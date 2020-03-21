Центробанк обновил дизайн сайта

Теперь все его страницы адаптивны под разные размеры экрана, а навигация должна стать более понятна пользователям.
21 марта 2020 года Центробанк выпустил новую версию дизайна сайта. Об этом vc.ru сообщили представители студии Aic, которая вела разработку проекта.
Сумма контракта без НДС составила более 7 млн рублей.
В новой версии все страницы сайта адаптивны под разные разрешения экранов. В прошлом дизайне адаптировались лишь главная страница и интернет-приёмная.
Теперь меню на сайте состоит из четырёх основных разделов: деятельность, документы и данные, о банке России и сервисы. Ранее меню было в виде списка всех существующих разделов без разделения на группы по темам.
Также разработчики проекта внедрили фильтры в поиске для выдачи только релевантной информации и добавили для каждого раздела описание с примерами и цифрами о том, чем занимается Банк России.
Прошлую версию сайта разработала «Студия Лебедева» в 2014 году, а позже проводила её частичный редизайн.
Никита Хисматов
Наш ответ укреплению доллара!
Anton MatrosovНикита
Просто готовятся к тотальному ребрендингу, продолжая девальвацию рубля до 100:1 и дальнейшему изменению дизайна бумаги с попутным убиранием пары ноликов )
Laugh Radiant
Геометрию зданию могли бы и поправить.
Сослан СакшинLaugh
мне кажется или горизонт завален?
Владимир Поповъ
Пожалуй, единственное, что может обновить ЦБ РФ за последние лет... 20-25?
Сослан Сакшин
Ну так, чистенько
Eugene Makarov
А чё "банк" с маленькой буквы?
АнтонEugene
За банк уже никто не считает. Бабкоотмывочная контора.
Антон
На все деньги.