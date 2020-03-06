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Лиана Липанова
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«Тинькофф» объяснила регистрацию бренда AI bank — это не ребрендинг, а новая концепция Материал редакции

Новая концепция банкинга на основе искусственного интеллекта станет ключевой в экосистеме «Тинькофф», рассказали в компании.

32 комментария
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«Тинькофф» подала заявку на регистрацию бренда AI Bank. Об этом стало известно 6 марта 2020 года после того, как основатель и основной владелец компании Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии.

Кроме того, Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд. Пользователи решили, что компания планирует провести ребрендинг на фоне новостей об обвинениях и болезни Тинькова».

В компании объяснили vc.ru, что новая торговая марка не связана с ребрендингом — это новая концепция банкинга на основе искусственного интеллекта, которую «Тинькофф» начала развивать с конца 2019 года. ИИ на основе больших данных будет анализировать потребности пользователя и помогать ему принимать решения, экономя его время — концепция станет ключевой в экосистеме «Тинькофф», объяснили в компании.

Федеральный институт промышленной собственности

«Чтобы закрепить за собой эту тему мы регистрируем товарный знак», — сказал представитель «Тинькофф». Компания уже упоминала новую концепцию в рамках запуска своего «суперприложения», напомнил её представитель. Сейчас бренд в процессе регистрации.

#новость #тинькофф

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32 комментария
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Семен Удальцов

13

Олег что под шумок выкупил у Лёвы vc? Или это по дружбежвачке заспамлено лишь бы отвлечь от проблем в банке?

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Den Zomann

Семен
1

А какие проблемы в банке?

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Семен Удальцов

Den
5

Проблема глобально одна — он ассоциирован на 100500% с именем Олег Тиньков. Проблемы личности = проблема ассоциированного бренда. А пиарщики и спичрайтеры у Олега такие себе. Выглядит он плохо. Акции дико падают. Все ж очевидно. Этот наспех выдуманный ‘неребрендинг’, мое мнение, попытка удержаться на плаву и найти дурачка-покупателя на неликвид.

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Ware Wow

Семен
1

Да уже вроде нет, на столько прижилось, что... ассоциировано конечно, если задумываться, а так Тинькофф и Тинькофф, как ксерокс.

Ответить

Семен Удальцов

Ware
–1

Пока мы наблюдаем настоящий хаос в Тиньков экосистеме. У них паника, которую они как слон в посудной лавке транслируют на весь мир.
Проблемы с налогами у Тинькова.
Проблемы со здоровьем у Тинькова.
Тиньков в попыхах делает ‘небрендинг’.
Акции продолжают лететь в тар-тары.

Ответить

Nick Sidorov

Семен
0

За час, на отскоке получил. 
Будет новости, что Олег успешно прошёл очередной курс химиотерапии, опять отскочат 

Ответить

Ware Wow

Семен
0

1. Вы злой. Это очевидно. Займитесь собой.
2. Проблемы не у банка, а у Олега. У банка проблемы лишь на бирже. Может это повредить банку? Да, может, но как будет, точно неизвестно.

Ответить

Dmitry Oreshkin

Ware
0

Если проблемы у Олега, зачем кричать о новом торговом знаке? А если управление у команды, зачем позволять Олегу публиковать информацию о здоровье? Я думаю, что Олег крутится как уж на сковороде, и орёт в офисе по скайпу, до красноты. И PR, очень в стиле Олега. Ничего личного,  но рынок показывает кому верит. И это не Олег. А ещё предстоит ответсвенность по обязательствам. Олег конечно сам все создал,  сам разрушил. Жадность она всегда ведет к краху. Только не всегда так быстро.

Ответить

Светлана Крапивина

Семен
0

Кто этот Тиньков? Посему его к банку примазывают? В глаза не видела.

Ответить

Булат Мясоутов

Семен
2

Если мне не изменяет память, то господин Тинькофф является амбасадором vc.ru, однако последнее время, заходя на виси, ощущение, что это его блог.

Ответить

Lev Leviev

Семен
0

Не выкупил. Желаю Олегу скорейшего выздоровления.

Ответить

Andrey Vinokurov

4

Ребят, а это точно сайт vc.ru? А то в последнее время прям зачастили новостями о Тинькофф...

Ответить

Светлана Крапивина

Andrey
0

Почему-то не смешно, куда смотрит дед Вова?

Ответить

Mikhail Khvostov

3

Охренеть как вы быстро в VC переобуваетесь и меняете текст, но на всякий случай: 

Ответить

Светлана Крапивина

2

AIфа банк?

Ответить

Вышеслав Котенков

0

Одному мне стало грустно от этой новости?

Ответить

Никита Томашевский

Вышеслав
3

Да вообще все ситуация за последний месяц какая то грустноватая....

Ответить

Кирилл Баскус

Вышеслав
0

Не вам одному, если взглянуть на СБ, Альфа, Росбанк и т.п., то становится ещё грустнее

Ответить

Юрий Белоножкин

1

PR-отделу Тинькофф все не уйти на выходные! В три смены приходится работать...

Ответить

Семен Удальцов

Юрий
–3

Отрабатывают ЗП за как последнюю, кросавцы 😅 Перед полным крахом Миракса были те же самые ошибки. Ничему людей не учит история.

Ответить

int3lligent

Семен
0

Что за история с Мираксом?

Ответить

Семен Удальцов

int3lligent
–1

Сереня когда тонул тоже вбухивал по максимуму в пеар, имадж, статейки, медиа и тд. А потом ‘заболел’, вышел и выздоровел.

Ответить

Светлана Крапивина

Семен
0

И провеписание?

Ответить

Lev Lybin

0

Тинькофф в женском роде всегда было? Или увод что Тинькофф это не он(Тинькофф), а она(компания или что там)?

Ответить

Denn Loginov

0

ИИ просто будет блокировать карту при попытке расплатиться в магазине с комментарием "хватит жрать, иди работай " :)

Ответить

Светлана Крапивина

Denn
1

Хорош, животы надорвем!

Ответить

Aleksey Murashko

Denn
0

Концепция будущего: твои деньги не твои, у тебя ничего нет, только аренды и шеринг, твои данные, знания опыт тебе не принадлежат. Ты раб и живешь по программе (блокчейн) порядку где твой выбор только да или нет (но нет быть не может, потому нет альтарнитивных вариантов)..., кушайте новые пишевые сурогаты и проводите вертуальный отдых на элитной яхте и т. д. :) Ну а у Элиты все будет настоящее, и жизнь тоже, а все потому что имбицилы хотят что бы все было по проше и удобней, и думали тоже за них.

Ответить

Ware Wow

Aleksey
1

Элиты все будет настоящее, и жизнь тоже, а все потому что имбицилы хотят что бы все было по проше и удобней, и думали тоже за них.

Ну так у вас все будет настоящее, вам то чего беспокоиться...

Ответить

Светлана Крапивина

Aleksey
0

Жесть, аж мурашки побежали, вы случаем не сценарист передачи ‘давай поженимся’?

Ответить

Игорь Крафт

–4

Вот она!!!! Фишка !!! Реклама века основанная на скандале!!!

Ответить

Светлана Крапивина

Игорь
1

Дзен прорвался?

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Иван Иваскив

–1

Надеюсь это не повлияет на операционную деятельность группы компаний Тинькофф?

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