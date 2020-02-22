В 2020 году сеть проведёт ребрендинг.

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Новый логотип ​

21 февраля основатель и руководитель агентства Suprematika Владимир Лифанов опубликовал на своей странице в Facebook обновлённый логотип сети «Перекрёсток», разработанный вместе с агентством Possible.

Прежний логотип «Перекрёсток» представил в 2014 году, в рамках кампании по ребрендингу сети.

​Старый логотип

Издание The Village со ссылкой на пресс-службу компании отмечает, что изменения коснутся не только внешнего вида магазинов, но и ассортимента: он будет ориентирован на свежие продукты и готовую еду, а продукты для здорового образа жизни выделят в отдельную секцию.

По данным годового отчёта X5 Retail Group (объединяет сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), чистая розничная выручка «Перекёстка» составляет 231 млрд рублей или 15,1% от чистой розничной выручки X5 (1 525 млрд рублей). Всего под брендом «Перекрёстка» открыто 760 магазинов.