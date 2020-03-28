Дрейфующие дома, жильё под куполом и несимметричные здания.

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Карта Арктики map-rus.com

Арктика: особенности региона

Арктика — это источник нефти, газа, других полезных ископаемых и потенциальное место для жизни. Но создать там инфраструктуру непросто: средняя зимняя температура в некоторых районах достигает -70 °C, вместо почвы — замерзшие ил и болота, обживать территорию мешают сильные метели и землетрясения.

Исторически Арктика — дом для эскимосов, саамов, ненцев и других коренных народов, которые приспособились к экстремальным природным условиям. Но жителям, которые занимаются привычной для средних широт работой, всё равно приходится нелегко: обычный восьмичасовой рабочий день может вызвать депрессию, что снизит производительность труда и качество жизни.

Неизвестно, к каким последствиям для экосистемы приведёт массовое заселение Арктики, как должен функционировать город в условиях таяния вечной мерзлоты, каким образом наладить систему переработки и утилизации.

Одна из главных проблем архитекторов и инженеров в Арктике — фундамент. Грунт тает, под землей образуются реки, вода разрушает постройки. Также негативно на них влияют сильные метели, которые со временем выбивают и истончают стены. В восточной части Арктики есть ещё и другая проблема — высокая сейсмичность.

Урбанизация советского Севера: ожидания и реальность

В советское время освоение Арктики, особенно Северного морского пути, стало одной из государственных задач. Но из-за экстремальных природных условий заселение северных регионов было «механическим»: студенческие и комсомольские стройки, ГУЛАГ.

Постепенно на территории советской Арктики появлялись временные и постоянные посёлки и города: Норильск, Воркута, Апатиты. Большинство из них застраивались специально для добычи полезных ископаемых и состояли из деревянных зданий без канализации, центрального отопления и водопровода. Такое жильё быстро портилось.

Чтобы отыскать решение проблемы, архитекторы и строители ездили в экспедиции на Крайний Север, составляли планы застройки. О нескольких интересных проектах написал Arzamas.

Архитектор Константин Агафонов предлагал проект посёлка из круглых пятиэтажных зданий, соединённых между собой крытыми переходами, чтобы было удобно ходить в сильный холод. Во внутреннем дворе, укрытом от ветра, располагались бы площадки для прогулок и сады.

Архитектор отмечал, что форма зданий позволяла бы сохранять тепло и избегать сильных снежных заносов у стен.

Проект Константина Агафонова​ Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт‑Петербурга

Станислав Одновалов и Майя Цимбал разрабатывали жилой комплекс из нескольких много­этажных башен цилиндрической формы, поднятых на три метра над землей. Так архитекторы предлагали сэкономить на установке свай и решить проблему скопления снега у стен и отдачи тепла в грунт.

Здания соединялись между собой и с обществен­ным центром галереями с искусственным микроклиматом. В них можно было бы гулять, ходить по магазинам и кафе.

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Архитектор Александр Шипков предлагал проект с похожей инфраструктурой, но в виде пирамиды.

Проект Александра Шипкова, 1960-е годы Из личного архива автора

Тему футуристичных арктических городов обсуждали в советских и зарубежных СМИ, она отразилась и в кино. Несколько модернистских проектов Госстрой СССР утвердил для строительства в Якут­ской АССР. Из них удалось реализовать крытую галерею в посёлке Удачный. В остальном города Крайнего Севера постепенно застраивались типовыми домами, как и в других регионах страны.

Посёлок Удачный, Якутия, 1980 год РИА «Новости»

Идеи комплексов для арктических городов в СССР перекликались с замыслами иностранных коллег.

К примеру, американский инженер Ричард Фуллер в 1951 году разработал и запатентовал геодезический купол. Его идея стала популярной в том числе в застройке Севера.

Ричард Фуллер на национальной выставке в Сокольниках в 1959 году machined.house

В 1958 году в Канаде создали проект арктического города Фробишер-Бей. В центре под куполом размещались бы общественные и административные учреждения. В окружении — 12-этажные жилые здания. Отапливать город должна была атомная электростанция.

​Проект города Фробишер-Бей Popular Mechanics, май 1959 года

Фробишер-Бей не был практическим проектом. Создатели считали, что перед стройкой следует изучить социальные, физиологические и психологические аспекты жизни человека в условиях Крайнего Севера, в изоляции от остального мира.

Современная Арктика

К городам российской Арктики относятся: Мурманск, Норильск, Воркута, Апатиты, Салехард; зарубежной — Барроу, Фэрбенкс (США), Икалуит, Резольют (Канада), Туле, Эгедесминне, Сёндре-Стрёмфьорд и Местерс-Виг (Гренландия, Дания). Каждая страна обустраивает Арктику по-своему.

Основная часть населения в Арктике живёт в моногородах. Такие города существуют в основном за счёт градообразующих предприятий, где работает большинство горожан. Следующий тип поселения — поселковый, где распространены как двух- и трёхэтажные здания с коммунальной инфраструктурой, так и деревянные дома с печкой и баней.

Коренные народы Арктики и люди, приезжающие на заработки, живут преимущественно в тундре, в охотничьих избушках или традиционных переносных жилищах — чумах или ярангах.

​Летний чум Александр Сулоев

Работающие в Арктике по контракту, на гидрометеостанции или месторождениях нефти, чаще живут в вахтовых посёлках, напоминающих общежития.

