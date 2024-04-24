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Дизайн
Таня Боброва

«Яндекс Маркет» проведёт ребрендинг: сделает основными цветами красный и жёлтый и обновит логотип Статьи редакции

До конца 2024 года компания планирует завершить оформление ПВЗ, фур и других офлайн-носителей в новом стиле.

Источник здесь и далее: «Яндекс Маркет»
  • Ребрендинг «Яндекс Маркета» пройдёт в несколько этапов, сообщила компания. Сначала маркетплейс обновит сайт и приложение, затем поменяет оформление некоторых уже работающих пунктов выдачи заказов, а новые ПВЗ начнёт открывать в новом стиле.
  • Теперь основные цвета маркетплейса — это сочетание ярко-красного и жёлтого: красный — отсылка к материнскому бренду «Яндекса», жёлтый — фирменный цвет «Маркета». В компании считают, что контрастное сочетание позволит выделить сервис среди других площадок и сделать его заметнее на улицах.
  • Обновится логотип: старый — стилизованная чёрная буква «М» на жёлтом фоне, новый — жёлтая буква на красном.
  • По словам главы «Яндекс Маркета» и направления электронной коммерции «Яндекса» Романа Маресова, которые приводит Forbes, у предыдущего бренда маркетплейса «есть проблема» — он практически «визуально не существовал для пользователей»: сливался с символикой «Яндекс Еды» и «Такси».

Например, проезжает водитель такси с рекламой «Маркета» на машине, но прохожий считывает, что это именно «Такси». То же самое с «Едой»: когда люди видят на улице курьера «Еды» или «Маркета», они не всегда ассоциируют брендинг его формы с соответствующим сервисом. <…>

Получается, что мы вкладываем много сил и денег в офлайн-носители, которые помогают расти brand awareness (узнаваемости бренда) «Такси» и «Еды». У обоих сервисов этот показатель и так близок к 100%, а «Маркету» это не помогает. На сегодня нет решения с текущей айдентикой, в частности, с жёлтым цветом, благодаря которой можно эту проблему решить. Поэтому нам нужно было обновить цвет.

Роман Маресов (цитата по Forbes)
  • Обновление вывесок уже существующих ПВЗ будет происходить «в течение года в спокойном темпе», пишет издание. Всего нужно будет заменить до 10 000 вывесок. Для таких пунктов вывеска и её доставка будут бесплатными, стоимость демонтажа старой и монтажа новой вывески компенсирует «Маркет». Компания также оплатит смену формы курьеров сервиса.
  • Обновление фур, логистических объектов и других офлайн-носителей бренда маркетплейс также планирует завершить до конца 2024 года. Сумму инвестиций в ребрендинг компания не раскрывает, но «бюджет на маркетинг сервиса не увеличился».

#новости #яндексмаркет

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57 комментариев
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 Sergei

"В компании считают, что контрастное сочетание позволит выделить сервис среди других площадок и сделать его заметнее на улицах."

Тем временем "Магнит Маркет"...

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Слегка Придурковатый

Яндекс и тут проебал вспышку.

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Вадим Д.

Как их различать будем? Предложения?

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3 комментария
Недопил

тоже об эом подоумал. В одной студии видать дизайн заказали

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1 комментарий
Paul Patlakh

Первая мысль. А успешные менеджеры Яндекса небось вечеринку уже запланировали по поводу ребрендинга.

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Слегка Придурковатый

Когда дела в борделе идут плохо, надо не кровати передвигать, а блядей менять.

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Чайка О.

Ну, вы-то уж точно знаете, как правильно. Не только вы, конечно, 2/3 виси тоже.

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7 комментариев
Буквоед

Не на кого.

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1 комментарий
Деловая колбаса

Мне кажется или дизайнер просто увидел пикачу и вдохновился:?

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Клюев

Осталось официально возвести его в статус символа ЯМ и ждать коллаба с котиком Дзынь

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prowb.ru

Тол ко написать хотел. Признавайтесь кто у кого списывал?)

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Natalia Efremova

Что-то визуально считывается AliExpress🤷🏼‍♀️

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Альвар
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Pavel Cree

Очень нравилась цветовая схема, когда он ещё был под брендом "Беру". Необычно выглядело и не напрягало глаза.

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Sasha

Да и логотип был офигенный.

