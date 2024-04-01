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Артур Томилко

Tele2 проведёт ребрендинг до конца 2024 года Статьи редакции

Лицензия компании на использование бренда истекает 31 декабря.

  • Российский оператор Tele2 сообщил о планах сменить название и логотип. Представитель компании подтвердил «Ведомостям», что объявление о ребрендинге — не первоапрельская шутка.
  • Решение приняли в связи с истечением лицензии на использование шведского бренда 31 декабря 2024 года. Компания уже разработала новое позиционирование и айдентику, которые «сохранят преемственность с прежним брендом». Однако новое название и объём инвестиций в ребрендинг представители оператора не раскрыли.
  • До 2013 года Tele2 принадлежал шведской Tele2 AB, пишет РБК. После этого российский бизнес выкупил ВТБ, включая 10-летнее право на использование бренда.
  • О планах оператора отказаться от названия Tele2 из-за истечения лицензии в марте 2022 года рассказывали источники «Ъ». В апреле 2022-го шведская Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд российской компании.

#новости #tele2

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29 комментариев
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 Леонид Белый

Связь и точка

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Lmao

Телеграфируй и точка.

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Кристина Войткова

TeleHaha подойдет, полностью характиризует

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Невероятный Блондин

От перемены мест слагаемых, какашка не меняется.

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Котик Котиков

Вовремя шведы свалили

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Maxim Fox

Тааа, ну будет из разряда Теле3, ТелеДубль, ТуТеле, Теле. Бестолковую хрень придумают их маркетологи с курсов скиллбокса.

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Bacceti Sphodromantis

ТилиньТилинь

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Котик Котиков

Связь и точка

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Artemy

Слышно и точка

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eduard shaykhitdinov

Т2 будет очевидно, как условный Баскин Роббинс стал БР Айсом

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Филипп Гаврилов

Скоро можно будет викторину устраивать

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Иван Хаманн

😁
https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2020/4/15597_lichnaya-kartochka-rabotnika-t2-obrazec-zapolneniya-i-blank

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Максимус Римский

Теледнище ибаное

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Aina Timo / wdroid.net

Лет 20 назад работала в салоне сотовой связи.

Самые упоротые мерчендайзеры от сотовых операторов были в Теле2.
Реально приходили и блажили "А почему плакат Мегафон на 1 сантметр перекрывает плакат Теле2" или что-то в том же духе.

И да, никакого отношения к новости это как будто не имеет 😀

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lakoros

А зачем ты плакат теле2 закрывал мегафоном ? )

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Aina Timo / wdroid.net

чтобы ты спросила :)
Ну а если по делу то они (мерчендайзеры) сами лепили свое промо на специально выделенную им стену

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Денис Попович

придумал им красивое название. водафон.

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Алексей Воронин

Ростелеком- классный вариант

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pixelday

СотоДвое берите

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Вадим Д.

Т800 🤘🏻

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неформат

еле²

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Слегка Придурковатый

Похуй - и точка.

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Anton

Шведскости🇸🇪 всё меньше в РФ остаётся :(

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Филипп Гаврилов

Телеграм2

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Иван Хаманн

Раз Ростелеком, значитца, опять будет РосМобайл или типа того
скриньте, можем на спор)

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Doco4ka

Еле 2 и точка

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Zloy Marketolog
сохранят преемственность с прежним брендом

Tele2 > Еле2

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Психиатрическая неотложка

«Тяни провод».

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Томский Сибирячок

Бускай сделают черно белого пчеловода, бородатого трутня с белой пушистой бородой типа закос под Билайн и точка

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