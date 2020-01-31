Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Компания также избавилась от второй большой буквы в названии.
Американский туристический сервис Tripadvisor с ежемесячной аудиторией в 460 млн человек представил новый дизайн, разработанный студией Mother Design.
Новая цветовая палитра построена вокруг зеленого оттенка TripGreen, характерного для Tripadvisor.
В ребрендинг входит новый шрифт Trip Sans, разработанный Colophon Foundry.
Компания объявила, что обновление будет происходить поэтапно в течение 2020 года. Российская версия сервиса уже обновилась.
По-моему старый логотип выглядит лучше! Новый логотип копирует стиль тысячи других компаний, он теряет свою индивидуальность. Лично у меня потерялась ассоциация нового логотипа с самой компанией, для основного логотипа характерен был зелёный цвет, что интуитивно делал логотип сразу понятным чей он. Теперь такого у меня нет.
Я так понимаю, скоро "разработка логотипа как услуги" вымрет?
Как отдельная услуга - да. Мне кажется, что сейчас уже логичнее предлагать сразу разработку позиционирования/айдентики и в целом бренда, но не отдельно только логотипа.
Я думаю не вымрет! Конечно, всё должно комплексно разрабатываться: логотип, общий стиль и т.п. Но всегда будут те, кто захочет сэкономить и создавать всё по мере необходимости - сегодня логотип, а завтра переделывать палитру сайта, которая не сочетается с лого.
Так все сводится к написанию слова одним типовым шрифтом =-) Загуглите все ребрендинги 2019 года.
У серьезных заказчиков/студий такой услуги и нет давно, если вообще была. Сначала проводится хорошая аналитическая работа (зависит от отрасли), а логотип идет с пакетом инструкций по позиционированию и использованию в разных форматах (как наносить на грузовики, как красить, как не красить, где размещать на упаковке и т.д.)
Как правило, большая часть работы не имеет никакого отношения к "рисованию картинки", над которой любят потешаться комментаторы, смакуя суммы контрактов.
Мне кажется или жирно выделено IPAD ? 😳
Что-то все так зачастили с ребрендингами
Просто СМИ говорят о почти всех ребрендингах. Таже песня с авиакатастрофами и разводами среди знаменитостей
Палитра мне нравится больше, чем у старого лого, тот как будто застрял между нулевыми и десятыми годами
У них очень длинный логотип, слишком длинное имя для бренда. Помню еще в 90-х Lucky-Goldstar стали просто LG, думаю если Tripadvisor станет Trav они сильно выиграют. Почти все успешные бренды имеют не больше 5-6 букв.
Спустя 20 лет мы уверены, что люди узнают наше имя и произносят его как одно слово.
То есть, новых клиентов к ним уже не приходит? Только те, кто узнаёт имя и произносит слитно?
Такое поведение я вижу уже не первый раз. Это новый тренд "забей на новых юзеров"?
Блоги компаний
Показать еще