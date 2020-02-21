«Используя систему Fluent Design System, мы ввели глубину и цвет в нашу иконографику», — говорит глава дизайна для Windows и устройств от Microsoft Кристина Коэн. Это должно облегчить поиск приложений, объяснили в компании. Значки изменятся у приложений на Windows, iOS, Android и MacOS.