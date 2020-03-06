Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Новая концепция банкинга на основе искусственного интеллекта станет ключевой в экосистеме «Тинькофф», рассказали в компании.
«Тинькофф» подала заявку на регистрацию бренда AI Bank. Об этом стало известно 6 марта 2020 года после того, как основатель и основной владелец компании Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии.
Кроме того, Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд. Пользователи решили, что компания планирует провести ребрендинг на фоне новостей об обвинениях и болезни Тинькова».
В компании объяснили vc.ru, что новая торговая марка не связана с ребрендингом — это новая концепция банкинга на основе искусственного интеллекта, которую «Тинькофф» начала развивать с конца 2019 года. ИИ на основе больших данных будет анализировать потребности пользователя и помогать ему принимать решения, экономя его время — концепция станет ключевой в экосистеме «Тинькофф», объяснили в компании.
«Чтобы закрепить за собой эту тему мы регистрируем товарный знак», — сказал представитель «Тинькофф». Компания уже упоминала новую концепцию в рамках запуска своего «суперприложения», напомнил её представитель. Сейчас бренд в процессе регистрации.
Олег что под шумок выкупил у Лёвы vc? Или это по дружбежвачке заспамлено лишь бы отвлечь от проблем в банке?
А какие проблемы в банке?
Проблема глобально одна — он ассоциирован на 100500% с именем Олег Тиньков. Проблемы личности = проблема ассоциированного бренда. А пиарщики и спичрайтеры у Олега такие себе. Выглядит он плохо. Акции дико падают. Все ж очевидно. Этот наспех выдуманный ‘неребрендинг’, мое мнение, попытка удержаться на плаву и найти дурачка-покупателя на неликвид.
Пока мы наблюдаем настоящий хаос в Тиньков экосистеме. У них паника, которую они как слон в посудной лавке транслируют на весь мир.
Проблемы с налогами у Тинькова.
Проблемы со здоровьем у Тинькова.
Тиньков в попыхах делает ‘небрендинг’.
Акции продолжают лететь в тар-тары.
За час, на отскоке получил.
Будет новости, что Олег успешно прошёл очередной курс химиотерапии, опять отскочат
Если проблемы у Олега, зачем кричать о новом торговом знаке? А если управление у команды, зачем позволять Олегу публиковать информацию о здоровье? Я думаю, что Олег крутится как уж на сковороде, и орёт в офисе по скайпу, до красноты. И PR, очень в стиле Олега. Ничего личного, но рынок показывает кому верит. И это не Олег. А ещё предстоит ответсвенность по обязательствам. Олег конечно сам все создал, сам разрушил. Жадность она всегда ведет к краху. Только не всегда так быстро.
Кто этот Тиньков? Посему его к банку примазывают? В глаза не видела.
Если мне не изменяет память, то господин Тинькофф является амбасадором vc.ru, однако последнее время, заходя на виси, ощущение, что это его блог.
Ребят, а это точно сайт vc.ru? А то в последнее время прям зачастили новостями о Тинькофф...
Охренеть как вы быстро в VC переобуваетесь и меняете текст, но на всякий случай:
Одному мне стало грустно от этой новости?
Да вообще все ситуация за последний месяц какая то грустноватая....
Не вам одному, если взглянуть на СБ, Альфа, Росбанк и т.п., то становится ещё грустнее
PR-отделу Тинькофф все не уйти на выходные! В три смены приходится работать...
Отрабатывают ЗП за как последнюю, кросавцы 😅 Перед полным крахом Миракса были те же самые ошибки. Ничему людей не учит история.
Что за история с Мираксом?
Сереня когда тонул тоже вбухивал по максимуму в пеар, имадж, статейки, медиа и тд. А потом ‘заболел’, вышел и выздоровел.
Тинькофф в женском роде всегда было? Или увод что Тинькофф это не он(Тинькофф), а она(компания или что там)?
ИИ просто будет блокировать карту при попытке расплатиться в магазине с комментарием "хватит жрать, иди работай " :)
Концепция будущего: твои деньги не твои, у тебя ничего нет, только аренды и шеринг, твои данные, знания опыт тебе не принадлежат. Ты раб и живешь по программе (блокчейн) порядку где твой выбор только да или нет (но нет быть не может, потому нет альтарнитивных вариантов)..., кушайте новые пишевые сурогаты и проводите вертуальный отдых на элитной яхте и т. д. :) Ну а у Элиты все будет настоящее, и жизнь тоже, а все потому что имбицилы хотят что бы все было по проше и удобней, и думали тоже за них.
Жесть, аж мурашки побежали, вы случаем не сценарист передачи ‘давай поженимся’?
Вот она!!!! Фишка !!! Реклама века основанная на скандале!!!
Надеюсь это не повлияет на операционную деятельность группы компаний Тинькофф?
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