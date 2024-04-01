Tele2 проведёт ребрендинг до конца 2024 года Статьи редакции
Лицензия компании на использование бренда истекает 31 декабря.
- Российский оператор Tele2 сообщил о планах сменить название и логотип. Представитель компании подтвердил «Ведомостям», что объявление о ребрендинге — не первоапрельская шутка.
- Решение приняли в связи с истечением лицензии на использование шведского бренда 31 декабря 2024 года. Компания уже разработала новое позиционирование и айдентику, которые «сохранят преемственность с прежним брендом». Однако новое название и объём инвестиций в ребрендинг представители оператора не раскрыли.
- До 2013 года Tele2 принадлежал шведской Tele2 AB, пишет РБК. После этого российский бизнес выкупил ВТБ, включая 10-летнее право на использование бренда.
- О планах оператора отказаться от названия Tele2 из-за истечения лицензии в марте 2022 года рассказывали источники «Ъ». В апреле 2022-го шведская Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд российской компании.
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Связь и точка
Телеграфируй и точка.
TeleHaha подойдет, полностью характиризует
От перемены мест слагаемых, какашка не меняется.
Вовремя шведы свалили
Тааа, ну будет из разряда Теле3, ТелеДубль, ТуТеле, Теле. Бестолковую хрень придумают их маркетологи с курсов скиллбокса.
ТилиньТилинь
Связь и точка
Слышно и точка
Т2 будет очевидно, как условный Баскин Роббинс стал БР Айсом
Скоро можно будет викторину устраивать
😁
https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2020/4/15597_lichnaya-kartochka-rabotnika-t2-obrazec-zapolneniya-i-blank
Теледнище ибаное
Лет 20 назад работала в салоне сотовой связи.
Самые упоротые мерчендайзеры от сотовых операторов были в Теле2.
Реально приходили и блажили "А почему плакат Мегафон на 1 сантметр перекрывает плакат Теле2" или что-то в том же духе.
И да, никакого отношения к новости это как будто не имеет 😀
А зачем ты плакат теле2 закрывал мегафоном ? )
чтобы ты спросила :)
Ну а если по делу то они (мерчендайзеры) сами лепили свое промо на специально выделенную им стену
придумал им красивое название. водафон.
Ростелеком- классный вариант
СотоДвое берите
Т800 🤘🏻
еле²
Похуй - и точка.
Шведскости🇸🇪 всё меньше в РФ остаётся :(
Телеграм2
Раз Ростелеком, значитца, опять будет РосМобайл или типа того
скриньте, можем на спор)
Еле 2 и точка
Tele2 > Еле2
«Тяни провод».
Бускай сделают черно белого пчеловода, бородатого трутня с белой пушистой бородой типа закос под Билайн и точка