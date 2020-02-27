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Дизайн
Лиана Липанова
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Skyeng провела ребрендинг и объединила подразделения с помощью единого фирменного стиля Материал редакции

27 февраля Skyeng обновит дизайн в соцсетях, а затем — в приложении и на сайте.

5 комментариев
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Skyeng проведёт первый ребрендинг с момента основания в 2012 году, сообщил vc.ru представитель компании.

Skyeng

С помощью нового дизайна компания хочет разделить внутренние бренды для разных целевых аудиторий. Например, детская онлайн-школа Skysmart до сих пор существовала в общей структуре компании, объяснили в Skyeng. Вместе с тем стартап хотел объединить разные подразделения в единый корпоративный стиль, рассказал представитель.

Skyeng

Айдентику разработало бренд-бюро «Щука». «Новая айдентика Skyeng — метафора ускорения на пути к цели», — объяснили в компании.

Skyeng

Одна часть нового логотипа остаётся статичной, а другая меняется в зависимости от продукта и аудитории, объяснили в компании. Изменился и шрифт логотипа.

Skyeng

27 февраля 2020 года Skyeng обновит дизайн в соцсетях, а затем — в приложении и на сайте.

#новость #skyeng

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5 комментариев
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Никита Викторов

3

Пиздец моим глазам от картинки с логотипами )))

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Марсель Галлямов

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Раньше было лучше

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Олег

Марсель
2

Раньше было не лучше.

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Марсель Галлямов

Олег
0

Олежка шарит

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Murat Oshroev

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