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Микростефан

Раз так, то жду теперь доставку по клику в течение 1 мин

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Ксения Евсюкова

Яндекс без альфы теперь как желтый без красного ❤️💛

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ANIN

Чем-то на Макдональдс похоже 🤣

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Sasha

У Яндекс Маркета одна проблема — кадры. Я уже не раз писал, что продуктовые команды сильно схуднули. Опытные сотрудники уехали. Маресов вообще клоун какой-то, может он и умный чувак (МГУ, вся херня), но вообще не понимает что делает.

Тоже самое было когда Лавкой руководил Красильщик. Честное слово — дебил. Слушал его подкаст в Альфа Банке, он безграмотный и тупой.

По какому принципу Яндекс выбирает управленцев мне непонятно.

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Георгий

Расцветка яичницы с помидорами не ассоциируется с шоппингом, как-то...
Даже лиловый цвет, когда они были "Беру" смотрелся лучше.

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Artem Simonenkov

Как многие заметили - очень похоже на Магнит Маркет теперь. Но На фотках с пакетом и Газелью есть ассоциации с каким-то рынком в 90ые... Оч не нравится. Яндекс - желтый, и это все знают (как тут уже заметили)

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NoNamelilka

Выглядит дешево и омерзительно

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Константин Суворов

Мне в целом нравится, но идентичность потеряна. То есть, само решение кажется очень глупым и недальновидным. Хотя может есть скрытый смысл и публично он не озвучивается.

Яндекс в сервисах - жёлтый (и все это знают)
Магнит - красный
Ozon - синий
Wildberries - фиолетовый
МегаМаркет - гендерно нейтральный (неопределившийся)

Яндекс Маркет и Магнит Маркет будут очень сливаться. То ли и была задумка, чтобы усиливать друг друга, то ли фатальная ошибка.

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Константин Суворов

Отдельно добавлю, что лично мне очень нравилась вся жёлтая айдентика Яндекса.

В отличии от удручающего филолетового, тюремного синего и агрессивно-бюджетного красного - у Яндекса были светлые ассоциации. Просто приятно банально даже находится в пунктах выдачи.

Странно потерять такое преимущество. Возможно ещё есть время передумать.

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Serge Schukin

Красный
Жёлтый
"Контрастное сочетание"
🤔🤔
Окей...

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Андрей

пара па па ра, макдональдс

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Onetwo Threefour

Весело и вкусно

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Stanislav K.

Ну да... Угробили нормальный ЯМ? Не взлетел Беру? Не вывозим конкуренции с O2 и WB? Выход есть — делаем ребрендинг!

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igotosochi

если пройти чуть-чуть дальше, там классный кабак

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Yuri Aivazov

Ну да ,очень выделяться будут, вообще ни на кого не похожи

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Стефан Васадзе

Опять?

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Аня Снегирь

У SETTERS Media вышла крутое интервью с Романом как раз 🔥

https://www.setters.media/post/maresov-interview

Роман Маресов — о новой роли в «Яндексе…
В конце 2023 года «Яндекс» объединил сервисы «Еда», «Лавка», «Маркет» и «Деливери» в направление…
www.setters.media
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Alex Bond

Ну зачем же так спойлерить ? А вообще больше красно - желтого, коллеги

Люблю когда бренды привлекают внимание на улице, не привлекать не надо!

Маркетинг , дискета

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Константин Ж

Китайщина

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Netravin K.

ахахах И как теперь их контрастных с другим маркетом не путать то,как можно было делать ребрендинг не исследовав логотипы конкурентов

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Zamir Saidov

Кровати двигают

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Я сказал свое имя машине

Магнит и тут на повороте обошёл

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Ника Авдонина

Предыдущий практически не существовал визуально для пользователей, а этот однозначно будет? И не будет сливаться уже с визуально похожими?

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Bl0ck3d

Похер на эту снгшную подделку

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Kit

Мде...

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Keeping sanity

Мне всегда нравился жёлтый в дизайнах Яндекса. Уже просто когда вижу желтую машину - сразу ассоциация с Яндексом.

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Дмитрий Колпаков

да что вы взбунтовались, ну пройдет немного времени и сольются в один маркет магнит с Яндексом и будет единый дизайн)

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Александр Чигинев

"Фура и точка" уже было?

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панкратович

Я че то начал ассоциировать яндекс теперь с альфой из-за их вечных скидок) А теперь они еще и цвет смешали, красный и желтый)))

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панкратович

Почитал комменты, не я один ахах

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54 комментария
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