Норильск, Россия

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Мурманск, Россия

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Апатиты, Россия

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Фэрбенкс, США

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Анкоридж, США

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Тромсё, Норвегия

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Икалуит, Канада

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Арктика и современный дизайн

Современные архитекторы продолжают создавать футуристичные проекты для арктических городов.

«Умка»

В 2011 году архитектор Валерий Ржевский представил куполообразный город «Умка», который он разработал на основе МКС. Размеры арктического города — 1500 на 800 метров.

«Умка»

«Умка» задумывался как автономный город с искусственным микроклиматом, детскими садами, школами, больницами, рыбной и птицеводческой фермами, пшеничным заводом и пекарней. В проекте предусмотрены две фабрики для переработки мусора в тепло.

«Умка»

Город под куполом рассчитан на 5000 жителей. В 2011 году стоимость проекта оценивалась в $6,5 млрд.

Исследовательская станция CHARS

Дизайнеры из Канады опираются на опыт инуитов, коренного народа Севера. Их жилища построены из дерева и тюленьей кожи, с учётом особенностей местного ландшафта и климата.

Канадская высокогорная арктическая исследовательская станция CHARS (Canadian High Arctic Research Station) создана по проекту архитектора Алена Фурнье. Комплекс построен на окраине селения Кэмбридж-Бей в Канаде. Стоимость проекта — около $120 млн.

Проект канадской исследовательской станции CHARS в правом нижнем углу EVOQ

На территории центра — пять зданий, главное похоже на традиционное иглу инуитов — калгик. Внутри него находится общественный центр, где, по задумке Фурнье, местные жители и исследователи могут собираться вместе, чтобы поговорить за чашкой чая. На станции используют солнечные батареи и компостные туалеты.

Зал для обсуждений дополнен элементами традиционного инуитского жилища, по периметру — колонны из клеенного бруса Алекс Фрадкин

Традиционные снежные дома инуитов строятся спирально из плотных снежных блоков. Современные архитекторы использовали этот приём в облицовке комплекса. Внешняя часть зданий по спирали покрыта металлическими панелями.

Здание общественного центра снаружи Алекс Фрадкин

Дрейфующий дом

Ещё одна группа канадских архитекторов создала проект «Дрейфующий дом».

Дизайнеры, ориентируясь на постройки местных жителей, рассматривают снег как часть здания: сугробы служат дополнительной опорой, противовесом лёгкой конструкции.

«Дрейфующий дом», команда The Open Workshop archdaily.com

«Хранилище Судного дня»

В 2007 году в Норвегии представили проект «Хранилища Судного дня». В нём хранятся семена всех известных сортов продовольственных культур.

Хранилище расположили в скале на острове недалеко от Северного полюса. Вечная мерзлота служит для семян «естественным холодильником». Расходы на строительство авторы оценили в £2,5 млн.

​Международный семенной фонд Шпицбергена

В конце 2019 года команда норвежских архитекторов предложила проект арктического туристического центра для «Хранилища Судного дня».

Центр состоит из двух зданий: входного и выставочного. В первом расположатся кафе, гардероб, производственные и технические помещения, во втором посетители смогут посмотреть на содержимое хранилища.

Обсерватория Земли

На территории научно-исследовательского посёлка Ню-Олесунн на архипелаге Шпицберген расположен норвежский проект Earth Observatory («Обсерватория Земли»). Строительные работы закончены в 2015 году, запустить станцию планируют в 2022-м.

Обсерватория состоит из пяти зданий. Четыре из них соединены проходами. Здание гравиметра, который нужен для поиска полезных ископаемых, стоит отдельно.

Проектируя расположение комплекса и входы, архитекторы учли направление ветра. Поэтому сооружения несимметричны и фасады наклонены под разными углами, что улучшает аэродинамические свойства, а также приподняты на метр, чтобы не вредить местной флоре.

«Снежинка»

Ещё один современный российский проект для Арктики — международная арктическая станция «Снежинка».

Станция будет состоять из нескольких куполообразных модулей и работать на возобновляемых источниках энергии: от ветра зимой и от солнца летом. Автор идеи, Институт арктических технологий МФТИ, рассчитывает, что реализовать проект можно будет к 2022 году. Стоимость строительства оценивается в €10–12 млн.

Новая Кируна

В 2013 году власти Швеции решили переместить город Кируна на три километра восточнее из-за необходимости расширить добычу полезных ископаемых на его территории.

Согласно плану обновлённого жилого комплекса на 90 квартир, он займёт 2000 м². Планировка предусматривает также экологически чистые системы отопления, охлаждения и другие современные решения.

Чтобы сохранить самобытность, при строительстве нового города будут использованы местные дерево и камень. По расчётам проектировщиков и местных властей, «переезд» города может занять 20–25 лет.

«Солнечное яйцо»

Новые проекты не всегда связаны с научным исследованиями. В 2017 году в городе Кируна построили сауну Solar Egg по проекту дизайнеров Матса Бигерта и Ларса Бергстрема.

Сауна Solar Egg Jean-Baptiste Béranger

Дизайнеры вдохновились спецификой светового дня в Арктике: в середине лета солнце светит круглосуточно. Форма яйца служит символом возрождения и предстоящих трансформаций города.

«Роботы-муравьеды»

Экспериментальный проект Polar Ants Arctic Research Facility создала группа архитекторов из Лондона. Она предложила «живую» архитектуру, которая способна взаимодействовать с изменчивой средой Крайнего Севера.