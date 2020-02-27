Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Дизайн
Лиана Липанова
3287

Skyeng изменит фирменный стиль и логотип впервые с момента основания в 2012 году Материал редакции

27 февраля Skyeng обновит дизайн в соцсетях, а затем — в приложении и на сайте.

52 комментария
В закладки

Skyeng проведёт первый ребрендинг с момента основания в 2012 году, сообщил vc.ru представитель компании.

Skyeng

С помощью нового дизайна компания хочет разделить внутренние бренды для разных целевых аудиторий. Например, детская онлайн-школа Skysmart до сих пор существовала в общей структуре компании, объяснили в Skyeng. Вместе с тем стартап хотел объединить разные подразделения в единый корпоративный стиль, рассказал представитель.

Skyeng

Айдентику разработало бренд-бюро «Щука». «Новая айдентика Skyeng — метафора ускорения на пути к цели», — объяснили в компании.

Skyeng

Одна часть нового логотипа остаётся статичной, а другая меняется в зависимости от продукта и аудитории, объяснили в компании. Изменился и шрифт логотипа.

Skyeng

27 февраля 2020 года Skyeng обновит дизайн в соцсетях, а затем — в приложении и на сайте.

#новость #skyeng

Дизайн
Подписан
Отписаться
Кейс о том, как не бывает: задизайнить новый мобильный банк за 2 месяца
Обычно со старта проекта до выхода банковского продукта проходит около года. Рассказываем об эталонном дизайн-процессе, коммуникации и этапах работы на примере проекта нового мобильного банка для юрлиц «Зенит».
6
8
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","skyeng"], "comments": 52, "likes": 8, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 109380, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 Feb 2020 11:46:50 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Маркетинг
Как мы купили пост в ЖЖ Лебедева за 250 000 рублей: шквал заявок и вирусный эффект
250 тысяч рублей за размещение, 161 заявка за 3 дня и 1 подписанный контракт на 150 т.р. на момент написания статьи…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 109380, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/109380\/get","add":"\/comments\/109380\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/109380"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199114, "last_count_and_date": null }
52 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Марсель Галлямов

7

Раньше было лучше

Ответить

Олег

Марсель
30

Раньше было не лучше.

Ответить

Марсель Галлямов

Олег
8

Олежка шарит

Ответить

Nikita Krestyanikov

Марсель
2

Тоже заметил, что Олеги стали всё чаще выдавать дельные комментарии?

Ответить

Mike Kosulin

Nikita
0

Учится)

Ответить

Владимир Михайлов

Nikita
0

Машинное обучение работает, бот развивается.. Но всё равно чаще ошибается и выдаёт низкопробный комментарий на школьном уровне

Ответить

Constantine Zamurenko

Марсель
3

Марсель, а расскажите, чем старое нравилось больше?

Ответить

Alexander Makarov

Constantine
2

Название осталось то же. А вот в лого произошли не очень хорошие изменения:

1. Не выделяется "Eng". Раньше было понятно что "английский". Хотя, учитывая математику и всё остальное, может и к лучшему.
2. Шрифт новый читаться стал хуже. Ощущение что взяли нормальный шрифт и сжали по вертикали.
3. Стрелочки ничего не говорят, метафора не читается. Читается или "fast forward" (музыкальный плеер?), или один треугольник пенетрирует другой треугольник (не, наверное показалось).

Но вообще Skyeng-у это всё вполне себе позволено. Здесь компания красит логотип, а не наоборот. Пользователи привыкнут к чему угодно.

Ответить

Constantine Zamurenko

Alexander
0

Ага, спасибо! 
1. Выделение Eng всех бесило в компании, ребят не нравилось, что отдаёт нулевыми.

2. Ну Stratos характерный, это правда. У это есть и плюсы, и минусы.

