Slack обновила мессенджер…

Это самый крупный редизайн сервиса с момента запуска в 2013 году, заявили в компании.

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Slack представила самый крупный редизайн корпоративного мессенджера.

В новой версии мессенджера пользователь сможет отсортировать сообщения, каналы и приложения на боковой панели по папкам — эта функция будет доступна только в платных тарифах.

Кроме того, на боковой панели появится универсальная кнопка для создания сообщения — в открывшемся окне можно будет выбрать пользователя или чат, которому адресовано сообщение.

Также у пользователей появится возможность настраивать ширину или изменять цвет боковой панели с помощью 11 новых тем. В боковой панели появился новый раздел «Упоминания и реакции».

«Мы взяли многие исторические особенности и реорганизовали их таким образом, чтобы они стали гораздо более наглядными и простыми в использовании. Это и было целью редизайна», — объяснил в интервью The Verge Итан Эйсманн, вице-президент по дизайну Slack.

Чтобы обновить приложение, команда Slack создала общий чат с примерно 100 активными пользователями мессенджера из числа администраторов, которые помогли протестировать обновления. В тесте приняли участие около 30 компаний.