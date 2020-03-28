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Дизайн
Юлия Бородич
5595

Арктическая жизнь будущего: какими могут быть станции, поселения и города на Крайнем Севере Материал редакции

Дрейфующие дома, жильё под куполом и несимметричные здания.

34 комментария
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Карта Арктики map-rus.com

Арктика: особенности региона

Арктика — это источник нефти, газа, других полезных ископаемых и потенциальное место для жизни. Но создать там инфраструктуру непросто: средняя зимняя температура в некоторых районах достигает -70 °C, вместо почвы — замерзшие ил и болота, обживать территорию мешают сильные метели и землетрясения.

Исторически Арктика — дом для эскимосов, саамов, ненцев и других коренных народов, которые приспособились к экстремальным природным условиям. Но жителям, которые занимаются привычной для средних широт работой, всё равно приходится нелегко: обычный восьмичасовой рабочий день может вызвать депрессию, что снизит производительность труда и качество жизни.

Неизвестно, к каким последствиям для экосистемы приведёт массовое заселение Арктики, как должен функционировать город в условиях таяния вечной мерзлоты, каким образом наладить систему переработки и утилизации.

Одна из главных проблем архитекторов и инженеров в Арктике — фундамент. Грунт тает, под землей образуются реки, вода разрушает постройки. Также негативно на них влияют сильные метели, которые со временем выбивают и истончают стены. В восточной части Арктики есть ещё и другая проблема — высокая сейсмичность.

Урбанизация советского Севера: ожидания и реальность

В советское время освоение Арктики, особенно Северного морского пути, стало одной из государственных задач. Но из-за экстремальных природных условий заселение северных регионов было «механическим»: студенческие и комсомольские стройки, ГУЛАГ.

arktika-antarktida.ru

Постепенно на территории советской Арктики появлялись временные и постоянные посёлки и города: Норильск, Воркута, Апатиты. Большинство из них застраивались специально для добычи полезных ископаемых и состояли из деревянных зданий без канализации, центрального отопления и водопровода. Такое жильё быстро портилось.

Чтобы отыскать решение проблемы, архитекторы и строители ездили в экспедиции на Крайний Север, составляли планы застройки. О нескольких интересных проектах написал Arzamas.

Архитектор Константин Агафонов предлагал проект посёлка из круглых пятиэтажных зданий, соединённых между собой крытыми переходами, чтобы было удобно ходить в сильный холод. Во внутреннем дворе, укрытом от ветра, располагались бы площадки для прогулок и сады.

Архитектор отмечал, что форма зданий позволяла бы сохранять тепло и избегать сильных снежных заносов у стен.

Проект Константина Агафонова

 Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт‑Петербурга

Станислав Одновалов и Майя Цимбал разрабатывали жилой комплекс из нескольких много­этажных башен цилиндрической формы, поднятых на три метра над землей. Так архитекторы предлагали сэкономить на установке свай и решить проблему скопления снега у стен и отдачи тепла в грунт.

Здания соединялись между собой и с обществен­ным центром галереями с искусственным микроклиматом. В них можно было бы гулять, ходить по магазинам и кафе.

Архитектор Александр Шипков предлагал проект с похожей инфраструктурой, но в виде пирамиды.

Проект Александра Шипкова, 1960-е годы

 Из личного архива автора

Тему футуристичных арктических городов обсуждали в советских и зарубежных СМИ, она отразилась и в кино. Несколько модернистских проектов Госстрой СССР утвердил для строительства в Якут­ской АССР. Из них удалось реализовать крытую галерею в посёлке Удачный. В остальном города Крайнего Севера постепенно застраивались типовыми домами, как и в других регионах страны.

Посёлок Удачный, Якутия, 1980 год РИА «Новости»

Идеи комплексов для арктических городов в СССР перекликались с замыслами иностранных коллег.

К примеру, американский инженер Ричард Фуллер в 1951 году разработал и запатентовал геодезический купол. Его идея стала популярной в том числе в застройке Севера.

Ричард Фуллер на национальной выставке в Сокольниках в 1959 году

 machined.house

В 1958 году в Канаде создали проект арктического города Фробишер-Бей. В центре под куполом размещались бы общественные и административные учреждения. В окружении — 12-этажные жилые здания. Отапливать город должна была атомная электростанция.

​Проект города Фробишер-Бей Popular Mechanics, май 1959 года

Фробишер-Бей не был практическим проектом. Создатели считали, что перед стройкой следует изучить социальные, физиологические и психологические аспекты жизни человека в условиях Крайнего Севера, в изоляции от остального мира.

Современная Арктика

К городам российской Арктики относятся: Мурманск, Норильск, Воркута, Апатиты, Салехард; зарубежной — Барроу, Фэрбенкс (США), Икалуит, Резольют (Канада), Туле, Эгедесминне, Сёндре-Стрёмфьорд и Местерс-Виг (Гренландия, Дания). Каждая страна обустраивает Арктику по-своему.

Основная часть населения в Арктике живёт в моногородах. Такие города существуют в основном за счёт градообразующих предприятий, где работает большинство горожан. Следующий тип поселения — поселковый, где распространены как двух- и трёхэтажные здания с коммунальной инфраструктурой, так и деревянные дома с печкой и баней.

Коренные народы Арктики и люди, приезжающие на заработки, живут преимущественно в тундре, в охотничьих избушках или традиционных переносных жилищах — чумах или ярангах.

​Летний чум Александр Сулоев

Работающие в Арктике по контракту, на гидрометеостанции или месторождениях нефти, чаще живут в вахтовых посёлках, напоминающих общежития.

Норильск, Россия

Мурманск, Россия

Апатиты, Россия

Фэрбенкс, США

Анкоридж, США

Тромсё, Норвегия

Икалуит, Канада

Арктика и современный дизайн

Современные архитекторы продолжают создавать футуристичные проекты для арктических городов.

