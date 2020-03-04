Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Новый логотип появился на концепте электрокара i4.
BMW показала в материале об истории бренда новый логотип — он стал двухмерным и более чётким. Компания сохранила основные элементы и цвета — белый и синий.
Старший вице-президент BMW Йенс Тимер отметил, что автопроизводитель становится «брендом отношений», а «прозрачный» логотип должен символизировать открытость и ясность.
Блоги компаний
Показать еще
Александр Любаков
Ужас какой-то
Dmitry Turmyshev
Лебедев делал?
ДмитрийDmitry
По программе экспресс дизайн
Артём А.Дмитрий
По программе бизнес линч, которую потом пришлось закрыть
Mikhail Bobko
Плохой логотип стал.
Все прежние (кроме первых двух) хорошие. Да и первые два с позолотой тоже в духе ар-деко.
Daria Chegarovskaya
Напоминает наклейку на манекенах для краш теста.
Niko Nick
Логотип прогнали через PNG с прозрачным фоном 😂
Петр Анисимов
Круто! Не то что все это старьё
Таверна Барда
Кошмар, не смотрится вообще. Какие белый и синий!? ЧЕРНЫЙ основной цвет, а синий и белый гармонично дополняют его.