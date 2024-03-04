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Дизайн
Маша Цепелева

Издание Sports.ru впервые за 18 лет изменило логотип и выбрало фирменный цвет Статьи редакции

Название теперь звучит как Sports или «Спортс».

  • Издание Sports.ru изменило логотип, чтобы «актуализировать визуальный образ, привести его в соответствие с бизнес-целями и стратегией компании». Ребрендингом занималось агентство «Супрематика», а бренд-платформу создавали совместно со стратегическим агентством Relevant.
Слева предыдущий логотип Sports.ru, справа — новый. Здесь и далее изображения Sports
  • Из наименования убрали приставку .ru, теперь название бренда — Sports или «Спортс», оба варианта написания равноправные.
  • В логотипе вместо пяти цветных кругов появился символ, обозначающий и секунды, и кавычки — «моменты спорта, которые становятся историями в текстах, блогах, комментариях».
  • У издания появился фирменный цвет — Sports green. «Зелёный традиционно считается цветом обновления, а также отсылает, например, к футбольному полю. Мятный оттенок передаёт диджитальный характер бренда», — пояснили в компании.
  • Студия TypeType кастомизировала шрифт TT Travels для собственного шрифта издания — TT Sports Display.

Новый шрифт теперь перекликается с логотипом — например, кавычки и запятые в нём повторяют форму кавычек-секунд в логотипе, а диагональные срезы некоторых букв приобрели такой же угол наклона.

Эти решения делают шрифт оригинальным и приближают его к спортивной тематике, придавая динамику. Благодаря такому решению бренд ещё больше усилил свой характер и сохранил целостность.

Марина Ходак, дизайн-лид TypeType и ведущий дизайнер проекта

#новости #ребрендинг

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43 комментария
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 Natural Phobia

Полная хуйня

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раз два

Как твой коммент

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Андрей

Так и задумано

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Yulay Mambetov

Зато без риска сесть за лгбт пропаганду

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Виктория Круглова

уже прям сесть, вроде были взыскания какие то, а теперь строгача дают?)

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Слегка Придурковатый

Разноцветные точки убрали понятно почему: ещё б один цвет - и гейский экстремизм. А слитная сопля в виде якобы секунд/кавычек - говно.

И цвет говно. И шрифт говно. Да и сам спортсру говно.

Спасибо за внимание.

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ШАБАШ

Говно, кстати, тоже говно.

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Слегка Придурковатый

Глубокая мысль.

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ШАБАШ

Базовые знание.

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Дмитрий Куприянов
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debil
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OZZ

Радуга вне закона теперь ;))

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Andrei Romanov

Знатно всрали свою идентичность. Пять вертикальных точек было сложно с чем-то спутать, а теперь какая-то зелёная мурня.

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Михаил
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Макс Мартин

Главный вопрос — нахуя?

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8fdb60801e9d39a5286aa01dd1f4f4

Чтобы к радуге в логотипе претензий не было

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Макс Мартин

Так там же Канделаки вроде, ну то есть они теперь свои, идейно близкие. А своим можно. Спроси у Володина — он подтвердит.

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Andrei Romanov

там же 5 цветов, недобор)

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John Smith

В комментах профессиональные дизайнеры уже объяснили все.

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Владимир Степану

пришло такое время что этому можно только порадоваться, хоть нейросетей нет, а сейчас как начнется...

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lakoros

Убрали радугу, добавили SS и руны. Ну...нормально

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Никита

Ну, вообще, не дурно)

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Макс Мартин

Не "вообще не дурно", а "тогда не дурно"

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Ovechkin

Правильно, а то на незаконную символику смахивало

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Mila

А язык почему не поменяли оставили недружественных стран)

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Вадим Д.

Весна, всё зеленеет.

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Владимир Степану

как говориться, набухли почки и печень то же барахлит

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Иван

Ясно-понятно! Международное экстремистское движение ЛГБТ было на их старом логотипе, вот и вынуждены ребрендинг делать. (написал и сам не понял, правда это или шутка?)

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Aleksei M

Сразу виден поворот на восток

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Aleksei M

Шрифт только не тот, тут больше разных диакритических знаков(заранее извиняюсь если это не так называется в данном алфавите)
Ps: «спорт»

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8fdb60801e9d39a5286aa01dd1f4f4

Поменяли, чтобы не попасть под раздачу за "пропаганду ЛГБТ"

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Kiss1nger

Арсюха наверно делал. Видна его бездарная рука. Ну ничего. Главное властям пердак шлифовать и заказы будут сыпаться.

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lakoros

Вот какая популярность и узнаваемость Лебедева. Весь дизайн в крупных компаниях и сайтах, по умолчанию считается от него.

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Андрей

Они буквально плюют в лицо своим пользователям через ux/ui

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Степан Фадеев

Спотиспорт

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Степан Беленький

Мда, агентство «Супрематика» не выдало, конечно, свой лучший результат..

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ШАБАШ

А когда выдавало?

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Вася Пражкин
Из наименования убрали приставку .ru

- Андрюха, по коням, у нас тут иноагенты

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Супер лингвист 12 языков

А какой новый левый или правый ❓😛

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Тимофей Измайлов

Точки понятно почему убрали, но почему новый дизайн так плохо выглядит..

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Andrey Vasilev

Логотип, конечно, тухлый как и здешние комменты про то, что сменили его, чтобы проблем с радужными символами не было.

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ilia

Логотип должен считываться "сам сбой" как минимум аудиторией целевой, а тут даже будучи болельщиком что "это вот - секунды и истории в тексте блогов" понятно стало только после их разъяснений, ага. Лучше бы точку как символ мяча там поставили

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Марина Леопардовна
Мятный оттенок передаёт диджитальный характер

Буду знать, именно с этим мытный и ассоциировался всегда

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