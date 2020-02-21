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Новые значки облегчат поиск приложений, рассчитывают в компании.
Microsoft начала внедрять новые иконки приложений для Windows 10, сообщает The Verge.
«Используя систему Fluent Design System, мы ввели глубину и цвет в нашу иконографику», — говорит глава дизайна для Windows и устройств от Microsoft Кристина Коэн. Это должно облегчить поиск приложений, объяснили в компании. Значки изменятся у приложений на Windows, iOS, Android и MacOS.
Windows «всегда страдала» из-за разного стиля своих иконок, утверждает издание. «Нам нужно было включить больше визуальных подсказок в язык дизайна иконок», — рассказывает Коэн. По её словам, новые иконки лучше отражают кроссплатформенный подход Microsoft.
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