Ostrovok.ru провёл ребрендинг: переименовался в «Островок» и обновил логотип Статьи редакции
А к основному синему цвету бренда добавился зелёный.
- Сервис представил новые позиционирование, логотип и визуальную айдентику, сообщила компания. Вместо названия Ostrovok.ru сервис теперь использует просто «Островок». К эмблеме добавился восклицательный знак, который «отражает восторг, озарение и добавляет динамики шрифтовому логотипу».
Новый фирменный знак представляет собой усечённый логотип до первой буквы «О» и восклицательного знака. Это должно символизировать «восклицание от приятных моментов и ярких впечатлений от путешествий».
- В основу ребрендинга легла концепция «О! Моментов» — «собирательный образ позитивных эмоций, которые испытывают люди от долгожданного отдыха и планирования путешествия», объясняют в компании.
- Буква «О» выражает «радость, восторг, удивление». Цветовая палитра бренда пополнилась зелёным, который символизирует «природу, свежесть и оптимизм». Сохранился и синий цвет, «отождествляющий море и небо».
- Разработкой ребрендинга занималось креативное агентство The Clients. Сайт и приложение «Островка» уже обновились, новый образ бренда появится также в новой рекламной кампании сервиса.
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Хуйня
А нет, извиняюсь.
О! Хуйня!
Вот так верно
Хуета
Ммм
О! Моментов - Ноль! моментов
Вообще факториал нуля равен единице. Так-что один какой-то момент всё-таки был. Ну у всех был этот момент, когда на отдыхе напился, разговаривал с японками, не зная языка, и они тебя поняли, потом еще выпил, нырял в море и тебя спасали, потом проснулся, ничего больше не помнишь, но тебе говорят, что ты сломал пару стульев и выбил окно.
Был островок, стал островок.
О! Оно того стоило (-:
Читаешь только заголовки?
О!
О¡
грандиозные изменения
Сооомнительнооо, нооо ооокэй (с)
Нормально, обывалы и подпивасы не в состоянии выкупить
Вернулись старые добрые токсичные комменты на виси. ))
Соскучился, блеать, по остренькому? )) То то же. Одним пресным Вадимом Д сыт не будешь
Ахахаха
Тоже провёл ребрендинг.
Теперь я Андрей Вечерний, а не этот старый Андрей Вечерний.
Вместо Джонни Браво будет Браво Джонни, но без очков.
Стоимость мероприятия 1000000 денег
бюджет у вас какой то маленький, точно хватит?
Ты даже более банален и пресен, чем Вадим Д. Ну пачиму ниче более оригинального в голову не пришло? (((
О! Моментов = Ноль моментов = ноль эффектных моментов = ноль эмоций
Выходит что, закажи отдых в осторовок и получишь ноль эмоций от отдыха!
лютая хуйня
Сойдет
Клиенту то от этого всего какая польза?
А должна быть? Как будто на того клиента кому-то не насрать... Куда он денется-то, букинга ему больше нету :)
Сматри лайфхак: шаришься по букингу, шаришься по яндекс путешествиям, шаришься по островку, выбираешь подходящее, потом идешь в гугель, находишь официальный сайт подходящего, букаешь на нем как правило 10% дешевле и 100% надежнее.
Для тебя может и нет букинга
Чел, не душни. Мы про российский рынок и массового клиента. Для этой связки букинга нет)
Понятно, что для тех, кто за рубежом, он никуда не делся
Цветовое сочетание понравилось ,но зачем они убрали значок геопозиции не очень понимаю,он был больше в тему чем просто восклицательный знак на конце
Ну провели и провели, чего бухтеть
добавьте смену имейла, пришлось аккаунт новый создавать
Нужно больше ребрендингов!
очередное напоминание о том ,что скоро лето и нужно планировать отпуск уже сейчас) Настроение взять билеты прямо сейчас и уже улететь куда то,новая концепция островка мне нравится
Ну хз, стало явно не хуже!
Идиоты, чесслово
сине-зелёный (ещё и таких ублюдочных) оттенков - когда начал ассоциироваться с отпуском??
Крч, то ли Островок, то ли Fix Price
Про лого - есть и есть. А вот цвета на сайте ужасные. Глазам очень не приятно. Не понятно как проверяли / тестировали.
Могло быть хуже.
Выглядит, как будто Тёма очередную хуету свою высрал.
Не, Тема нынче в ВК дизайн строит
Как выше писали буйня. Так нет, тут буйня в квадрате. Видно дизайнеры хорошую дурь в айкас себе залили.
Остро-вок. С чилийским перцем.
Дизайнер и автор идеи - Артемий Л.!
Хороший ход!
какое-то фаге