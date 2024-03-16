Шрифтовые тренды и памятки по QR-кодам и расширенным цветовым пространствам: главное в продуктовом дизайне за февраль

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

Michael Molen собрал примеры настольных игр, которые работают вместе с приложением-компаньоном. Или наоборот — цифровых игр, которые сделали настолки-дополнения. Как строится взаимодействие между ними.

Kevin Coyle собрал для Brad Frost примеры использования алгоритмических инструментов в дизайн-системах. Код компонентов, тестирование, документация.

С кучей интересных деталей. Полная версия — здесь.

Дилан Филд. Источник: Sequoia Capital

Emily Campbell собрала коллекцию паттернов проектирования инструментов алгоритмического дизайна. Также IBM собрали шикарнейший набор принципов — они дают удачные примеры реализации для каждой рекомендации.

Jakob Nielsen рассказывает, как он придумал свои классические десять эвристик юзабилити 30 лет назад. Он также показывает, почему они не устаревают — в их основе фундаментальный рассинхрон между пользователями и компьютерами, который не зависит от конкретной платформы и трендов.

Источник: Jakob Nielsen

Новости инструментов дизайна:

Шрифтовые тренды 2024 года от Monotype. Выдержка из полного отчёта — здесь.

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Цветовые тренды 2024 года от Pinterest.

Тренды 2023-2024 года от Pentawards.

Tanner Kohler из Nielsen/Norman Group лучшие практики использования QR-кодов. Как показывать их, какие аннотации давать, куда вести.

Памятка Jeff Sauro и Jim Lewis по основам проведения опросов пользователей. Много полезных способов категоризации. Они также описывают типичные проблемы выборки, которые искажают результат.

А Nielsen/Norman Group описывают ситуации, в которых хочется провести опрос, но на самом деле не стоит.

Дизайн-система металлургической компании НЛМК. Есть компоненты в коде и Figma.

Вышла бета восьмой версии с улучшенной поддержкой мобильных, автоматизрованными визуальными тестами и в целом инструментами тестирования, серверными компонентами.

Также обновилась версия для React Native .

Оба бренда начали оформлять упаковку с помощью алгоритмического дизайна.

Обзор лучших практик дизайна поиска на мобильных от Ксении Толокновой и Марины Сапожниковой.

Обзор способов работы пользователей с ограниченными возможностями с приложениями Android и iOS от Kate Kalcevich.

Johanna Jagow делится шишками, которые она набила при внедрении базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований.

Подробная памятка по использованию расширенных цветовых пространств в вебе от Adam Argyle. Ещё один обзор современных цветовых пространств в вебе от Eric Portis — по ссылке.

Снова в продаже. Первый тираж разлетелся за три недели, так что вышла заминка из-за подписания нового договора, исправления небольших косяков и всего такого.

Изначальный план с Альпиной был напечатать 1000 штук и посмотреть на динамику, с которой они расходятся. Кажется, что идёт бодро для такой нишевой темы (даже заработал бейдж «бестселлер»).

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