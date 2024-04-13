Коллекция страниц «404» и практики дизайна браузерных расширений: главное в продуктовом дизайне за март

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

Новая серия статей Nathan Curtis посвящена смене поколения дизайн-системы. Первая часть даёт определение, вторая говорит о планировании, третья о выкатке, четвёртая об именовании и последняя о новом цикле.

Агентство Creative Navy описало паттерны и лучшие практики дизайна браузерных расширений. Популярные подходы и их особенности.

Onsi Kahlaoui из Societe Generale показывает, как распознать фейковый MVP на ранней стадии и... это зачастую пустая трата времени команды. Во второй части он предлагает конкретные методы по выруливанию ситуации.

Советы Feifei Liu из Nielsen/Norman Group по помощи пользователям-новичкам при работе с алгоритмическими чат-ботами. Она провела небольшое исследование китайских сервисов и описала типичные проблемы людей, которые сталкиваются с таким впервые.

Brad Woods описывает концепцию «сока» в играх, которую можно применить для внедрения эмоционального дизайна в интерфейсах.

Jeff Sauro и Jim Lewis разбираются, не устарел ли стандартизированный SUS, которому уже четыре десятка лет (он был создан для конкретного проекта). В целом он всё ещё работает, хотя есть методы попроще.

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Новости инструментов дизайна:

Коллекция примеров страниц ошибки 404.

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Мощная детальная памятка по проведению дневниковых исследований от Kim Salazar из Nielsen/Norman Group. Виды, подготовка, проведение, анализ данных.

Victoria Turk анализирует современные инструменты генерации изображений по текстовому запросу и показывает на конкретных примерах, насколько они полны клишированных стереотипов.

Pauline Arnaud, Emmanuel Rafitosoa и Anne-Laure Civeyrac рассказывают о проектировании и тестировании навигации в интерфейсе сервиса Welcome to the Jungle.

Восьмая версия вышла из беты. Улучшенная поддержка мобильных, автоматизированные визуальные тесты и в целом улучшенные инструменты тестирования, серверные компоненты, отвязка привязки к React для других фреймворков.

Коллекция примеров интересных интерфейсных решений, во многом на базе анимации.

Nikki Godley рассказывает о принципах дизайн-команды Wise. Они связаны с картой навыков и их развития.

Список ярких дизайн-инженеров от Maggie Appleton. Эта роль время от времени упоминается под разными соусами.

Ирина Моторина опросила UX-писателей, редакторов и контент-стратегов про их ощущения от отечественного рынка. Формат и особенности работы в продуктовых командах.

Jeff Sauro и Jim Lewis рассказывают о нюансах поиска респондентов для опросов. В другой статье они сравнивают возможные подходы к выборке.

Ирина Моторина предлагает свою карту компетенций для UX-редакторов.

Сама карта:

Van Westendorp рассказывает о методе оценки отношения пользователей к цене Van Westendorp.

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