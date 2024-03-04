Издание Sports.ru впервые за 18 лет изменило логотип и выбрало фирменный цвет Статьи редакции
Название теперь звучит как Sports или «Спортс».
- Издание Sports.ru изменило логотип, чтобы «актуализировать визуальный образ, привести его в соответствие с бизнес-целями и стратегией компании». Ребрендингом занималось агентство «Супрематика», а бренд-платформу создавали совместно со стратегическим агентством Relevant.
- Из наименования убрали приставку .ru, теперь название бренда — Sports или «Спортс», оба варианта написания равноправные.
- В логотипе вместо пяти цветных кругов появился символ, обозначающий и секунды, и кавычки — «моменты спорта, которые становятся историями в текстах, блогах, комментариях».
- У издания появился фирменный цвет — Sports green. «Зелёный традиционно считается цветом обновления, а также отсылает, например, к футбольному полю. Мятный оттенок передаёт диджитальный характер бренда», — пояснили в компании.
- Студия TypeType кастомизировала шрифт TT Travels для собственного шрифта издания — TT Sports Display.
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Полная хуйня
Как твой коммент
Так и задумано
Зато без риска сесть за лгбт пропаганду
уже прям сесть, вроде были взыскания какие то, а теперь строгача дают?)
Разноцветные точки убрали понятно почему: ещё б один цвет - и гейский экстремизм. А слитная сопля в виде якобы секунд/кавычек - говно.
И цвет говно. И шрифт говно. Да и сам спортсру говно.
Спасибо за внимание.
Говно, кстати, тоже говно.
Глубокая мысль.
Базовые знание.
Радуга вне закона теперь ;))
Знатно всрали свою идентичность. Пять вертикальных точек было сложно с чем-то спутать, а теперь какая-то зелёная мурня.
Главный вопрос — нахуя?
Чтобы к радуге в логотипе претензий не было
Так там же Канделаки вроде, ну то есть они теперь свои, идейно близкие. А своим можно. Спроси у Володина — он подтвердит.
там же 5 цветов, недобор)
В комментах профессиональные дизайнеры уже объяснили все.
пришло такое время что этому можно только порадоваться, хоть нейросетей нет, а сейчас как начнется...
Убрали радугу, добавили SS и руны. Ну...нормально
Ну, вообще, не дурно)
Не "вообще не дурно", а "тогда не дурно"
Правильно, а то на незаконную символику смахивало
А язык почему не поменяли оставили недружественных стран)
Весна, всё зеленеет.
как говориться, набухли почки и печень то же барахлит
Ясно-понятно! Международное экстремистское движение ЛГБТ было на их старом логотипе, вот и вынуждены ребрендинг делать. (написал и сам не понял, правда это или шутка?)
Сразу виден поворот на восток
Шрифт только не тот, тут больше разных диакритических знаков(заранее извиняюсь если это не так называется в данном алфавите)
Ps: «спорт»
Поменяли, чтобы не попасть под раздачу за "пропаганду ЛГБТ"
Арсюха наверно делал. Видна его бездарная рука. Ну ничего. Главное властям пердак шлифовать и заказы будут сыпаться.
Вот какая популярность и узнаваемость Лебедева. Весь дизайн в крупных компаниях и сайтах, по умолчанию считается от него.
Они буквально плюют в лицо своим пользователям через ux/ui
Спотиспорт
Мда, агентство «Супрематика» не выдало, конечно, свой лучший результат..
А когда выдавало?
- Андрюха, по коням, у нас тут иноагенты
А какой новый левый или правый ❓😛
Точки понятно почему убрали, но почему новый дизайн так плохо выглядит..
Логотип, конечно, тухлый как и здешние комменты про то, что сменили его, чтобы проблем с радужными символами не было.
Логотип должен считываться "сам сбой" как минимум аудиторией целевой, а тут даже будучи болельщиком что "это вот - секунды и истории в тексте блогов" понятно стало только после их разъяснений, ага. Лучше бы точку как символ мяча там поставили
Буду знать, именно с этим мытный и ассоциировался всегда