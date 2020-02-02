Современники не были готовы к замыслу архитектора, поэтому его идеи воплотились только в отдельных зданиях.

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В 20 веке Эбенезер Говард придумывает город-сад , Владимир Семёнов реализует генеральный план реконструкции Москвы, а французский архитектор Ле Корбюзье предлагает построить город, который мог до неузнаваемости изменить пространство для жизни современного человека. Он назвал его лучезарным.

В видении Корбюзье центр города будущего состоял из небоскребов, окружённых парковой зоной и жилыми кварталами. Они соединялись бы транспортными узлами, по которым шли автобусы и поезда. Самолёты приземлялись бы между этими небоскребами, создавая воздушную транспортную сеть.

Начало карьеры

Шарль-Эдуард Жаннере-Гри, или Ле Корбюзье, — французский архитектор швейцарского происхождения, родился в 1887 году. В 13 лет Жаннере-Гри поступает в школу искусств, где учится декоративно-прикладному искусству, а в неполные 18 лет проектирует жилой дом для члена совета школы.

Дом для члена совета школы

На деньги с проекта Ле Корбюзье едет в первую образовательную поездку по Южной и Центральной Европе. В ней он по одной из работ архитектора Огюста Перре знакомится с железобетоном — основным материалом своих будущих зданий.

В письме Перре Ле Корбюзье писал: «Железобетон предоставил мне невероятные ресурсы, и разнообразие, и страстную пластичность».

Ещё несколько путешествий по Европе и Малой Азии окончательно формируют вкус Ле Корбюзье. Он открывает собственное архитектурное бюро, зарабатывает на жизнь созданием планов промышленных сооружений, домов для массового строительства, преподаёт в школе в Ла-Шо-де-Фон, где учился. И придумывает концепцию пяти отправных точек современной архитектуры.

Пять отправных точек современной архитектуры

Помимо бюро, Ле Корбюзье вместе с поэтом Полом Дерме и художником Амеде Озенфантом запускает издание L’Esprit Nouveau. В этом журнале прозвучали тезисы, ставшие основой для проекта Лучезарного города:

Столбы-опоры. Здание приподнято на столбах для создания под ним зелёной зоны, улицы, парковки, спортплощадки, места отдыха для пешеходов.

Свободная планировка. Каркасная конструкция из железобетона позволяет сделать свободную планировку. Несущие функции перенесены со стен на каркас, что позволяет расположить перегородки на разных этажах по-разному. Расположение стен определяется только функциональным назначением помещений.

Свободный фасад. Опоры перенесены внутрь дома, что позволяет снять нагрузку с фасадной плоскости. Такое решение даёт возможность делать стены из любого материала и любой формы.

Ленточное остекление. Благодаря каркасной конструкции здания и отсутствию несущих стен окна можно сделать практически любой величины и конфигурации, в том числе свободно протянуть их лентой вдоль всего фасада, от угла до угла.

Плоская крыша-терраса. Вместо традиционной наклонной крыши с чердаком под ней Корбюзье предлагал устраивать плоскую крышу-террасу, на которой можно было бы развести небольшой сад или обустроить место для отдыха.

Первые проекты новой концепции

В 1922 году Корбюзье участвует в урбанистическом отделении Осеннего салона — ежегодной архитектурно-художественной выставке авангардистов, где представляли свои работы Амадео Модильяни, Марк Шагал и Жорж Брак.

По заявке архитектор должен был показать нечто вроде фонтана, но представил концепцию будущего Парижа, заняв более 200 м² выставочного пространства.

План изображал деловой центр, состоящий из 24 одинаковых 60-этажных офисных зданий по 180 метров в высоту — в то время, когда в европейских городах небоскребы не строились, а самым высоким сооружением Парижа была Эйфелева башня.

Радикальным выглядело отсутствие улиц в их традиционном понимании. Башни стояли в парке, который пересекали многоуровневые дороги (с разделением по уровням на легковой и грузовой транспорт) и эстакады. В центре города располагался железнодорожный вокзал, крыша которого служила аэродромом для небольших аэропланов.

Жилые районы состояли из десятиэтажных домов и административного центра, а завершал композицию большой парк. Город окружил зелёный пояс.

Мой проект повергал людей в своеобразный ступор. Это был шок, вызывавший у одних гнев, а у других восторг. Ле Корбюзье из книги Витольда Рыбчинского « Городской конструктор. Идеи и города

Поклонники авангарда предложили построить Корбюзье несколько вилл в Париже и его окрестностях.

Вилла Ла Рош​, которую спроектировал Ле Корбюзье magazindomov.ru

Через три года на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств Ле Корбюзье доработал свой проект. Новый «План Вуазен» подразумевал снос 2500 км² застройки на берегу Сены. Остались бы только исторические памятники: церковь Мадлен, Опера, дворец Пале-Рояль и Вандомская площадь.

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На расчищенном месте архитектор предложил возвести 18 60-этажных небоскребов. Как и в предыдущем проекте, улицы заменялись автострадами, а сады окружили здания.

Проект Ле Корбюзье

Идею не заметили: в публикации о выставке в The New York Times и большой статье на ту же тему в ведущем американском архитектурном журнале Architectural Record о нём не упоминалось.

Достоинством проекта Корбюзье считал идею функционального разделения городских территорий. По замыслу, город будущего должен быть зонирован параллельными лентами, создающими зоны тяжелой промышленности, складов, легкой промышленности, рекреационную, жилую, зону гостиниц и посольств, транспортную, деловую и города-спутники с воспитательными сооружениями.

