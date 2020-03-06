Новая концепция банкинга на основе искусственного интеллекта станет ключевой в экосистеме «Тинькофф», рассказали в компании.

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«Тинькофф» подала заявку на регистрацию бренда AI Bank. Об этом стало известно 6 марта 2020 года после того, как основатель и основной владелец компании Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии.

Кроме того, Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд. Пользователи решили, что компания планирует провести ребрендинг на фоне новостей об обвинениях и болезни Тинькова».

В компании объяснили vc.ru, что новая торговая марка не связана с ребрендингом — это новая концепция банкинга на основе искусственного интеллекта, которую «Тинькофф» начала развивать с конца 2019 года. ИИ на основе больших данных будет анализировать потребности пользователя и помогать ему принимать решения, экономя его время — концепция станет ключевой в экосистеме «Тинькофф», объяснили в компании.

Федеральный институт промышленной собственности