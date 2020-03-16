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Дизайн
Yury Vetrov
85

Как работать удалённым дизайн-командам

Пока авторитетные люди пытаются разобраться, кто короновал вирус, множество продуктовых команд внезапно для себя стали удалёнными (внушительный список по миру). Это непростой формат работы, и без подготовки запустить его сложновато (примерно как провернуть agile-трансформацию за две недели).

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Но вариантов нет, так что надо учиться на ходу. Вот пачка годных советов для распределённых дизайн-команд, которые выходили за последнее время.

Опыт компаний

GitLab

Давно работает полностью удалённо и собрала целую мини-википедию.

Trello

К некоторым рекомендациям доступны шаблоны.

Shopify

И ещё одна. Сложность зависит от степени распределённости. Как ни странно, проще всего с полностью рассредоточенными людьми — тогда не возникает локальной группы, которая неизбежно становится ядром всех активностей.

Microsoft

Как объединялись разрозненные дизайн-команды, работающие над Outlook.

Nielsen, Norman Group

Компания все годы своего существования работала без офиса.

Zendesk

Практики и методы с учётом нескольких стран и временных зон.

Mark Boulton

Советы дизайн-командам, которые внезапно стали удалёнными на фоне каратнинов и самоизоляций.

Ещё несколько компаний

Методы и инструменты

Встречи один на один

Miro. Шаблон для фиксации тем обсуждений и результатов.

Бренд-спринт

При ребрендинге Miro.

Рабочие сессии

Инструменты:

Генерация идей

Синхронный и асинхронный подход.

Большинство знаковых конфренций и массовых мероприятий в мире отменены или перенесены. А пользовательские исследования переходят на удалённый формат. Зато растут акции Zoom. А тот же InVision изначально работает полностью удалённо.

Кстати, Елена Малышева советует не забыть помыть руки 20 секунд после прочтения этого сообщения — наверняка ваш телефон давно не мыт :)

#коронавирус #удаленнаяработа

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Привет! Меня зовут Богдан. Я продуктовый дизайнер, который очень любит Tilda. Я часто использую Zero Block в Tilda при создании сайтов. На примере базы знаний комьюнити-бюро Compot я покажу, как сделать тёмную тему на Tilda в Zero Block.
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