Подборка проектов, которые сделали жизнь проще и лучше.

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В 1959 году журнал Fortune опубликовал список 100 лучших продуктов современности. Его составил Джей Доблин, директор Института дизайна при Иллинойском технологическом институте, он опросил 100 дизайнеров, архитекторов и преподавателей. Получился список, иллюстрирующий философию дизайна середины 20 века.

В 2019 году, к шестидесятилетнему юбилею списка, издание вновь связалось с Институтом дизайна и провело опрос: какие продукты можно назвать «великолепными». Результаты Fortune представил через год.

Публикуем первую десятку и другие примечательные позиции рейтинга.

1. iPhone, 2007 год

«iPod, телефон, интернет-коммуникатор», — описал iPhone Стив Джобс в 2007 году, что в то время казалось впечатляющим заявлением. Сейчас оно покажется преуменьшением заслуг устройства, которое изменило образ жизни пользователей.

Поначалу аналитики скептически отнеслись к задумке Apple и не верили, что телефон за $499 станет успешным на рынке, где большинство устройств субсидируются или выдаются операторами. Но, расширив возможности телефона и создав экосистему приложений и услуг, Apple к 2020 году продала более 2 млрд iPhone — и стала самой дорогой технологической компанией в мире.

2. Macintosh, 1984 год

Революция в сфере ПК началась с Apple II, но Macintosh определил понятие «компьютер».

Macintosh не был первым ПК и не был первым компьютером с графическим интерфейсом, но был первым продуктом, который собрал воедино все технические идеи того времени. Он стал компьютером, с которым можно было взаимодействовать, полагаясь на язык, зрение, набор текста и рисование. Macintosh изменил наше отношение к компьютерам. Джохан Редстром профессор Университета Умео

3. Поисковая система Google, 1997 год

Просто набери, куда хочешь отправиться или что хочешь узнать, в одном простом окне. Дэвид Келли основатель дизайнерской компании Ideo

4. Кресло Eames Fiberglass Armchair, 1950 год

Его спроектировала семейная пара, дизайнеры Чарльз и Рэй Имзы. Кресло до сих пор производят, и это подтверждает его ценность.

Поначалу кресло делали из пластика, стекловолокна, а затем — из кожи

5. Sony Walkman TPS-L2, 1979 год

Разработал плеер бывший президент Sony Норио Ога.

Sony Walkman изменил прослушивание музыки. Энтони Далби вице-президент по дизайну Lego

6. Овощечистка Oxo Good Grips, 1990 год

Разработана основателем Oxo Сэмом Фарбером и компанией Smart Design. Изначально Фарбер хотел создать удобный инструмент для жены, которая болела артритом и не могла пользоваться обычными овощечистками.

Пожалуй, Oxo — лучший пример инклюзивного дизайна. Овощечистка и все передовые задумки Good Grips доказывают: доступный дизайн — лучший дизайн. Брандон Шауэр бывший руководитель отдела корпоративного дизайна Capital One

7. Uber, 2009 год

С помощью гиг-экономики и GPS Uber создал мировую транспортную систему.

Простота, удобство и безупречный опыт. Метко определив «болевые точки» такси и продумав взаимодействие с пользователем, сервис переопределил отрасль и современный способ передвижения. Марк Бухалтер директор по дизайну Hornall Anderson

8. Netflix, 1997 год

Компания по прокату DVD перенесла мир в эпоху потокового видео, изменила создание и распространение видеоконтента.

9. Кубики Lego, 1939 год

Дизайн кубиков Interlocking Building Cube разработал английский производитель игрушек Хиллари Фишер Пейдж в конце 1930-х годов. Основатель Lego Оле Кирк Кристиансен привёз кирпичики из поездки в Лондон и получил разрешение на использование от Пейджа.

10. iPod, 2001 год

Наследник Walkman, который продвинул всю музыкальную индустрию, пишет Fortune.

«Вся ваша музыка уместится в кармане», — уверял Стив Джобс

Ниже — другие примечательные изобретения

15. Наклейки для заметок, 1977 год

В конце 1960-х годов химик компании 3M Спенсер Сильвер разрабатывал сверхпрочный клей, но случайно создал клей, который просто удерживал поверхности вместе, и при этом они легко разделялись.

Спустя несколько лет коллега Сильвера Артур Фрай смазал клеем закладку для гимнария (сборник гимнов для церковного песнопения), чтобы она не выпадала. Так появилась идея для Post-It.

Культовый жёлтый цвет стикеров тоже появился случайно — жёлтыми были кусочки бумаги, на которых рисовала дизайн-команда.

16. Boeing 747, 1970 год

Самолёт сделал путешествия на дальние расстояния проще и удобнее, отмечает Fortune.

17. Polaroid SX-70, 1972 год

Снимать на Polaroid было так легко. К фотоаппарату прилагались советы, которые могли сделать любого профессиональным фотографом — или дать почувствовать себя таким. Барбара Барри дизайнер-стратег медицинской школы Мейо

19. Nokia 3210, 1999 год

Дизайнер — Аластер Кёртис. Nokia 3210 — первый телефон, проданный стомиллионным тиражом. Благодаря нему пользователи смогли общаться из любой точки мира, без привязки к месту.

