Первые товары, оформление которых придумывали с использованием нейросетей, уже поступили в продажу, рассказали во «Вкусвилле». Среди них, например, новая линейка макарон «для тех, кто особо ценит вкус и эстетику кулинарии, любит готовить и экспериментировать».