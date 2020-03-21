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Дизайн
Дарья Дейнека
473

Центробанк обновил дизайн сайта Материал редакции

Теперь все его страницы адаптивны под разные размеры экрана, а навигация должна стать более понятна пользователям.

Главная страница сайта​
  • 21 марта 2020 года Центробанк выпустил новую версию дизайна сайта. Об этом vc.ru сообщили представители студии Aic, которая вела разработку проекта.
Прошлый дизайн главной страницы
  • Сумма контракта без НДС составила более 7 млн рублей.
  • В новой версии все страницы сайта адаптивны под разные разрешения экранов. В прошлом дизайне адаптировались лишь главная страница и интернет-приёмная.
  • Теперь меню на сайте состоит из четырёх основных разделов: деятельность, документы и данные, о банке России и сервисы. Ранее меню было в виде списка всех существующих разделов без разделения на группы по темам.
  • Также разработчики проекта внедрили фильтры в поиске для выдачи только релевантной информации и добавили для каждого раздела описание с примерами и цифрами о том, чем занимается Банк России.
  • Прошлую версию сайта разработала «Студия Лебедева» в 2014 году, а позже проводила её частичный редизайн.
​Новый дизайн главной страницы
Прошлый дизайн меню сайта
Новый дизайн меню сайта
Новая страница раздела ключевой ставки
​Новая страница раздела финансовых рынков
​Новый раздел страницы доклада о денежно-кредитной политике
Новый дизайн раздела денежно-кредитной политики
Видеоинструкция по использованию новой версии сайта

#новость #центробанк

Дизайн
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Концепт: пульт автосигнализации для «запорожца»
Привет vc.ru! Меня зовут Руслан Мазур, я промышленный дизайнер. В свободное время люблю придумывать и визуализировать устройства, не рассчитанные на производство, но позволяющие заниматься творчеством. Без оглядки на технические сложности, стоимость изделия и так далее.
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9 комментариев
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Никита Хисматов

5

Наш ответ укреплению доллара!

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Anton Matrosov

Никита
1

Просто готовятся к тотальному ребрендингу, продолжая девальвацию рубля до 100:1 и дальнейшему изменению дизайна бумаги с попутным убиранием пары ноликов )

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Laugh Radiant

3

Геометрию зданию могли бы и поправить.

Ответить

Сослан Сакшин

Laugh
2

мне кажется или горизонт завален?

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Владимир Поповъ

1

Пожалуй, единственное, что может обновить ЦБ РФ за последние лет... 20-25? 

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Сослан Сакшин

0

Ну так, чистенько

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Eugene Makarov

0

А чё "банк" с маленькой буквы?

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Антон

Eugene
0

За банк уже никто не считает. Бабкоотмывочная контора.

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Антон

0

На все деньги.

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Центробанк обновил дизайн сайта

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