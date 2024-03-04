Новый шрифт теперь перекликается с логотипом — например, кавычки и запятые в нём повторяют форму кавычек-секунд в логотипе, а диагональные срезы некоторых букв приобрели такой же угол наклона.

Эти решения делают шрифт оригинальным и приближают его к спортивной тематике, придавая динамику. Благодаря такому решению бренд ещё больше усилил свой характер и сохранил целостность.