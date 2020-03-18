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Дизайн
Лиана Липанова
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Slack обновила мессенджер — добавила группировку каналов и отдельную кнопку для начала чата Материал редакции

Это самый крупный редизайн сервиса с момента запуска в 2013 году, заявили в компании.

10 комментариев
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Slack представила самый крупный редизайн корпоративного мессенджера.

В новой версии мессенджера пользователь сможет отсортировать сообщения, каналы и приложения на боковой панели по папкам — эта функция будет доступна только в платных тарифах.

Кроме того, на боковой панели появится универсальная кнопка для создания сообщения — в открывшемся окне можно будет выбрать пользователя или чат, которому адресовано сообщение.

Также у пользователей появится возможность настраивать ширину или изменять цвет боковой панели с помощью 11 новых тем. В боковой панели появился новый раздел «Упоминания и реакции».

«Мы взяли многие исторические особенности и реорганизовали их таким образом, чтобы они стали гораздо более наглядными и простыми в использовании. Это и было целью редизайна», — объяснил в интервью The Verge Итан Эйсманн, вице-президент по дизайну Slack.

Чтобы обновить приложение, команда Slack создала общий чат с примерно 100 активными пользователями мессенджера из числа администраторов, которые помогли протестировать обновления. В тесте приняли участие около 30 компаний.

Slack начала внедрять обновление в веб-версию и десктоп-клиент, а в ближайшие недели обновится и мобильная версия.

#новость #slack

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10 комментариев
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Pavel Shilov

4

slack - тема

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badResistor

–4

А это, слак ведь давно предоставляет возможность начальникам читать личную переписку?

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Станислав Антохи

badResistor
6

Слак- это корпоративный мессенджер, который оплачивается работодателем. Как корпоративная почта. Где вы там "личную" переписку увидели?

Ответить

Алексей Степанюк

badResistor
–2

а то у сисадмина любой фирмы нет доступа ко всему на рабочем ПК, ну-ну

Ответить

Pavel Shilov

Алексей
2

Про любую фирму это вы погорячились

Ответить

badResistor

Алексей
–1

на большего ума не хватило?

Ответить

badResistor

Алексей
–1

Доступ к компу не есть доступ ко всему. Логины для того и нужны.

Ответить

Aleks Black

0

я думал, этого никогда не случится и уже обрадовался...когда увидел что "эта функция будет доступна только в платных тарифах."

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Artemy

0

7 лет к этому шли!

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Пластиковое Окно

0

Оно всё такое же ненативное глючное говно?

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