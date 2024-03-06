Дизайн
Евгения Евсеева

«Яндекс Недвижимость» сменила логотип и обновила платформу Статьи редакции

Вместо изображения дома в логотипе теперь две многоэтажки, формой похожие на букву «Н».

Фото: Sostav 
  • Новый логотип — «многослойный объект», где есть и буква («Н», лежащая в перспективе), и образ (две стоящие рядом новостройки), объяснила компания. Дом поменял свою форму — он превратился в современную многоэтажку.
  • Логотип и его цвета подчёркивают «внешнюю экспертность, понятность и строгость, но при этом, напоминают пользователю о доме, уюте, гармонии с собой и окружающим миром».
  • Внедрять изменения будут постепенно: сначала обновился сайт и его мобильная версия, позже это случится и с приложением. Новую айдентику разработали внутри креативной студии «Яндекс Вертикалей» без привлечения внешних специалистов.
  • Также «Яндекс Недвижимость» обновила платформу. На главной странице сервиса приоритетное расположение получили сервисы «Яндекс Аренда» и «Подбор новостроек для покупки», которые объединены в разделе «Под ключ».
  • Изменился раздел поиска — важные для выбора недвижимости критерии представлены в виде фильтров-плиток. В «Недвижимости» проанализировали путь пользователя и отметили, что фильтры, занимающие большую часть экрана, почти не пользуются спросом. Поэтому главную страницу «пересобрали».
  • В обновлённом дизайне сделан переход к более современным формам, пространство сервиса «стало воздушнее, лаконичнее и удобнее», считают в компании. Изменилась и палитра бренда «на более тёплую и приглушённую».

#новости #яндекснедвижимость

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21 комментарий
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 Слегка Придурковатый

Было хуёвый жёлтый домик, но хотя бы понятно, что это домик. Стало хуёвое бесформенное нечто.

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Филипп Гаврилов

Это не нечто, это два человейника

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Виктор Бодренков

раньше читался домик с открытой дверью ,как символ гостеприимства ,а теперь тупо два параллелепипеда

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Альвар

Лебедев делал?

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lakoros

в логотипе теперь две многоэтажки

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Gollut

В логотипе хорошая площадь новостройки в Москве?
Или они серьезно два человейника друг напротив друга изобразили

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Мистер Блондин

какая недвижимость такие и логотипы

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Olga Kalashinkova

новый логотив всегда хорошо, теперь выглядит свежее, и как будто больше похоже на другие новые лого в яндексе

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Николай Легостаев

До сих пор удивляюсь как человечество от архитектурных шедевров регрессировало к многоэтажкам

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lakoros

Сколько тысяч людей живет в первом замке?

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Тоже хочу

как раз такой же комент писал. Бомжатники - символ россии

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Мимо проходивший

Обычные люди тоже в замках раньше жили?

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Ти Мур

И золотую медаль в номинации "Худшая переделка логотипа", с большим отрывом, с гордостью вручается многоуважаемому Яндекс ! Похлопаем !

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Дмитрий Куприянов

Когда они пришли на спортсру - я молчал
Когда они пришли за тинькоф - я молчал
Когда они пришли за Яндекс - я уже устал, хватит портить логотипы

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Вадим Д.

Вот это да...

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Павел Куратов

Продавал летом квартиру, выложил на 3 площадки. Авито (1500 просмотров, 12 человек пришло посмотреть), циан (850 просмотров, 8 желающих) и Яндекс недвижимость (просто 15 просмотров) ну такое

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Андрей Ш

И пару миллионов звонков от риэлторов.

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Андрей Любчиков

какой то совсем невзрачный)

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Pavel Cree

Удалено

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Тоже хочу

Логотип из серии "хрен чего разглядишь"

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Alekseï Butrimov

Сейчас вы на этапе отрицания господа. Скоро вы привыкните, как обычно. )

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18 комментариев
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