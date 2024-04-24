Например, проезжает водитель такси с рекламой «Маркета» на машине, но прохожий считывает, что это именно «Такси». То же самое с «Едой»: когда люди видят на улице курьера «Еды» или «Маркета», они не всегда ассоциируют брендинг его формы с соответствующим сервисом. <…>

Получается, что мы вкладываем много сил и денег в офлайн-носители, которые помогают расти brand awareness (узнаваемости бренда) «Такси» и «Еды». У обоих сервисов этот показатель и так близок к 100%, а «Маркету» это не помогает. На сегодня нет решения с текущей айдентикой, в частности, с жёлтым цветом, благодаря которой можно эту проблему решить. Поэтому нам нужно было обновить цвет.