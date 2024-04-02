Дизайн
Евгения Евсеева

Ostrovok.ru провёл ребрендинг: переименовался в «Островок» и обновил логотип Статьи редакции

А к основному синему цвету бренда добавился зелёный.

Фото здесь и далее — «Островок»
  • Сервис представил новые позиционирование, логотип и визуальную айдентику, сообщила компания. Вместо названия Ostrovok.ru сервис теперь использует просто «Островок». К эмблеме добавился восклицательный знак, который «отражает восторг, озарение и добавляет динамики шрифтовому логотипу».

  • Новый фирменный знак представляет собой усечённый логотип до первой буквы «О» и восклицательного знака. Это должно символизировать «восклицание от приятных моментов и ярких впечатлений от путешествий».

  • В основу ребрендинга легла концепция «О! Моментов» — «собирательный образ позитивных эмоций, которые испытывают люди от долгожданного отдыха и планирования путешествия», объясняют в компании.
  • Буква «О» выражает «радость, восторг, удивление». Цветовая палитра бренда пополнилась зелёным, который символизирует «природу, свежесть и оптимизм». Сохранился и синий цвет, «отождествляющий море и небо».
  • Разработкой ребрендинга занималось креативное агентство The Clients. Сайт и приложение «Островка» уже обновились, новый образ бренда появится также в новой рекламной кампании сервиса.
Обновлённый логотип на сайте
Старый логотип

#новости #ostrovok #островок

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43 комментария
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 Я сказал свое имя машине

Хуйня

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Я сказал свое имя машине

А нет, извиняюсь.
О! Хуйня!
Вот так верно

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Андрей Вечерний

Хуета

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Антон Багриев

Ммм

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Доктор Шкутко

О! Моментов - Ноль! моментов

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Griby Lenina

Вообще факториал нуля равен единице. Так-что один какой-то момент всё-таки был. Ну у всех был этот момент, когда на отдыхе напился, разговаривал с японками, не зная языка, и они тебя поняли, потом еще выпил, нырял в море и тебя спасали, потом проснулся, ничего больше не помнишь, но тебе говорят, что ты сломал пару стульев и выбил окно.

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Вадим Д.

Был островок, стал островок.
О! Оно того стоило (-:

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Kiт Гав

Читаешь только заголовки?

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Dmitrii

О!

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flash

О¡

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flash

грандиозные изменения

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Евгений Рябченко

Сооомнительнооо, нооо ооокэй (с)

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Cringe Artist

Нормально, обывалы и подпивасы не в состоянии выкупить

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Roman Skan

Вернулись старые добрые токсичные комменты на виси. ))

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Дед Мазай и деграданты

Соскучился, блеать, по остренькому? )) То то же. Одним пресным Вадимом Д сыт не будешь

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Roman Skan

Ахахаха

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Андрей Вечерний

Тоже провёл ребрендинг.
Теперь я Андрей Вечерний, а не этот старый Андрей Вечерний.
Вместо Джонни Браво будет Браво Джонни, но без очков.
Стоимость мероприятия 1000000 денег

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flash

бюджет у вас какой то маленький, точно хватит?

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Дед Мазай и деграданты

Ты даже более банален и пресен, чем Вадим Д. Ну пачиму ниче более оригинального в голову не пришло? (((

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Влад

О! Моментов = Ноль моментов = ноль эффектных моментов = ноль эмоций
Выходит что, закажи отдых в осторовок и получишь ноль эмоций от отдыха!

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Александр Миров

лютая хуйня

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Zloy Marketolog

Сойдет

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sles

Клиенту то от этого всего какая польза?

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Alexey Ivanov
Клиенту то от этого всего какая польза?

А должна быть? Как будто на того клиента кому-то не насрать... Куда он денется-то, букинга ему больше нету :)

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Дед Мазай и деграданты

Сматри лайфхак: шаришься по букингу, шаришься по яндекс путешествиям, шаришься по островку, выбираешь подходящее, потом идешь в гугель, находишь официальный сайт подходящего, букаешь на нем как правило 10% дешевле и 100% надежнее.

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Joe cocker

Для тебя может и нет букинга

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Alexey Ivanov

Чел, не душни. Мы про российский рынок и массового клиента. Для этой связки букинга нет)

Понятно, что для тех, кто за рубежом, он никуда не делся

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Виктор Бодренков

Цветовое сочетание понравилось ,но зачем они убрали значок геопозиции не очень понимаю,он был больше в тему чем просто восклицательный знак на конце

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Ale K

Ну провели и провели, чего бухтеть

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Евгений

добавьте смену имейла, пришлось аккаунт новый создавать

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Accurate

Нужно больше ребрендингов!

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Николай Легостаев

очередное напоминание о том ,что скоро лето и нужно планировать отпуск уже сейчас) Настроение взять билеты прямо сейчас и уже улететь куда то,новая концепция островка мне нравится

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Jackzavr

Ну хз, стало явно не хуже!

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Иван Хаманн

Идиоты, чесслово
сине-зелёный (ещё и таких ублюдочных) оттенков - когда начал ассоциироваться с отпуском??
Крч, то ли Островок, то ли Fix Price

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Тимофей Слепченко

Про лого - есть и есть. А вот цвета на сайте ужасные. Глазам очень не приятно. Не понятно как проверяли / тестировали.

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Слегка Придурковатый

Могло быть хуже.

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noname

Выглядит, как будто Тёма очередную хуету свою высрал.

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Alexey Ivanov

Не, Тема нынче в ВК дизайн строит

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Станислав

Как выше писали буйня. Так нет, тут буйня в квадрате. Видно дизайнеры хорошую дурь в айкас себе залили.

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Дед Мазай и деграданты

Остро-вок. С чилийским перцем.

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Пользователь VC

Дизайнер и автор идеи - Артемий Л.!

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toverovskiy

Хороший ход!

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Хозяин

какое-то фаге

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