Каждый блок следовал бы собственной функции, образуя единый механизм. Это могло не только разгрузить все более заполняющийся центр современных городов, но и переселить жителей в пригороды.

Попытки реализации проекта

Это не помешало Ле Корбюзье продвигать идею сначала в сборнике «Градостроительство», а после выпустить и собственную книгу «Город завтрашнего дня».

Если изначально Корбюзье полагался на идею города-сада, то через несколько лет решил, что пригородам не место в проекте, а сады стоит расположить уже среди зданий в самом городе. Дополнительно он увеличил высоту небоскребов в полтора раза за счет отказа от заданной сетки расположения.

В 1930-х годах Ле Корбюзье создал около десятка планов различных городов, по которым путешествовал: среди них есть проекты реконструкции Монтевидео, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса и Рио-де-Жанейро.

Масштабные концепции городов будущего в 1930-е привлекли Советский Союз. В то время там разрабатывали план соцгорода под руководством архитектора Николая Милютина, и Корбюзье попросили высказать своё мнение. Вместо этого он прислал собственные чертежи на 20 листах.

В плане он предложил снести Москву целиком, а на её месте построить новый город, разделённый на функциональные секторы: жилой, административный и производственный. Советское руководство не поддержало проект.

В 1935 году Корбюзье впервые посетил США по приглашению Нью-Йоркского музея современного искусства, где смог вживую увидеть небоскрёбы, которые продвигал в своих концепциях. Но вместо того чтобы восхититься, он раскритиковал их, назвав архитектуру Нью-Йорка удручающей. Ле Корбюзье заявил, что манхэттенские небоскребы слишком малы и расположены чересчур близко друг к другу.

Около двух месяцев он провёл с лекциями об урбанистике в США. Поскольку небоскреб изобрели там, идея высотных городов оказалась близка местным архитекторам. В предвоенное время Америку охватил автомобильный бум, так что городская планировка с широкими дорогами и автомагистралями, удобная для водителя, казалась жителям разумной.

К этому стоит добавить постепенное разделение американского города на жилые и административные зоны, где центр, как правило, становился деловым районом.

Вскоре в Нью-Йорке построили несколько районов в духе идей архитектора: Паркчестер, Стайвенсант-таун, Питер-Купер-Вилледж.

​Стайвенсант-таун

Корбюзье надеялся получить в Америке заказы, этого не случилось. Он постоянно искал место строительства своего города, но его задумки не принимались.

Тем не менее в 1951 году правительство Индии пригласило его возглавить строительство новой столицы штата Пенджаб, города Чандигарх. К этому моменту Корбюзье доработал проект, учтя замечания тех, кто ранее отказывал в строительстве.

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Реализовать идеальный город архитектору не удалось. Как ни протестовал Корбюзье, жилые кварталы всё же пришлось строить с оглядкой на имущественное и кастовое неравенство, характерное для Индии 1950-х годов.

В конечном счёте Чандигарху из-за низкого уровня жизни опустел, тогда как концепция Ле Корбюзье предполагала, что в городе будущего уровень жизни будет высоким.

К концу жизни архитектор и сам признал несовпадение своих идей с реальностью:

Наши города нельзя построить при нынешнем социальном устройстве. Ле Корбюзье

В каких домах мог бы жить современный горожанин

Несмотря на относительную удачу с проектом из Индии, в Европе у архитектора не складывалось. Из-за Второй мировой войны Корбюзье почти десять лет не получал полноценных заказов. Он предлагал свои идеи и концепты правительству Виши во время немецкой оккупации, в том числе план реконструкции Алжира. Но всё отклонили.

После войны ему повезло. Новым министром реконструкции и городского планирования в правительстве Де Голля стал Рауль Даутри. Он согласился профинансировать реконструкцию сильно поврежденного дома в Марселе по предложению Корбюзье.

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Этот дом продолжил идеи конструктивистов по реализации домов-коммун. Несмотря на 337 индивидуальных двухэтажных квартир, для всех жильцов установлена коллективная организация быта. Один коридор длиной около 40 метров обслуживает сразу три этажа, выполняет роль своеобразной торговой улицы.

Внутри дома, у входа, жителя встречали газетный киоск и четыре кабины скоростного лифта. Они поднимали его на одну из шести внутренних «улиц», напоминающие гостиничные коридоры, вдоль которых расположены квартиры. Все они разные: приспособлены для холостяков, бездетных и многодетных семей. Тут же можно купить продукты: в коридорах расположены магазины.

На крыше расположена терраса, сочетающая беговую дорожку, фитнес-центр, кафе, солярий, бассейн и детский сад, в котором жильцы могут оставить детей, уходя на работу. Главная цель — освободить город от людей, сосредоточив их в собственных домах и обеспечивая всем необходимым. Один такой дом заменял целый микрорайон.

Однако местные жители и власти выступали против строительства. Они хотели доказать, что этот образец не пригоден для жизни. Противниками выступали ассоциации архитекторов, Высший совет по вопросам гигиены, психиатры, предполагавшие, что в таком жилище люди быстро сойдут с ума, сами предприниматели и строители.

Сейчас в этом здании — гостиница.

Другие проекты архитектора

Целый город Ле Корбюзье построить не удалось (архитектор умер в 1965 году), но он создал множество отдельных зданий: монастырь Святой Марии де ла Туретт во Франции, штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, Национальный музей западного искусства в Токио, Центр визуальных искусств в Гарвардском университете и другие.

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