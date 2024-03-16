Дизайн
Yury Vetrov

Шрифтовые тренды и памятки по QR-кодам и расширенным цветовым пространствам: главное в продуктовом дизайне за февраль

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

Board game UX — Including technology

Michael Molen собрал примеры настольных игр, которые работают вместе с приложением-компаньоном. Или наоборот — цифровых игр, которые сделали настолки-дополнения. Как строится взаимодействие между ними.

AI and Design Systems

Kevin Coyle собрал для Brad Frost примеры использования алгоритмических инструментов в дизайн-системах. Код компонентов, тестирование, документация.

Интервью Dylan Field о сорвавшейся сделке Figma с Adobe

С кучей интересных деталей. Полная версия — здесь.

Дилан Филд. Источник: Sequoia Capital

The Shape of AI

Emily Campbell собрала коллекцию паттернов проектирования инструментов алгоритмического дизайна. Также IBM собрали шикарнейший набор принципов — они дают удачные примеры реализации для каждой рекомендации.

How I Developed the 10 Usability Heuristics

Jakob Nielsen рассказывает, как он придумал свои классические десять эвристик юзабилити 30 лет назад. Он также показывает, почему они не устаревают — в их основе фундаментальный рассинхрон между пользователями и компьютерами, который не зависит от конкретной платформы и трендов.

Источник: Jakob Nielsen

Новости инструментов дизайна:

  • Figma: Много доработок интерфейса, включая просмотр прототипа в рамке устройства). Доработка ревью веток, проверенные библиотеки команд .
  • OpenAI Sora: Анонсировали генерацию видео по текстовому запросу (выглядит фешенебельно).
  • Stable Video: Генератор видео по текстовому запросу от создателей Stable Diffusion.
  • Wix AI Website Builder: Второй заход Wix на поляну алгоритмического дизайна после ADI. В этот раз он генерируется по текстовому запросу.
  • Pixel-Art.ai: Алгоритмический инструмент генерирует пикселизованную графику.
  • ImageFX: Генератор фото и иллюстраций по текстовому описанию от Google.
  • Ростелеком Спектр: Компания работает над своей версией Figma.

Monotype Type Trends 2024

Шрифтовые тренды 2024 года от Monotype. Выдержка из полного отчёта — здесь.

Pinterest Emerging Colour Trends

Цветовые тренды 2024 года от Pinterest.

Pentawards Trends Report 2023-2024

Тренды 2023-2024 года от Pentawards.

13 QR-Code Usability Guidelines

Tanner Kohler из Nielsen/Norman Group лучшие практики использования QR-кодов. Как показывать их, какие аннотации давать, куда вести.

Foundations of Survey Design in UX Research

Памятка Jeff Sauro и Jim Lewis по основам проведения опросов пользователей. Много полезных способов категоризации. Они также описывают типичные проблемы выборки, которые искажают результат.

Купить рекламу Отключить

А Nielsen/Norman Group описывают ситуации, в которых хочется провести опрос, но на самом деле не стоит.

Дизайн-система НЛМК

Дизайн-система металлургической компании НЛМК. Есть компоненты в коде и Figma.

Storybook 8 Beta

Вышла бета восьмой версии с улучшенной поддержкой мобильных, автоматизрованными визуальными тестами и в целом инструментами тестирования, серверными компонентами.

Также обновилась версия для React Native .

Упаковка «Яндекс Лавки» и «Вкусвилла» с помощью нейросети

Оба бренда начали оформлять упаковку с помощью алгоритмического дизайна.

Mobile search — Which pattern should you choose?

Обзор лучших практик дизайна поиска на мобильных от Ксении Толокновой и Марины Сапожниковой.

Mobile Accessibility Barriers For Assistive Technology Users

Обзор способов работы пользователей с ограниченными возможностями с приложениями Android и iOS от Kate Kalcevich.

The ‘I wish I had known this before’ of building an insights repository

Johanna Jagow делится шишками, которые она набила при внедрении базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований.

High Definition CSS Color Guide

Подробная памятка по использованию расширенных цветовых пространств в вебе от Adam Argyle. Ещё один обзор современных цветовых пространств в вебе от Eric Portis — по ссылке.

Книга «Паттерны дизайн-менеджмента»

Снова в продаже. Первый тираж разлетелся за три недели, так что вышла заминка из-за подписания нового договора, исправления небольших косяков и всего такого.

Изначальный план с Альпиной был напечатать 1000 штук и посмотреть на динамику, с которой они расходятся. Кажется, что идёт бодро для такой нишевой темы (даже заработал бейдж «бестселлер»).

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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