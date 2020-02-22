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В 2020 году сеть проведёт ребрендинг.
21 февраля основатель и руководитель агентства Suprematika Владимир Лифанов опубликовал на своей странице в Facebook обновлённый логотип сети «Перекрёсток», разработанный вместе с агентством Possible.
Прежний логотип «Перекрёсток» представил в 2014 году, в рамках кампании по ребрендингу сети.
Издание The Village со ссылкой на пресс-службу компании отмечает, что изменения коснутся не только внешнего вида магазинов, но и ассортимента: он будет ориентирован на свежие продукты и готовую еду, а продукты для здорового образа жизни выделят в отдельную секцию.
По данным годового отчёта X5 Retail Group (объединяет сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), чистая розничная выручка «Перекёстка» составляет 231 млрд рублей или 15,1% от чистой розничной выручки X5 (1 525 млрд рублей). Всего под брендом «Перекрёстка» открыто 760 магазинов.
X5 Retail Group не раскрывает рыночную долю «Перекрёстка». Консалтинговая компания PwC оценивает долю «Перекрёстка» на рынке по итогам второго квартала 2019 года в 1,7%. Долю «Пятёрочки» — 8,9%, долю «Магнита» — 8,8%.
Теперь банкомат Сбербанка особенно хорошо будет смотреться рядом с магазином.
"изменения коснутся не только внешнего вида магазинов, но и ассортимента: он будет ориентирован на свежие продукты"
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