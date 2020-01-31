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Дизайн
Евгений Делюкин
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TripAdvisor провёл ребрендинг: логотип стал монохромным, обновилась палитра цветов и шрифт Материал редакции

Компания также избавилась от второй большой буквы в названии.

17 комментариев
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Американский туристический сервис Tripadvisor с ежемесячной аудиторией в 460 млн человек представил новый дизайн, разработанный студией Mother Design.

​Слева — старый логотип

Спустя 20 лет мы уверены, что люди узнают наше имя и произносят его как одно слово. Так что, читаете ли вы о Tripadvisor в статье, используете наше приложение или видите логотип Tripadvisor во время путешествия, бренд теперь везде одинаков.

Tripadvisor

Учитывая любовь пользователей к культовому логотипу и его признание по всему миру, мы сохранили его индивидуальность, но усовершенствовали геометрию для лучшего воспроизведения в любых размерах. То, что было упражнением одновременно в упрощении и усилении характера, привело к созданию гораздо более простой совы.

Mother London

Цветовая палитра и шрифты

Новая цветовая палитра построена вокруг зеленого оттенка TripGreen, характерного для Tripadvisor.

В ребрендинг входит новый шрифт Trip Sans, разработанный Colophon Foundry.

Иконки сервиса

Отображение рейтинга заведений

Компания объявила, что обновление будет происходить поэтапно в течение 2020 года. Российская версия сервиса уже обновилась.

#новость #редизайн #tripadvisor

Дизайн
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Я работал дизайнером на vc.ru, TJournal и DTF, а потом меня уволили
Моя история началась год назад. В мой день рождения, 7 февраля, меня взяли коммерческим дизайнером в издательство «Комитет», которое управляет вышеупомянутыми площадками. Моему счастью не было предела.
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17 комментариев
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Ivano Digital

6
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Георгий Донадин

3

По-моему старый логотип выглядит лучше! Новый логотип копирует стиль тысячи других компаний, он теряет свою индивидуальность. Лично у меня потерялась ассоциация нового логотипа с самой компанией, для основного логотипа характерен был зелёный цвет, что интуитивно делал логотип сразу понятным чей он. Теперь такого у меня нет.

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Vsevolod Nesterenk

2

Я так понимаю, скоро "разработка логотипа как услуги" вымрет?

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Александр Эркен

Vsevolod
3

Как отдельная услуга - да. Мне кажется, что сейчас уже логичнее предлагать сразу разработку позиционирования/айдентики и в целом бренда, но не отдельно только логотипа.

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Dmitrii K

Vsevolod
1

Видимо сейчас все время разработки уходит на генерацию словосочетаний, высокопарно описывающих имитацию бурной деятельности

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Евгений Андреев

Vsevolod
0

Я думаю не вымрет! Конечно, всё должно комплексно разрабатываться: логотип, общий стиль и т.п. Но всегда будут те, кто захочет сэкономить и создавать всё по мере необходимости - сегодня логотип, а завтра переделывать палитру сайта, которая не сочетается с лого.

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Vsevolod Nesterenk

Евгений
0

Так все сводится к написанию слова одним типовым шрифтом =-) Загуглите все ребрендинги 2019 года.

Ответить

Давид Гобронидзе

Vsevolod
0

У серьезных заказчиков/студий такой услуги и нет давно, если вообще была. Сначала проводится хорошая аналитическая работа (зависит от отрасли), а логотип идет с пакетом инструкций по позиционированию и использованию в разных форматах (как наносить на грузовики, как красить, как не красить, где размещать на упаковке и т.д.)

Как правило, большая часть работы не имеет никакого отношения к "рисованию картинки", над которой любят потешаться комментаторы, смакуя суммы контрактов.

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SHAKER TOUR Авторские Туры

1

Мне кажется или жирно выделено IPAD ? 😳

Ответить

Nathan Zachary

SHAKER
0

такая же фигня была  и с марио

Ответить

Nick Sidorov

1

Что-то все так зачастили с ребрендингами

Ответить

Денис Тимофеев

Nick
0

Просто СМИ говорят о почти всех ребрендингах. Таже песня с авиакатастрофами и разводами среди знаменитостей

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Artemy

0

С разноцветными глазами было триповее!

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Oleg Sazonov

0

Палитра мне нравится больше, чем у старого лого, тот как будто застрял между нулевыми и десятыми годами

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Денис Тимофеев

0

Шрифт схож, сразу вспомнил про адидас

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Alex Petrov

0

У них очень длинный логотип, слишком длинное имя для бренда.  Помню еще в 90-х Lucky-Goldstar стали просто LG,  думаю если Tripadvisor станет Trav они сильно выиграют.  Почти все успешные бренды имеют не больше 5-6 букв.

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Revertron

–1

Спустя 20 лет мы уверены, что люди узнают наше имя и произносят его как одно слово.

То есть, новых клиентов к ним уже не приходит? Только те, кто узнаёт имя и произносит слитно?

Такое поведение я вижу уже не первый раз. Это новый тренд "забей на новых юзеров"?

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