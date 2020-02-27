Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
27 февраля Skyeng обновит дизайн в соцсетях, а затем — в приложении и на сайте.
Skyeng проведёт первый ребрендинг с момента основания в 2012 году, сообщил vc.ru представитель компании.
С помощью нового дизайна компания хочет разделить внутренние бренды для разных целевых аудиторий. Например, детская онлайн-школа Skysmart до сих пор существовала в общей структуре компании, объяснили в Skyeng. Вместе с тем стартап хотел объединить разные подразделения в единый корпоративный стиль, рассказал представитель.
Айдентику разработало бренд-бюро «Щука». «Новая айдентика Skyeng — метафора ускорения на пути к цели», — объяснили в компании.
Одна часть нового логотипа остаётся статичной, а другая меняется в зависимости от продукта и аудитории, объяснили в компании. Изменился и шрифт логотипа.
27 февраля 2020 года Skyeng обновит дизайн в соцсетях, а затем — в приложении и на сайте.
Раньше было лучше
Олежка шарит
Тоже заметил, что Олеги стали всё чаще выдавать дельные комментарии?
Машинное обучение работает, бот развивается.. Но всё равно чаще ошибается и выдаёт низкопробный комментарий на школьном уровне
Марсель, а расскажите, чем старое нравилось больше?
Название осталось то же. А вот в лого произошли не очень хорошие изменения:
1. Не выделяется "Eng". Раньше было понятно что "английский". Хотя, учитывая математику и всё остальное, может и к лучшему.
2. Шрифт новый читаться стал хуже. Ощущение что взяли нормальный шрифт и сжали по вертикали.
3. Стрелочки ничего не говорят, метафора не читается. Читается или "fast forward" (музыкальный плеер?), или один треугольник пенетрирует другой треугольник (не, наверное показалось).
Но вообще Skyeng-у это всё вполне себе позволено. Здесь компания красит логотип, а не наоборот. Пользователи привыкнут к чему угодно.
Ага, спасибо!
1. Выделение Eng всех бесило в компании, ребят не нравилось, что отдаёт нулевыми.
2. Ну Stratos характерный, это правда. У это есть и плюсы, и минусы.
3. Вот это интересно, сколько будет людей, которые не считают метафору. Пока я слышал, обратное, что, мол, в лоб, слишком очевидно. Я бы посмотрел на соотношение мнений, это интересно
Опрос надо "Что изображено на логотипе?":
1. Fast forward как в музыкальном плеере.
2. Ускорение на пути к цели.
3. Треугольник пенетрирует другой треугольник.
4. Стрелочки.
5. Не знаю.
Про выделение согласен — колхоз из нулевых. Шрифт так себе, кернинг отвратителен. Метафору «ускорения на пути к цели» я не словил, когда, не читая текст, увидел новый логотип (не зная про компанию ничего), сразу подумал про видео, но посмотрев на старый и увидев колхозный, жирный «eng» сразу понял, что это что-то связано с английским языком.
Раньше, визуально выделялся Eng, сам шрифт был более приятный - округлый и светло-голубой, к-ый вызывал ассоциации со словом Sky.
Сейчас все это выглядит как то зашкварно - ощущение что шрифт убивает креативность
Для меня SkyEng - это всегда будет история про английский
Чуть выше ответил про выделение Eng ↑↑↑
Какая то странная позиция - не нравится ребятам в компании)
Но ладно. В любом случае, неплохую работу проделали
Ну это тоже важно — самоощущение людей, которые делают продукт. Тут приходится искать баланс между запросом внутри и запросом снаружи. Спасибо, передам команде!
Ребят, не сердитесь, главные скоро обновим. Мы не можем сделать это наскоком, придётся провести через тесты, чтобы ничего не упало. Быстрее обновится SMM. Чуть подробнее про результат → brand.skyeng.ru
🙏
Знаете кого-нибудь, кроме себя, кому не пофиг?
Не очень понял мысль, раскройте plz
Раскрываю: всем насрать
Пиздец моим глазам от картинки с логотипами )))
классные
Надо было у Лебедева заказать
Комментарий удален
Где-то я подобные стрелочки уже видел
Попытки Skyeng привлечь к себе внимание начинают вызывать жалость. Это не очень вредно для бизнеса?
Логичный шаг. Делали все в одной куче, сейчас хотят четко выделить несколько направлений развития. Для этого и логотип должен быть сборный. Типа, как Система с яйцами.
Все негативные комментарии пишут диванные критики, я верно понимаю?)
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А кернинг бренд-бюро «Щука» не хотело бы разработать?
В остальном - ну изменит и изменит. Норм.
Как то все разрознено. Проект на прокте, вместо того, что бы сделать уже один проект в одном сайте.
Как метафору ускорения ещё можно использовать
А) сокращение уроков до полу часа
Б) снижение уровня преподавателей
В) сокращение ставки педагога до 50 руб./ в час (просто потому что)
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