3. Вот это интересно, сколько будет людей, которые не считают метафору. Пока я слышал, обратное, что, мол, в лоб, слишком очевидно. Я бы посмотрел на соотношение мнений, это интересно 

Ответить

Alexander Makarov

Constantine
0

Опрос надо "Что изображено на логотипе?":

1. Fast forward как в музыкальном плеере.
2. Ускорение на пути к цели.
3. Треугольник пенетрирует другой треугольник.
4. Стрелочки.
5. Не знаю.

Ответить

Yan Petrov

Constantine
0

Про выделение согласен — колхоз из нулевых. Шрифт так себе, кернинг отвратителен. Метафору «ускорения на пути к цели» я не словил, когда, не читая текст, увидел новый логотип (не зная про компанию ничего), сразу подумал про видео, но посмотрев на старый и увидев колхозный, жирный «eng» сразу понял, что это что-то связано с английским языком.

Ответить

Марсель Галлямов

Constantine
1

Раньше, визуально выделялся Eng, сам шрифт был более приятный - округлый и светло-голубой, к-ый вызывал ассоциации со словом Sky.
Сейчас все это выглядит как то зашкварно - ощущение что шрифт убивает креативность

Для меня SkyEng - это всегда будет история про английский

Ответить

Constantine Zamurenko

Марсель
0

Чуть выше ответил про выделение Eng ↑↑↑

Ответить

Марсель Галлямов

Constantine
0

Какая то странная позиция - не нравится ребятам в компании)
Но ладно. В любом случае, неплохую работу проделали

Ответить

Constantine

Марсель
0

Ну это тоже важно — самоощущение людей, которые делают продукт. Тут приходится искать баланс между запросом внутри и запросом снаружи. Спасибо, передам команде!

Ответить

Constantine Zamurenko

6

Ребят, не сердитесь, главные скоро обновим. Мы не можем сделать это наскоком, придётся провести через тесты, чтобы ничего не упало. Быстрее обновится SMM. Чуть подробнее про результат → brand.skyeng.ru

🙏 

Ответить

Sasha Korablyov

Constantine
11

Знаете кого-нибудь, кроме себя, кому не пофиг?

Ответить

Constantine Zamurenko

Sasha
1

Не очень понял мысль, раскройте plz

Ответить

Sasha Korablyov

Constantine
2

Это был вопрос

Ответить

Джоуи Вин

Constantine
1

Раскрываю: всем насрать

Ответить

Constantine Zamurenko

Джоуи
0

Теперь вопросов нет

Ответить

B. B.

Constantine
0

всем пофиг, не беспокойтесь

Ответить

Никита Викторов

6

Пиздец моим глазам от картинки с логотипами )))

Ответить

Yuri Ahmedov

Никита
3

От Dropbox заразились

Ответить

Murat Oshroev

6

Прикольно. Как у Dropbox 

Ответить

Alexander Makarov

4

Почему впервые? Это не считается?

Ответить

Sasha Kononenko

2

классные

Ответить

Олег

Sasha
0

Спасибочки.

Ответить

Сергей Семенов

Олег
4

Не тебе же написали. Это Рокетбанку)

Ответить

енот

3

Это всё аудитория vc натолкнула их на редизайн логотипа :)

Ответить

Yaroslav Brandtner

2

Надо было у Лебедева заказать

Ответить

Комментарий удален

Stanislav

2

Где-то я подобные стрелочки уже видел

Ответить

Паронормальный

Stanislav
1

перемотка в плеере

Ответить

Vassiliy Pimkin

1

Попытки Skyeng привлечь к себе внимание начинают вызывать жалость. Это не очень вредно для бизнеса?

Ответить

Ivano Digital

Vassiliy
1

Логичный шаг. Делали все в одной куче, сейчас хотят четко выделить несколько направлений развития. Для этого и логотип должен быть сборный. Типа, как Система с яйцами.

Ответить

bitedium

Vassiliy
–1

100% кому интересно читать про то, как они собираются изменить логотип

Ответить

br

1

Все негативные комментарии пишут диванные критики, я верно понимаю?)

