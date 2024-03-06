«Яндекс Недвижимость» сменила логотип и обновила платформу Статьи редакции
Вместо изображения дома в логотипе теперь две многоэтажки, формой похожие на букву «Н».
- Новый логотип — «многослойный объект», где есть и буква («Н», лежащая в перспективе), и образ (две стоящие рядом новостройки), объяснила компания. Дом поменял свою форму — он превратился в современную многоэтажку.
- Логотип и его цвета подчёркивают «внешнюю экспертность, понятность и строгость, но при этом, напоминают пользователю о доме, уюте, гармонии с собой и окружающим миром».
- Внедрять изменения будут постепенно: сначала обновился сайт и его мобильная версия, позже это случится и с приложением. Новую айдентику разработали внутри креативной студии «Яндекс Вертикалей» без привлечения внешних специалистов.
- Также «Яндекс Недвижимость» обновила платформу. На главной странице сервиса приоритетное расположение получили сервисы «Яндекс Аренда» и «Подбор новостроек для покупки», которые объединены в разделе «Под ключ».
- Изменился раздел поиска — важные для выбора недвижимости критерии представлены в виде фильтров-плиток. В «Недвижимости» проанализировали путь пользователя и отметили, что фильтры, занимающие большую часть экрана, почти не пользуются спросом. Поэтому главную страницу «пересобрали».
- В обновлённом дизайне сделан переход к более современным формам, пространство сервиса «стало воздушнее, лаконичнее и удобнее», считают в компании. Изменилась и палитра бренда «на более тёплую и приглушённую».
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Было хуёвый жёлтый домик, но хотя бы понятно, что это домик. Стало хуёвое бесформенное нечто.
Это не нечто, это два человейника
раньше читался домик с открытой дверью ,как символ гостеприимства ,а теперь тупо два параллелепипеда
Лебедев делал?
в логотипе теперь две многоэтажки
В логотипе хорошая площадь новостройки в Москве?
Или они серьезно два человейника друг напротив друга изобразили
какая недвижимость такие и логотипы
новый логотив всегда хорошо, теперь выглядит свежее, и как будто больше похоже на другие новые лого в яндексе
До сих пор удивляюсь как человечество от архитектурных шедевров регрессировало к многоэтажкам
Сколько тысяч людей живет в первом замке?
как раз такой же комент писал. Бомжатники - символ россии
Обычные люди тоже в замках раньше жили?
И золотую медаль в номинации "Худшая переделка логотипа", с большим отрывом, с гордостью вручается многоуважаемому Яндекс ! Похлопаем !
Когда они пришли на спортсру - я молчал
Когда они пришли за тинькоф - я молчал
Когда они пришли за Яндекс - я уже устал, хватит портить логотипы
Вот это да...
Продавал летом квартиру, выложил на 3 площадки. Авито (1500 просмотров, 12 человек пришло посмотреть), циан (850 просмотров, 8 желающих) и Яндекс недвижимость (просто 15 просмотров) ну такое
И пару миллионов звонков от риэлторов.
какой то совсем невзрачный)
Удалено
Логотип из серии "хрен чего разглядишь"
Сейчас вы на этапе отрицания господа. Скоро вы привыкните, как обычно. )