21. Система освещения Philips Hue, 2012 год

Освещение в квартирах стало таким же персонализированным, как и музыка, которую слушают её обитатели, считает Fortune.

28. Карта метро Нью-Йорка, 1972 год

Карту разработала дизайнерская фирма Unimark. Перед ней стояла задача — создать простую схему разветвлённой системы метро. Итальянский дизайнер Массимо Виньелли проигнорировал реальную географию города и создал упрощённую цветовую абстракцию. Спустя пять лет карту изменили, но идеи Виньелли сохранились.

Vox

37. ClearRX, 2005 год

Бутылочки для лекарств с подробной, но простой маркировкой. Инструкция, название препарата и имя пациента указаны в верхней части этикетки, а полоса сбоку помогает узнать важную информацию, например способ приёма, людям со слабым зрением. Придумала ClearRX Дебора Адлер.

В основе дизайна — резиновое кольцо, которым члены семьи могут пометить свои препараты

41. Книжный шкаф IKEA «Билли», 1979 год

К 2020 году продано уже 100 млн штук.

44. Super Mario Bros, 1985 год

Первый крупный проект эпохи домашних консолей, продано более 40 млн копий игры.

Шедевр среди горизонтальных платформеров, который способствовал масштабному развитию игровой индустрии и сильно повлиял на то, как множество людей проводят своё время. команда дизайнеров Hitachi

49. Volkswagen Beetle, 1938 год

Придуман Фердинандом Порше.

По приказу Адольфа Гитлера разрабатывался в качестве доступного народного автомобиля для жителей Третьего Рейха. Но затем «Жук» преодолел своё мрачное происхождение — автомобиль стал знаковым как для поколения хиппи, так и для Disney, пишет Fortune. Студия превратила модель в персонажа Херби, которого задействовала в нескольких фильмах.

50. Microsoft Office, 1990 год

«Можете ли вы представить себе бизнес без Excel или PowerPoint?» — спрашивает Fortune.

54. Raspberry Pi, 2012 год

Компьютер из одной платы за $35 для обучения информатике в школах и развивающихся странах. Компания основана в 2012 году — чтобы больше людей смогли использовать современные технологии в работе, творчестве и решении задач.

62. Телефонный код города, 1947 год

Изобретение Bell Labs, дизайнер — Ладислав Сунтар. Он придумал, как выделить код города в номерах в телефонных книгах: пользователи не могли запомнить много беспорядочных цифр. Сунтар предложил отделять первые три цифры скобками. Его идея до сих пор живёт.

63. Калькулятор Braun, 1987 год

Разработка инженеров Дитера Рамса и Дитриха Лубса. Этот минималистичный калькулятор вдохновил дизайнеров одноимённого приложения на iOS.

66. Ножницы Fiskars с оранжевой ручкой, 1967 год

Fiskars стала первой компанией, которая разработала эргономичные ножницы с пластиковой ручкой. С 1960-х было продано более 1 млрд пар этих ножниц, подсчитало Fortune.

70. Геодезический купол, 1948 год

С помощью изобретения Букминстер Фуллер хотел решить жилищный кризис после Второй Мировой войны. Со временем структуру стали использовать и при строительстве теплиц, и домов, и павильонов международных выставок.

Купол Фуллера (на фото) состоит из множества треугольников, что делает его жёстким

73. Пылесос без мешка Dyson, 1980 год

Вакуумный пылесос Джеймса Дайсона сочетал в себе отличный дизайн и инженерные решения и превратил бытовой прибор в символ статуса, пишет Fortune.

75. Шрифт Futura, 1927 год

Семейство шрифтов Futurа можно встретить буквально везде: его используют Calvin Klein, Best Buy, Louis Vuitton, Supreme, Nike, Red Bull, Gillette, Domino's и множество других компаний.

77. Nike Air Jordan 1, 1984 год

Дизайн, который перенёс баскетбольную обувь из спортзала на улицу и в поп-культуру. Оригинальную чёрно-красную цветовую схему прототипа кед Nike Air Ship запретила NBA, потому что в ней было менее 51% белого цвета. В результате Nike выпустила Air Jordan 1 в других цветах, а запрет Nike Air Ship использовала в рекламных материалах.

81. Резиновые шлёпанцы Havaianas, 1966 год

Дизайнер Роберт Фрейзер вдохновлялся традиционными японскими сандалиями дзори. Шлёпанцы получили простой, но функциональный дизайн, недорого стоили, максимально передавали ощущения от ходьбы босиком, при этом защищая стопу.

85. Volkswagen Type 2, 1950 год

Фургон, который подходил всем — от хиппи до торговцев и путешественников.

92. Porsсhe 911, 1963 год

Автомобиль менялся на протяжении десятилетий, но по-прежнему сохраняет дух оригинального дизайна Фердинанда Порше.

Фердинанд Порше

96. Логотип IBM, 1956 год

Редизайн логотипа и визуальная айдентика, которую Пол Рэнд разработал для IBM, символизируют информационную и компьютерную эпоху.

97. Телефон модели 302, 1937 год

Один из самых популярных телефонов в США до конца 1950-х годов. Чтобы спроектировать устройство, инженер Генри Дрейфус выдавал себя за ремонтника и наблюдал, как люди используют телефоны.

99. Мэйнфрейм IBM 701, 1952 год