Ответить

Alexander Makarov

br
0

Конечно верно. Это всегда так. haters gonna hate. Не стоит расстраиваться, стоит выбирать конструктив и продолжать делать крутые штуки.

Ответить

B. B.

br
0

конечно, так же как и положительные

Ответить

Олег

B.
0

А я как бы, наверное, тоже согласен вроде.

Ответить

Vlad Romanchenko

1

А скайэнг уже прибыльный или еще стартап?

Ответить

Сергей Семенов

1

экспрессдизайновщина какая то...

Ответить

Комментарий удален

Оля Ворожцова

0

Это прекрасно!

Ответить

Антон Лисин

0

Вот конституцию изменят это жесть. А то, что кто-то логотипчик меняет фигня.

Ответить

Saucedo Puetz

1

ребята pop-art пересмотрели?

Ответить

Alexey Fedorov

1

Норм!

Ответить

Паронормальный

0

В логотипе просматривается сексуальный подтекст

Ответить

Паронормальный

0

только что с сайта - как был PowerPoint, так и остался

Ответить

Bon Aqua

0

эмммм, Гугл формирует тенденцию... аххахах

Ответить

Igor Novikov

0

А кернинг бренд-бюро «Щука» не хотело бы разработать?
В остальном - ну изменит и изменит. Норм.

Ответить

Yan Purvenes

0

Как то все разрознено. Проект на прокте, вместо того, что бы сделать уже один проект в одном сайте.

Ответить

Джоуи Вин

0

Как метафору ускорения ещё можно использовать
А) сокращение уроков до полу часа
Б) снижение уровня преподавателей
В) сокращение ставки педагога до 50 руб./ в час (просто потому что)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Коммуникационная группа «Орта» возглавила медиарейтинг по итогам января 2020 года
Коммуникационная группа «Орта» и входящее в нее международное агентство FleishmanHillard Vanguard заняли первое место в…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Введение в парсинг или первый опыт анализа нетабличных данных
В этой статье мы расскажем о том, как столкнулись с проблемой, когда исходные данные оформлены в виде текста, не предпо…
0
ANGRY
Подписан
Отписаться
Кейс о том, как не бывает: задизайнить новый мобильный банк за 2 месяца
Обычно со старта проекта до выхода банковского продукта проходит около года. Рассказываем об эталонном дизайн-процессе,…
10

Показать еще

Лучшие комментарии
BearStrikesBack
за день
Вы можете избавиться от семьи. Это даст вам ваши два часа. 
Вставать в пять утра — это факен изи
Bulat Ziganshin
за неделю
лично мне интересны любые рассказы от первого лица, даже если это будет школьник-промоутер
Сколько зарабатывает монтажник натяжных потолков из Санкт-Петербурга и почему предпочитает работать один
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Askar Rahimberdiev

Субъективный рейтинг российских…

Bulat Ziganshin

Как платить фрилансерам?

Constantine…

Skyeng изменит фирменный стиль…

Олег

Skyeng изменит фирменный стиль…

Mykola Petiukh

Режиссёр фильма «Достать ножи…

B. B.

Skyeng изменит фирменный стиль…

Andrey Osipov

Заведомо провальный стартап или…

Владимир Михайлов

Skyeng изменит фирменный стиль…

Евгений Кузнецов

Как мы помогли клиенту создать…

Евгений Кузнецов

Как мы помогли клиенту создать…

Mike Raitsyn

Как платить фрилансерам?

Ilya Brin

Субъективный рейтинг российских…

B. B.

Skyeng изменит фирменный стиль…

Arseniy Kirsanov

Минприроды предложило обязать…

Sergei Timofeyev

АФК «Система» создаст новый…

Администратор…

Как платить фрилансерам?

Dennis Gerasimov

АФК «Система» создаст новый…

Ann Lukashenko

«Вкусвилл» запланировала…

Sergei Timofeyev

АФК «Система» создаст новый…

Anton Ivanov

Финтех-сервис Revolut Николая…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "abd3605d" } { "page_type": "default" }