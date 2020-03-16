Как работать удалённым дизайн-командам

Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Пока авторитетные люди пытаются разобраться, кто короновал вирус, множество продуктовых команд внезапно для себя стали удалёнными (внушительный список по миру). Это непростой формат работы, и без подготовки запустить его сложновато (примерно как провернуть agile-трансформацию за две недели).
Но вариантов нет, так что надо учиться на ходу. Вот пачка годных советов для распределённых дизайн-команд, которые выходили за последнее время.
Давно работает полностью удалённо и собрала целую мини-википедию.
К некоторым рекомендациям доступны шаблоны.
И ещё одна. Сложность зависит от степени распределённости. Как ни странно, проще всего с полностью рассредоточенными людьми — тогда не возникает локальной группы, которая неизбежно становится ядром всех активностей.
Как объединялись разрозненные дизайн-команды, работающие над Outlook.
Компания все годы своего существования работала без офиса.
Практики и методы с учётом нескольких стран и временных зон.
Советы дизайн-командам, которые внезапно стали удалёнными на фоне каратнинов и самоизоляций.
Miro. Шаблон для фиксации тем обсуждений и результатов.
При ребрендинге Miro.
Большинство знаковых конфренций и массовых мероприятий в мире отменены или перенесены. А пользовательские исследования переходят на удалённый формат. Зато растут акции Zoom. А тот же InVision изначально работает полностью удалённо.
Кстати, Елена Малышева советует не забыть помыть руки 20 секунд после прочтения этого сообщения — наверняка ваш телефон давно не мыт :)
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