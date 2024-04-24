«Яндекс Маркет» проведёт ребрендинг: сделает основными цветами красный и жёлтый и обновит логотип Статьи редакции
До конца 2024 года компания планирует завершить оформление ПВЗ, фур и других офлайн-носителей в новом стиле.
- Ребрендинг «Яндекс Маркета» пройдёт в несколько этапов, сообщила компания. Сначала маркетплейс обновит сайт и приложение, затем поменяет оформление некоторых уже работающих пунктов выдачи заказов, а новые ПВЗ начнёт открывать в новом стиле.
- Теперь основные цвета маркетплейса — это сочетание ярко-красного и жёлтого: красный — отсылка к материнскому бренду «Яндекса», жёлтый — фирменный цвет «Маркета». В компании считают, что контрастное сочетание позволит выделить сервис среди других площадок и сделать его заметнее на улицах.
- Обновится логотип: старый — стилизованная чёрная буква «М» на жёлтом фоне, новый — жёлтая буква на красном.
- По словам главы «Яндекс Маркета» и направления электронной коммерции «Яндекса» Романа Маресова, которые приводит Forbes, у предыдущего бренда маркетплейса «есть проблема» — он практически «визуально не существовал для пользователей»: сливался с символикой «Яндекс Еды» и «Такси».
- Обновление вывесок уже существующих ПВЗ будет происходить «в течение года в спокойном темпе», пишет издание. Всего нужно будет заменить до 10 000 вывесок. Для таких пунктов вывеска и её доставка будут бесплатными, стоимость демонтажа старой и монтажа новой вывески компенсирует «Маркет». Компания также оплатит смену формы курьеров сервиса.
- Обновление фур, логистических объектов и других офлайн-носителей бренда маркетплейс также планирует завершить до конца 2024 года. Сумму инвестиций в ребрендинг компания не раскрывает, но «бюджет на маркетинг сервиса не увеличился».
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"В компании считают, что контрастное сочетание позволит выделить сервис среди других площадок и сделать его заметнее на улицах."
Тем временем "Магнит Маркет"...
Яндекс и тут проебал вспышку.
Как их различать будем? Предложения?
тоже об эом подоумал. В одной студии видать дизайн заказали
Первая мысль. А успешные менеджеры Яндекса небось вечеринку уже запланировали по поводу ребрендинга.
Когда дела в борделе идут плохо, надо не кровати передвигать, а блядей менять.
Ну, вы-то уж точно знаете, как правильно. Не только вы, конечно, 2/3 виси тоже.
Не на кого.
Мне кажется или дизайнер просто увидел пикачу и вдохновился:?
Осталось официально возвести его в статус символа ЯМ и ждать коллаба с котиком Дзынь
Тол ко написать хотел. Признавайтесь кто у кого списывал?)
Что-то визуально считывается AliExpress🤷🏼♀️
Очень нравилась цветовая схема, когда он ещё был под брендом "Беру". Необычно выглядело и не напрягало глаза.
Да и логотип был офигенный.
Раз так, то жду теперь доставку по клику в течение 1 мин
Яндекс без альфы теперь как желтый без красного ❤️💛
Чем-то на Макдональдс похоже 🤣
У Яндекс Маркета одна проблема — кадры. Я уже не раз писал, что продуктовые команды сильно схуднули. Опытные сотрудники уехали. Маресов вообще клоун какой-то, может он и умный чувак (МГУ, вся херня), но вообще не понимает что делает.
Тоже самое было когда Лавкой руководил Красильщик. Честное слово — дебил. Слушал его подкаст в Альфа Банке, он безграмотный и тупой.
По какому принципу Яндекс выбирает управленцев мне непонятно.
Расцветка яичницы с помидорами не ассоциируется с шоппингом, как-то...
Даже лиловый цвет, когда они были "Беру" смотрелся лучше.
Как многие заметили - очень похоже на Магнит Маркет теперь. Но На фотках с пакетом и Газелью есть ассоциации с каким-то рынком в 90ые... Оч не нравится. Яндекс - желтый, и это все знают (как тут уже заметили)
Выглядит дешево и омерзительно
Мне в целом нравится, но идентичность потеряна. То есть, само решение кажется очень глупым и недальновидным. Хотя может есть скрытый смысл и публично он не озвучивается.
Яндекс в сервисах - жёлтый (и все это знают)
Магнит - красный
Ozon - синий
Wildberries - фиолетовый
МегаМаркет - гендерно нейтральный (неопределившийся)
Яндекс Маркет и Магнит Маркет будут очень сливаться. То ли и была задумка, чтобы усиливать друг друга, то ли фатальная ошибка.
Отдельно добавлю, что лично мне очень нравилась вся жёлтая айдентика Яндекса.
В отличии от удручающего филолетового, тюремного синего и агрессивно-бюджетного красного - у Яндекса были светлые ассоциации. Просто приятно банально даже находится в пунктах выдачи.
Странно потерять такое преимущество. Возможно ещё есть время передумать.
Красный
Жёлтый
"Контрастное сочетание"
🤔🤔
Окей...
пара па па ра, макдональдс
Весело и вкусно
Ну да... Угробили нормальный ЯМ? Не взлетел Беру? Не вывозим конкуренции с O2 и WB? Выход есть — делаем ребрендинг!
если пройти чуть-чуть дальше, там классный кабак
Ну да ,очень выделяться будут, вообще ни на кого не похожи
Опять?
У SETTERS Media вышла крутое интервью с Романом как раз 🔥
https://www.setters.media/post/maresov-interview
Ну зачем же так спойлерить ? А вообще больше красно - желтого, коллеги
Люблю когда бренды привлекают внимание на улице, не привлекать не надо!
Маркетинг , дискета
Китайщина
ахахах И как теперь их контрастных с другим маркетом не путать то,как можно было делать ребрендинг не исследовав логотипы конкурентов
Кровати двигают
Магнит и тут на повороте обошёл
Предыдущий практически не существовал визуально для пользователей, а этот однозначно будет? И не будет сливаться уже с визуально похожими?
Похер на эту снгшную подделку
Мде...
Мне всегда нравился жёлтый в дизайнах Яндекса. Уже просто когда вижу желтую машину - сразу ассоциация с Яндексом.
да что вы взбунтовались, ну пройдет немного времени и сольются в один маркет магнит с Яндексом и будет единый дизайн)
"Фура и точка" уже было?
Я че то начал ассоциировать яндекс теперь с альфой из-за их вечных скидок) А теперь они еще и цвет смешали, красный и желтый)))
Почитал комменты, не я один ахах