Шрифтовые тренды и памятки по QR-кодам и расширенным цветовым пространствам: главное в продуктовом дизайне за февраль
Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.
Michael Molen собрал примеры настольных игр, которые работают вместе с приложением-компаньоном. Или наоборот — цифровых игр, которые сделали настолки-дополнения. Как строится взаимодействие между ними.
Kevin Coyle собрал для Brad Frost примеры использования алгоритмических инструментов в дизайн-системах. Код компонентов, тестирование, документация.
С кучей интересных деталей. Полная версия — здесь.
Emily Campbell собрала коллекцию паттернов проектирования инструментов алгоритмического дизайна. Также IBM собрали шикарнейший набор принципов — они дают удачные примеры реализации для каждой рекомендации.
Jakob Nielsen рассказывает, как он придумал свои классические десять эвристик юзабилити 30 лет назад. Он также показывает, почему они не устаревают — в их основе фундаментальный рассинхрон между пользователями и компьютерами, который не зависит от конкретной платформы и трендов.
Новости инструментов дизайна:
- Figma: Много доработок интерфейса, включая просмотр прототипа в рамке устройства). Доработка ревью веток, проверенные библиотеки команд .
- OpenAI Sora: Анонсировали генерацию видео по текстовому запросу (выглядит фешенебельно).
- Stable Video: Генератор видео по текстовому запросу от создателей Stable Diffusion.
- Wix AI Website Builder: Второй заход Wix на поляну алгоритмического дизайна после ADI. В этот раз он генерируется по текстовому запросу.
- Pixel-Art.ai: Алгоритмический инструмент генерирует пикселизованную графику.
- ImageFX: Генератор фото и иллюстраций по текстовому описанию от Google.
- Ростелеком Спектр: Компания работает над своей версией Figma.
Шрифтовые тренды 2024 года от Monotype. Выдержка из полного отчёта — здесь.
Цветовые тренды 2024 года от Pinterest.
Тренды 2023-2024 года от Pentawards.
Tanner Kohler из Nielsen/Norman Group лучшие практики использования QR-кодов. Как показывать их, какие аннотации давать, куда вести.
Памятка Jeff Sauro и Jim Lewis по основам проведения опросов пользователей. Много полезных способов категоризации. Они также описывают типичные проблемы выборки, которые искажают результат.
А Nielsen/Norman Group описывают ситуации, в которых хочется провести опрос, но на самом деле не стоит.
Дизайн-система металлургической компании НЛМК. Есть компоненты в коде и Figma.
Вышла бета восьмой версии с улучшенной поддержкой мобильных, автоматизрованными визуальными тестами и в целом инструментами тестирования, серверными компонентами.
Также обновилась версия для React Native .
Упаковка «Яндекс Лавки» и «Вкусвилла» с помощью нейросети
Оба бренда начали оформлять упаковку с помощью алгоритмического дизайна.
Обзор лучших практик дизайна поиска на мобильных от Ксении Толокновой и Марины Сапожниковой.
Обзор способов работы пользователей с ограниченными возможностями с приложениями Android и iOS от Kate Kalcevich.
Johanna Jagow делится шишками, которые она набила при внедрении базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований.
Подробная памятка по использованию расширенных цветовых пространств в вебе от Adam Argyle. Ещё один обзор современных цветовых пространств в вебе от Eric Portis — по ссылке.
Снова в продаже. Первый тираж разлетелся за три недели, так что вышла заминка из-за подписания нового договора, исправления небольших косяков и всего такого.
Изначальный план с Альпиной был напечатать 1000 штук и посмотреть на динамику, с которой они расходятся. Кажется, что идёт бодро для такой нишевой темы (даже заработал бейдж «бестселлер»).
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