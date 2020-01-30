Новые плагины для Figma, обновления Sketch, инструменты для подбора цветов и другие новости дизайна интерфейсов

Мини-дайджест с новыми инструментами дизайна пропустил пару циклов. Так что приехало с горочкой.

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Совершенно дикая штука — инструмент дизайна мобильных приложений на самом телефоне. Ребята сотворили совершеннейшую чуму (пусть и вызывающую вопросы по продуктивности работы дизайнера). В феврале появится бета-версия для iPhone, позже обещают iPad и смартфоны на Android. Предыстория создания от авторов.

Улучшение Smart Layout (минимальная и максимальная ширина). Наконец-то бета-версия аналога Zeplin. В конце прошлого года обещали помощника по улучшению дизайн-решений, совместную работу над макетом и более мощные возможности прототипирования.

Новый инструмент для создания каскадной (stagger) анимации. Прототипировать и создавать подобную анимацию вручную через кейфреймы трудозатратно, здесь же вместо работы с кодом предлагается wysiwyg.

Плагины для Figma

Bravo Studio App: подключает реальные данные и генерирует нативный код для Android и iOS на основе прототипов.

Design Lint и Roller: линтинг для макетов. Проверяет расхождения с дизайн-системой (цвета, шрифты, границы, тени, скругления).



Smooth Shadow: плагин позволяет делать аккуратные тени с помощью кривых easing.



Text Prettier: плагин-типограф для причёсывания текста.



Статьи

Adobe

MS Office 365 может подключить библиотеки Creative Cloud для импорта стилей и ресурсов.

Adobe XD

Январское обновление. Тоже добавили auto layout. Читайте также интервью с Талином Уодсвортом об истории создания инструмента и планах на будущее. Он рассказывает о рабочем процессе и команде.

Vectornator

Вышла версия для Mac.

Ещё один конструктор мобильных приложений, делающий нативную сборку на основе прототипа. Android, iOS и веб.

Конструктор промосайтов в формате историй.

Ещё один конструктор сайтов в браузере.

Генераторы и конвертеры

Сервис конвертирует картинку в HTML. Эффектно, но непонятно зачем: макет сайта и так сделан в каком-либо инструменте с разбивкой по слоям, а генераторов оттуда и так хватает.

Браузерный инструмент позволяет делать паттерны из симметричных фигур и видеть их в повторяющемся полотне.

Генератор контурных сфер с анимацией.

Генератор абстрактных паттернов из линий.

Генератор модных фонов (например, «жидкий металл»).

Бесплатная коллекция клякс и абстрактных паттернов для промосайтов.

Цвет

Интересный генератор цветовых палитр.

Мощный сервис для проверки цветового контраста. Он показывает значение для каждого типа нарушения цветовосприятия и сам искажённый цвет.

Генератор цветовых палитр с фокусом на правильный контраст для обеспечения доступности. Анонс.

Генератор градиентов и интересных наложений слоёв в браузере с экспортом в CSS.

Ещё один сервис, который убирает фон с фотографий.

Большая коллекция шаблонов для всех соцмедиа с актуальными размерами.

Занятный сервис, который позволяет сравнить макет в Sketch и реализацию в мобильном приложении.

Инструмент позволяет сделать подачу макета на устройстве, которое, в свою очередь, можно вертеть с анимацией.

Дичайший сервис заметок в виде карты виртуального мира.

Уже сейчас видно, что всё это будет зависать и тормозить (в развитии), как говорил автор мема из позапрошлого десятилетия. Хотя какие-то вещички полезны.