Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Подборка проектов, которые сделали жизнь проще и лучше.
В 1959 году журнал Fortune опубликовал список 100 лучших продуктов современности. Его составил Джей Доблин, директор Института дизайна при Иллинойском технологическом институте, он опросил 100 дизайнеров, архитекторов и преподавателей. Получился список, иллюстрирующий философию дизайна середины 20 века.
В 2019 году, к шестидесятилетнему юбилею списка, издание вновь связалось с Институтом дизайна и провело опрос: какие продукты можно назвать «великолепными». Результаты Fortune представил через год.
Публикуем первую десятку и другие примечательные позиции рейтинга.
«iPod, телефон, интернет-коммуникатор», — описал iPhone Стив Джобс в 2007 году, что в то время казалось впечатляющим заявлением. Сейчас оно покажется преуменьшением заслуг устройства, которое изменило образ жизни пользователей.
Поначалу аналитики скептически отнеслись к задумке Apple и не верили, что телефон за $499 станет успешным на рынке, где большинство устройств субсидируются или выдаются операторами. Но, расширив возможности телефона и создав экосистему приложений и услуг, Apple к 2020 году продала более 2 млрд iPhone — и стала самой дорогой технологической компанией в мире.
Революция в сфере ПК началась с Apple II, но Macintosh определил понятие «компьютер».
Его спроектировала семейная пара, дизайнеры Чарльз и Рэй Имзы. Кресло до сих пор производят, и это подтверждает его ценность.
Разработал плеер бывший президент Sony Норио Ога.
Разработана основателем Oxo Сэмом Фарбером и компанией Smart Design. Изначально Фарбер хотел создать удобный инструмент для жены, которая болела артритом и не могла пользоваться обычными овощечистками.
С помощью гиг-экономики и GPS Uber создал мировую транспортную систему.
Компания по прокату DVD перенесла мир в эпоху потокового видео, изменила создание и распространение видеоконтента.
Дизайн кубиков Interlocking Building Cube разработал английский производитель игрушек Хиллари Фишер Пейдж в конце 1930-х годов. Основатель Lego Оле Кирк Кристиансен привёз кирпичики из поездки в Лондон и получил разрешение на использование от Пейджа.
Наследник Walkman, который продвинул всю музыкальную индустрию, пишет Fortune.
В конце 1960-х годов химик компании 3M Спенсер Сильвер разрабатывал сверхпрочный клей, но случайно создал клей, который просто удерживал поверхности вместе, и при этом они легко разделялись.
Спустя несколько лет коллега Сильвера Артур Фрай смазал клеем закладку для гимнария (сборник гимнов для церковного песнопения), чтобы она не выпадала. Так появилась идея для Post-It.
Культовый жёлтый цвет стикеров тоже появился случайно — жёлтыми были кусочки бумаги, на которых рисовала дизайн-команда.
Самолёт сделал путешествия на дальние расстояния проще и удобнее, отмечает Fortune.
Дизайнер — Аластер Кёртис. Nokia 3210 — первый телефон, проданный стомиллионным тиражом. Благодаря нему пользователи смогли общаться из любой точки мира, без привязки к месту.
Освещение в квартирах стало таким же персонализированным, как и музыка, которую слушают её обитатели, считает Fortune.
Карту разработала дизайнерская фирма Unimark. Перед ней стояла задача — создать простую схему разветвлённой системы метро. Итальянский дизайнер Массимо Виньелли проигнорировал реальную географию города и создал упрощённую цветовую абстракцию. Спустя пять лет карту изменили, но идеи Виньелли сохранились.
Бутылочки для лекарств с подробной, но простой маркировкой. Инструкция, название препарата и имя пациента указаны в верхней части этикетки, а полоса сбоку помогает узнать важную информацию, например способ приёма, людям со слабым зрением. Придумала ClearRX Дебора Адлер.
К 2020 году продано уже 100 млн штук.
Первый крупный проект эпохи домашних консолей, продано более 40 млн копий игры.
Придуман Фердинандом Порше.
По приказу Адольфа Гитлера разрабатывался в качестве доступного народного автомобиля для жителей Третьего Рейха. Но затем «Жук» преодолел своё мрачное происхождение — автомобиль стал знаковым как для поколения хиппи, так и для Disney, пишет Fortune. Студия превратила модель в персонажа Херби, которого задействовала в нескольких фильмах.
«Можете ли вы представить себе бизнес без Excel или PowerPoint?» — спрашивает Fortune.
Компьютер из одной платы за $35 для обучения информатике в школах и развивающихся странах. Компания основана в 2012 году — чтобы больше людей смогли использовать современные технологии в работе, творчестве и решении задач.
Изобретение Bell Labs, дизайнер — Ладислав Сунтар. Он придумал, как выделить код города в номерах в телефонных книгах: пользователи не могли запомнить много беспорядочных цифр. Сунтар предложил отделять первые три цифры скобками. Его идея до сих пор живёт.
Разработка инженеров Дитера Рамса и Дитриха Лубса. Этот минималистичный калькулятор вдохновил дизайнеров одноимённого приложения на iOS.
Fiskars стала первой компанией, которая разработала эргономичные ножницы с пластиковой ручкой. С 1960-х было продано более 1 млрд пар этих ножниц, подсчитало Fortune.
С помощью изобретения Букминстер Фуллер хотел решить жилищный кризис после Второй Мировой войны. Со временем структуру стали использовать и при строительстве теплиц, и домов, и павильонов международных выставок.
Вакуумный пылесос Джеймса Дайсона сочетал в себе отличный дизайн и инженерные решения и превратил бытовой прибор в символ статуса, пишет Fortune.
Семейство шрифтов Futurа можно встретить буквально везде: его используют Calvin Klein, Best Buy, Louis Vuitton, Supreme, Nike, Red Bull, Gillette, Domino's и множество других компаний.
Дизайн, который перенёс баскетбольную обувь из спортзала на улицу и в поп-культуру. Оригинальную чёрно-красную цветовую схему прототипа кед Nike Air Ship запретила NBA, потому что в ней было менее 51% белого цвета. В результате Nike выпустила Air Jordan 1 в других цветах, а запрет Nike Air Ship использовала в рекламных материалах.
Дизайнер Роберт Фрейзер вдохновлялся традиционными японскими сандалиями дзори. Шлёпанцы получили простой, но функциональный дизайн, недорого стоили, максимально передавали ощущения от ходьбы босиком, при этом защищая стопу.
Фургон, который подходил всем — от хиппи до торговцев и путешественников.
Автомобиль менялся на протяжении десятилетий, но по-прежнему сохраняет дух оригинального дизайна Фердинанда Порше.
Редизайн логотипа и визуальная айдентика, которую Пол Рэнд разработал для IBM, символизируют информационную и компьютерную эпоху.
Один из самых популярных телефонов в США до конца 1950-х годов. Чтобы спроектировать устройство, инженер Генри Дрейфус выдавал себя за ремонтника и наблюдал, как люди используют телефоны.
IBM назвала разработку «Оборонный калькулятор» — это первый коммерческий мейнфрейм (большая компьютерная система) на лампах. Предназначался для нужд правительства США и оборонных целей и мог выполнять 16 тысяч операций сложения или вычитания в секунду.
Волькс тайп2 сила. Вращающаяся картохачистка сила, дайсон джидай.
А вот схема метро только Московская вменяемая, её даже Тема не смог испортить, остальные города мира жесть 😎.
Ну и волкмен форева, "ламповый" ...
Блоги компаний
Показать еще