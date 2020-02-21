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Дизайн
Лиана Липанова
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Microsoft начала внедрять новые иконки для Windows 10 Материал редакции

Новые значки облегчат поиск приложений, рассчитывают в компании.

4 комментария
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Microsoft начала внедрять новые иконки приложений для Windows 10, сообщает The Verge.

«Используя систему Fluent Design System, мы ввели глубину и цвет в нашу иконографику», — говорит глава дизайна для Windows и устройств от Microsoft Кристина Коэн. Это должно облегчить поиск приложений, объяснили в компании. Значки изменятся у приложений на Windows, iOS, Android и MacOS.

Windows «всегда страдала» из-за разного стиля своих иконок, утверждает издание. «Нам нужно было включить больше визуальных подсказок в язык дизайна иконок», — рассказывает Коэн. По её словам, новые иконки лучше отражают кроссплатформенный подход Microsoft.

#microsoft #windows

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