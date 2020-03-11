Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Дизайн
Yury Vetrov
78

Дайджест продуктового дизайна за февраль:​ первая конференция Figma, дизайн для гибких экранов и другие материалы

Традиционный дайджест директора по дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

0 Обсудить
В закладки

Отношение к продуктовым дизайн-командам: 2019

Осенью запустил исследование отношения к продуктовым дизайн-командам в России. Наконец-то собрал результаты. Участвовало 1260 человек — в два раза больше, чем в 2018 году. Бонусом собрал список заметных продуктовых дизайн-команд со ссылками на их сайты, блоги и дизайн-системы.

Drag-and-Drop — How to Design for Ease of Use

Шикарная памятка по проектированию и дизайну интерфейса перетаскивания от Page Laubheimer из Nielsen Norman Group. Как сделать его хорошо в вебе и на мобильных.

Design System Subtasks, by Step

Шикарнейший чек-лист для работы над компонентами (да и любой другой частью) дизайн-системы от Nathan Curtis. Какие этапы он проходит от предложения до выкатки с подробным списком конкретных шагов. Он также показывает разницу в трудозатратах на создание компонента с нуля и в рамках дизайн-системы. Изначально она не в пользу дизайн-системы, но компенсируется позже.

Content Design below the surface

Linette Voller из Atlassian предлагает крутую модель для системного описания текстов в интерфейсе. Она использует идею слоёв Jesse James Garrett и раскладывает все инструменты для текстовой коммуникации по ней.

Дайджест мониторинга сервисов для онлайн-тестов

Ольга Крюкова из Usethics сравнила сервисы для удалённого юзабилити-тестирования с оценкой функциональных возможностей. Полезно, что отмечено наличие доступа к отечественной базе респондентов.

Новые инструменты дизайна

  • Figma: прошла первая конференция Config 2020. Улучшенный Auto Layout, выбор цветов и шрифтов, ссылки на любые объекты и страницы внутри документа (или вообще внешние), поддержка новых способов управления в прототипах (клавиатуры, игровые джойстики, устройства для пользователей с ограниченными возможностями). Видео выступлений. Интервью с Dylan Field и Noah Levin.
  • Плагины для Figma: памятка Yuan Qing Lim по грамотному интерфейсу и инструкция Dan Hollick по созданию. Maze для юзабилити-тестирования; Ditto для совместной работы над текстами; JSON to Figma подгружает данные из JSON; Type Today для библиотеки шрифтов отечественной словолитни.
  • Sketch 63: улучшения интерфейса без явного фокуса. И развитие облака.
  • Flow Fields: инструмент позволяет делать анимированные линии потоков. Похожие эксперименты от Tyler Hobbs.
  • Кажется, самый позорный тренд последних лет теперь точно будет везде. Генератор теней для неоморфичных элементов в вебе.
  • Abstract: купили украинскую команду Flawless.
  • Iconset: инструмент позволяет хранить набор пиктограмм и раздавать его в популярные инструменты дизайна. Есть версия для Windows.
  • Anicons: иконочный шрифт с анимацией и поддержкой разных цветов.
  • TinkerSynth: простой инструмент для генеративных абстрактных изображений по модели синтезатора.
  • Open Peeps: ещё одна бесплатная библиотека иллюстраций с конструктором типажей от любимчика отрасли Pablo Stanley.
  • Seamless Pattern Generator: генератор фоновых паттернов на чистом CSS.
  • Zeplin 3.0: появились API и возможность дать ссылку на компонент в коде.

Vectorly — Learning and development for product teams

Сервис позволяет вести карты компетенций для дизайн-команды. Оценка, постановка целей, отслеживание реальных задач.

Calculating ROI for Design Projects in 4 Steps

Отличная памятка Kate Moran из Nielsen Norman Group по расчёту ROI дизайна. Как выбрать подходящие метрики и конвертировать их в деньги.

How To Design Mobile Apps For One-Hand Usage

Maitrik Kataria собрал неплохую коллекцию интерфейсных паттернов для использования мобильных приложений одной рукой. Он записал скринкасты удачных примеров и разобрал многие из них.

Three Goals of Usability Testing

Jim Lewis и Jeff Sauro напоминают про три основные цели юзабилити-тестирования: обнаружение проблем, сравнение с конкретным показателем или другим интерфейсом. Хорошо описана суть каждого.

Dark Mode vs. Light Mode — Which Is Better?

Raluca Budiu из Nielsen Norman Group собрала выкладки из исследований о восприятии тёмной и светлой тем. В большинстве случаев светлая тема облегчает чтение.

UX Workshops vs. Meetings — What’s the Difference?

Kate Kaplan из Nielsen Norman Group сделала памятку по встречам и рабочим сессиям, которые может проводить дизайн-команда. Она также показывает разницу между форматами и рекомендацию по использованию в типичных ситуациях.

On Design Thinking

Годный разбор истории появления дизайн-мышления и вообще системных подходов к дизайну от Maggie Gram. И, само собой, проблемы с их маркетингом, когда такой шильдик применяется не к месту.

What Does A Foldable Web Actually Mean?

Frederick O’Brien разбирает особенности вёрстки для устройств с гибкими экранами. Отличаются ли они от обычной поддержки адаптивности и какие стандарты и наработки уже есть.

