«Вкусвилл» начал генерировать дизайн упаковок с помощью нейросетей, чтобы ускорить выпуск продуктов Статьи редакции
И высвободить время дизайнерам на более творческие задачи.
Первые товары, оформление которых придумывали с использованием нейросетей, уже поступили в продажу, рассказали во «Вкусвилле». Среди них, например, новая линейка макарон «для тех, кто особо ценит вкус и эстетику кулинарии, любит готовить и экспериментировать».
- Компания взяла за основу пейзажи, так как они «отсылают к высокому искусству» и помогают сформировать у потребителей «новый паттерн восприятия привычного продукта». Чтобы получить от нейросети нужный результат для макарон-бантиков, потребовалось три попытки.
- Дизайнеры «Вкусвилла» также используют нейросети, чтобы создавать имитацию фотографий и отрисовывать отдельные детали фотоколлажей: например, если нужно добавить йогурт или ягоды на фотографию тарелки с мюсли или же разместить перчинки на упаковке специй.
- Основная причина, по которой «Вкусвилл» начал использовать нейросети, — это высокая скорость генерации изображений. На полностью «ручную» проработку картины или фотографии уходит несколько недель. ИИ может предложить сразу несколько «разнообразных и интересных» вариантов в рамках одного часа, пояснили в компании.
- Это позволяет быстрее выпускать продукты в продажу и экономить время и силы дизайнеров, которые можно направить на поиск нестандартных решений и выполнение более творческих задач — чтобы, например, понять, какие эмоции должна передавать дизайн-концепция, какие шрифты и цвета подобрать, что будет отличать товар «Вкусвилла» от продуктов конкурентов.
- В феврале 2024 года «Яндекс Лавка» представила бренд продуктов «Лавка 100», за дизайн упаковки для которого тоже отвечала нейросеть.
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Какой дизайн? Они генерируют картинки которые потом вставляют в макеты, которые сделали дизайнеры.
Ну видно же, что макет упаковки сделан дизайнером, а картинки да, нагенерины
Зачем на макаронах пейзажи?
Пейзаж не нужон. Что-нить типа такого подошло бы.
У Смита ренесанс.
Блядский Олег скоро перестанет получать вопрос «где макет»
Упаковки нейронками и ленивые генерят, когда уже нейрокартинки в реальность будут воплощать?!
Лавандовая картинка — просто загляденье
Вкусвил - это конечно маркер необразованности москвичей. Никакого отношения вся эта ерунда, которую они продают к здоровому питанию не имеет. Там та же самая куча сахара и даже алкашка есть. Но у нас же провинция Европы, поэтому никто про калории, добавленный сахар, processed meat и доказательную медицину не слышал. 💁♀️
Есть по делу что-то? Кроме сомнительных откровений, что в продуктах вкусвилла присутствует сахар. ВВ вообще не про здоровое питание в плане БЖУ, а про контроль качества продукции и отбор надёжный поставщиков.
С контролем качества там не очень. Например, есть поставщик ООО «Поляна», которая загубила много позиций. Некоторые блюда откровенно пересолённые: например, борщ или пицца.
Вы их вывески-то видели? Там же написано «Магазин продуктов здорового питания». 🤦♀️ Так вот это ложь. 💁♀️
БЖУ как раз и накрывается медным тазом из-за добавленного сахара. Вы вынуждены будете пережирать чтобы добрать белок. А это прямая дорога к ожирению и диабету 2-го топа. А сверху всё это шлифуется супер калорийной алкашкой, которая продаётся под вывеской «здоровое питание». Полное засирание неокрепших необразованных мозгов провинциальных москвичей. 🧠💩
Ни разу такой вывески не видел. Есть примеры? А по большому счёту «ВВ» специализируется на скоропорте. Здорово выехали на готовой еде. Сам по себе отказ от консерваторов или пастеризации молока (чем не угодила?) еду особо здоровой не делает, даже скорее наоборот.
ну манго и папайя нормальные, а вот пейзаж для спагетти как будто не в тему, сгенерировали хотя бы пейзаж со пшеницей, а не с рекой. Мне интересно какие то более творческие задачи для дизайнера, чем дизайн
Как будто дизайнеры Вкусвилл не использовали нейросети раньше
Лучше бы чем-то полезным занялись