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Татьяна Боброва
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BMW показала новый двухмерный логотип без чёрного ободка Материал редакции

Новый логотип появился на концепте электрокара i4.

BMW показала в материале об истории бренда новый логотип — он стал двухмерным и более чётким. Компания сохранила основные элементы и цвета — белый и синий.

Слева — старый логотип, справа — новый логотип BMW

Старший вице-президент BMW Йенс Тимер отметил, что автопроизводитель становится «брендом отношений», а «прозрачный» логотип должен символизировать открытость и ясность.

BMW
Новый логотип BMW на концепте i4 BMW

#новость #bmw

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9 комментариев
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Александр Любаков

8

Ужас какой-то

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Dmitry Turmyshev

2

Лебедев делал?

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Дмитрий

Dmitry
1

По программе экспресс дизайн

Ответить

Артём А.

Дмитрий
0

По программе бизнес линч, которую потом пришлось закрыть

Ответить

Mikhail Bobko

1

Плохой логотип стал. 
Все прежние (кроме первых двух) хорошие. Да и первые два с позолотой тоже в духе ар-деко.

Ответить

Daria Chegarovskaya

1

Напоминает наклейку на манекенах для краш теста.

Ответить

Niko Nick

1

Логотип прогнали через PNG с прозрачным фоном 😂

Ответить

Петр Анисимов

0

Круто! Не то что все это старьё

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Таверна Барда

0

Кошмар, не смотрится вообще. Какие белый и синий!? ЧЕРНЫЙ основной цвет, а синий и белый гармонично дополняют его.

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