Information Scent — How Users Decide Where to Go Next

Raluca Budiu из Nielsen Norman Group описывает теорию «информационного чутья», которое помогает пользователям оценивать потенциальную полезность информации на сайтах.

Дизайн годный или нет — как проверить только внешний вид продукта, а не клиентский опыт в целом

Елена Бородина рассказывает о тестировании визуального дизайна в «Газпромбанке». С помощью пятисекундного теста собирали ключевые реакции — насколько они соответствовали изначальным ожиданиям команды.

Lingua Franca — A Design Language for Human-Centered AI

Язык алгоритмического дизайна от компании Standard Notation. Принципы, паттерны, процессы.

Larry Tesler, the UI pioneer responsible for cut, copy, and paste, dies at 74

Умер Larry Tesler, один из ключевых людей в истории современных интерфейсов :( Он работал в легендарной лаборатории Xerox PARC, а потом — в первые золотые годы Apple. Предложил концепцию Сopy & Зaste при работе над экспериментальным текстовым редактором, пропагандировал отказ от модальности в интерфейсах.

Ему приписывают авторство ключевых фраз «user friendly» и «what you see is what you get». Он был одним из тех, кто показал наработки Xerox PARC Стиву Джобсу (и дальше помог внедрять их в Macintosh изнутри Apple). Кажется, из этой эпохи легенд остался только Alan Kay.

How to Maximize Insights in User Testing — Stepped User Tasks

Kara Pernice из Nielsen Norman Group описывает подход к делению сценария юзабилити-тестирования на составляющие, которые дают разную наводящую информацию. Это позволяет проверить не только удобство работы с функциональностью, но и её обнаруживаемость.

The craft of leading remote teams

Alaine Mackenzie из Shopify даёт советы по управлению удалёнными дизайн-командами. Она отмечает, что сложность зависит от степени распределённости и, как ни странно, проще всего с полностью рассредоточенными людьми — тогда не возникает локальной группы, которая неизбежно становится ядром всех активностей.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. В нём много новых материалов по дизайн-системам, инструментам дизайна, трендам, пользовательским исследованиям.

За свежими ссылками также можно следить:

#дайджест #инструменты #figma #sketch

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
Дизайн
Подписан
Отписаться
Я бог продуктивности: пять шагов, чтобы познать радость быстрых правок в ките Figma
Перестроили процесс работы команды с атомарным китом в Figma: изменения элементов — во всех экранах или локально — занимают несколько минут. В статье — как было и как стало, а также файл-пример для тренировки.
2
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Yury Vetrov", "author_type": "self", "tags": ["\u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b","\u0434\u0430\u0439\u0434\u0436\u0435\u0441\u0442","sketch","figma"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 111671, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Wed, 11 Mar 2020 14:03:35 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
«Пассворк»
Корпоративный менеджер паролей. Коробочная и облачная версии. Входит в реестр ПО
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 111671, "author_id": 8729, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/111671\/get","add":"\/comments\/111671\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/111671"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199114, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ривьера
Подписан
Отписаться
Офлайн-ритейл застрял в прошлом, но это не так сложно исправить
Нужны механизмы из онлайна.
17
ANGRY
Подписан
Отписаться
Я бог продуктивности: пять шагов, чтобы познать радость быстрых правок в ките Figma
Перестроили процесс работы команды с атомарным китом в Figma: изменения элементов — во всех экранах или локально — зани…
20
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Интервью со стартапом: Сэмпломат
Наш третий герой — компания «Сэмпломат». Команда занимается автоматизацией сэмплинга (раздача рекламных пробников). Про…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Влад Борщ
за день
У Китайцев это не получилось, но у нас то точно получится)) ой долбоебы. Анус себе заблокируйте, черти.
Структура Роскомнадзора заказала исследование анонимных сетей для их возможной блокировки
Тим Пазухин
за неделю
я уже чувствую комменты про то как это вдруг у него внезапно все нашлось. Но давайте поддержим человека который в наших реалиях двигает финтех индустрию
Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Антон Штадлер

Годовой отчёт «Тинькофф…

Kolin Torg

Годовой отчёт «Тинькофф…

Женя Иванов

Перестань рисовать ячейки…

Artem Milovanov

Перестань рисовать ячейки…

Roman Nz

Почему малый бизнес больше «не…

Aleksey Goncharov

Годовой отчёт «Тинькофф…

Михаэль Дамуцци

Евро по 83 рубля и коронавирус…

Егор Рублев

Отсрочка маркировки обуви: как…

Ales Sharaev

Курс доллара на Мосбирже…

Роман Воробьёв

Ozon и новая комиссия: как…

Timofey Levin

Как работать в стартапах и не…

Kim Kim

Конференцию о бизнесе во время…

Антон Штадлер

Годовой отчёт «Тинькофф…

Aleksey Goncharov

Годовой отчёт «Тинькофф…

Kim Kim

Вундеркинд, миллионер и…

Владимир Поповъ

Исследователи обнаружили в…

Александр Прилипко

«Яндекс» научил голосового…

Глеб Котенко

Водитель Uber высадил меня во…

Денис Демидов

Конференцию о бизнесе во время…

Женя Иванов

Перестань рисовать ячейки…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "c1fa0ad0" } { "page_type": "default" }