото всюду всякие сыпятся предложения, куда не нажмёшь пытаются что-то подключить. тинь превратился в скам банк, и смена логотипа тут не поможет
Дело в том, что разные отделы отвечают за логотип и за предложения в приложениях. Каждый работает в своей области
Еще в 2022 решили уходить от названия «Тинькофф», типо компания переросла именной бренд - https://vc.ru/408751
А по итогу что? Тупо редизайн логотипа с тем же нэймингом.
Это ортогоналоные вещи
ГЕНИАЛЬНО
Пиздец вы говноделы. Зачем я это увидел
Лебедева работа?
Судя по всему да, его «стиль»
Был дворянский, стал крестьянский, одно радует ближе к народу. Отсекая лишнее, в светлое будущее.👍
Есть причины: Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах»
Если была задача избавиться от герба, в силу его устаревания или концептуальных изменений маркетинга компании, вам нужно было просто убрать символ вообще, оставить только шрифтовую композицию, которая вполне неплохая и везде используется сама по себе
Кое-кто из отдела смены логотипов тоже хочет покушать не просто хлебушек...
Задача была другая: Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах
https://www.youtube.com/watch?v=7WXJ3VyfWdQ
наконец-то эту порнографию в виде герба с рюшами и вензелями поменяли на современное лого.
Тинькофф банку пора изменить название на «Т».
Т банк
Т — это банк.
Может это связано с тем, что это фамильный герб Тинькова?
Нет, это связано со следующим. Упрощённый герб превращался в мыло на маленьких размерах. Поэтому мы сделали герб с ещё меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах
Студия Артемия Лебедева разрабатывала?
Движение не в ту сторону. Что в дизайне, что в целом
Надо проще
С гербом более серьезно и солидно было
До конца года переименуются в "Т-банк". Ставлю хату
Сколько комнат, далеко ли от МКАДа?
Тинькофф Тамплиерами неназвать и короля Филипа на него уже не найдётся. Произошёл он по названию от реки Тинь шедеврум выдал. Ну а вот что у него там с его долями? Если этот ублюдок недоразвитый решит сделать расчёты через неделю или две или какие-нибудь недельные расчёты по долями то он будет в полном проигрыше. Нужно такое долями чтобы хотя бы месяца через два рассчитываться. А какие у него логотипы то это уже вовсе не имеет никакого значения. Можно ещё к нему золотой ободок вокруг по краешку добавить. Коллекторы его слащавые чушки. Это ведь ещё тот чушок😁
Инна, ведь еще только середина дня.. ((
Странно, что они сами без пресс-релиза. Тайный ребрендинг.
Вынужденный)
Хммм... эээ... ну так сказать...
Не нравится.
Оказуалили)
Снова пивко будем пить?)
Чисто матадор банк
Вот прям зря. Генератор делал явно.
Какая-то фигня
Ну упрощённая
Тамплеры, ахтунг?
Очередное творчество непонятное зачем. Вообще не понимаю кто там генерит идеи. То темную тему удалят, то логотип сломают.
Новый логотип банка Кринжкофф
Сделали лого как на их единороге Ти.
Старый был красивым, выделяющимся и необычным.
Эта похожа на фавикон, а не не полноценный логотип
Старый лого очевидно лучше, тренд на минимализм бесит
Отрыжка.
С единорогом красивее
Пошли коллегиальные решения, долбоёбы на заседаниях начали делать своё чёрное дело.
классный минималистичный лого, который олицетворяет защиту ваших сбережений ну и еще одна отстройка от личности человека
Пойдет
А на сайте в полных лого, вообще только название без Т
Логотип обновили а мозги не обновили - вместо того , что бы сделать нормальный сайт web app и чат бота в телеграмм и подготовится к санкциям - они 2 года занимались тем , что переделывали логотип , делали никому не нужные стикеры по оплате , у сотовой связи нет сети в части России , бегают по апсторе и заливают приложение , которое удаляют через день - зато бл….логотип они поменяли
чем не устраивает pwa? внешне от нативного приложения не отличается практически https://www.tinkoff.ru/apps/бота в телеграмм
Роскомнадзор запретил банкам интеграцию с Telegram
Telegram владеет иностранное лицо, а потому его использование банками в качестве замены удаленных из AppStore приложений будет считаться незаконным.
ваще не по делу чушь пишешь
У меня вчера украли 20к с карты, а Тинькофф сказали пишите лягавым. Из-за 20к само собой никто не будет шевелиться. Отказался от банка. Перешел на сбер, такого у них не замечено пока что
сбер возвращал украденное?
Цель обогнать Райффайзен, который после ухода группы из России может стать R-Банком? Предсказываю, там будет черная буква R или Р в желтом квадрате.
https://www.rbc.ru/finances/08/09/2023/64fb24f59a794734a395812f
осталось название @Тинькофф
Реальные причины ребрендинга и скорого переименования на поверхности, но давайте честно - витеиватый герб реально был не в кассу и его давно было пора менять. Мне кажется, что он до момента ухода Олега Юрьевича существовал больше для его личного ЧСВ.
а мне нравился
Ну да, старый лого был больше личным Олега. Но он был необычный и красивый. Выделяющийся, как его и задумывал Тиньков.
Сейчас они решили что - мы будем как все. Унылым говном.
При этом дизайн карт не изменили и на них судя сайту, до сих пор лого старое
Да уж, похоже дела у "тинька" не очень идут, раз такое дело...Знакомы с геральдикой ? Там чем проще герб , тем хуже. Хорошо не стал карту заказывать.
больше подходит вот ждя этих ребят
Мне, конечно, старый герб больше нравился. Но он же насквозь фальшивый, Олег причислил себя к роду, из которого он не происходил. Для банка довольно абсурдная история.
Тинькоф боньк
возвращение к классике!
И вовсе не красиво! Уж если и делать,то делать с душой!