«Умка»

В 2011 году архитектор Валерий Ржевский представил куполообразный город «Умка», который он разработал на основе МКС. Размеры арктического города — 1500 на 800 метров.

«Умка»

«Умка» задумывался как автономный город с искусственным микроклиматом, детскими садами, школами, больницами, рыбной и птицеводческой фермами, пшеничным заводом и пекарней. В проекте предусмотрены две фабрики для переработки мусора в тепло.

«Умка»

Город под куполом рассчитан на 5000 жителей. В 2011 году стоимость проекта оценивалась в $6,5 млрд.

Исследовательская станция CHARS

Дизайнеры из Канады опираются на опыт инуитов, коренного народа Севера. Их жилища построены из дерева и тюленьей кожи, с учётом особенностей местного ландшафта и климата.

Канадская высокогорная арктическая исследовательская станция CHARS (Canadian High Arctic Research Station) создана по проекту архитектора Алена Фурнье. Комплекс построен на окраине селения Кэмбридж-Бей в Канаде. Стоимость проекта — около $120 млн.

Проект канадской исследовательской станции CHARS в правом нижнем углу

 EVOQ

На территории центра — пять зданий, главное похоже на традиционное иглу инуитов — калгик. Внутри него находится общественный центр, где, по задумке Фурнье, местные жители и исследователи могут собираться вместе, чтобы поговорить за чашкой чая. На станции используют солнечные батареи и компостные туалеты.

Зал для обсуждений дополнен элементами традиционного инуитского жилища, по периметру — колонны из клеенного бруса

 Алекс Фрадкин

Традиционные снежные дома инуитов строятся спирально из плотных снежных блоков. Современные архитекторы использовали этот приём в облицовке комплекса. Внешняя часть зданий по спирали покрыта металлическими панелями.

Здание общественного центра снаружи

 Алекс Фрадкин

Дрейфующий дом

Ещё одна группа канадских архитекторов создала проект «Дрейфующий дом».

Дизайнеры, ориентируясь на постройки местных жителей, рассматривают снег как часть здания: сугробы служат дополнительной опорой, противовесом лёгкой конструкции.

«Дрейфующий дом», команда The Open Workshop archdaily.com

«Хранилище Судного дня»

В 2007 году в Норвегии представили проект «Хранилища Судного дня». В нём хранятся семена всех известных сортов продовольственных культур.

Хранилище расположили в скале на острове недалеко от Северного полюса. Вечная мерзлота служит для семян «естественным холодильником». Расходы на строительство авторы оценили в £2,5 млн.

​Международный семенной фонд Шпицбергена

В конце 2019 года команда норвежских архитекторов предложила проект арктического туристического центра для «Хранилища Судного дня».

Центр состоит из двух зданий: входного и выставочного. В первом расположатся кафе, гардероб, производственные и технические помещения, во втором посетители смогут посмотреть на содержимое хранилища.

archdaily.com
archdaily.com
archdaily.com

Обсерватория Земли

На территории научно-исследовательского посёлка Ню-Олесунн на архипелаге Шпицберген расположен норвежский проект Earth Observatory («Обсерватория Земли»). Строительные работы закончены в 2015 году, запустить станцию планируют в 2022-м.

«Обсерватория Земли»
 Hanne Jørgensen, archdaily.com

Обсерватория состоит из пяти зданий. Четыре из них соединены проходами. Здание гравиметра, который нужен для поиска полезных ископаемых, стоит отдельно.

Проектируя расположение комплекса и входы, архитекторы учли направление ветра. Поэтому сооружения несимметричны и фасады наклонены под разными углами, что улучшает аэродинамические свойства, а также приподняты на метр, чтобы не вредить местной флоре.

archdaily.com
archdaily.com

«Снежинка»

Ещё один современный российский проект для Арктики — международная арктическая станция «Снежинка».

Станция будет состоять из нескольких куполообразных модулей и работать на возобновляемых источниках энергии: от ветра зимой и от солнца летом. Автор идеи, Институт арктических технологий МФТИ, рассчитывает, что реализовать проект можно будет к 2022 году. Стоимость строительства оценивается в €10–12 млн.

Новая Кируна

В 2013 году власти Швеции решили переместить город Кируна на три километра восточнее из-за необходимости расширить добычу полезных ископаемых на его территории.

Согласно плану обновлённого жилого комплекса на 90 квартир, он займёт 2000 м². Планировка предусматривает также экологически чистые системы отопления, охлаждения и другие современные решения.

Чтобы сохранить самобытность, при строительстве нового города будут использованы местные дерево и камень. По расчётам проектировщиков и местных властей, «переезд» города может занять 20–25 лет.

archdaily.com
archdaily.com

«Солнечное яйцо»

Новые проекты не всегда связаны с научным исследованиями. В 2017 году в городе Кируна построили сауну Solar Egg по проекту дизайнеров Матса Бигерта и Ларса Бергстрема.

Сауна Solar Egg Jean-Baptiste Béranger

Дизайнеры вдохновились спецификой светового дня в Арктике: в середине лета солнце светит круглосуточно. Форма яйца служит символом возрождения и предстоящих трансформаций города.

«Роботы-муравьеды»

Экспериментальный проект Polar Ants Arctic Research Facility создала группа архитекторов из Лондона. Она предложила «живую» архитектуру, которая способна взаимодействовать с изменчивой средой Крайнего Севера.

Светочувствительные «роботы-муравьеды» оценивают окружающее пространство и роют туннели. На эту идею разработчиков вдохновило поведение белых медведей, которые роют «сети» подземных берлог.

archdaily.com
archdaily.com

#архитектура #арктика

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34 комментария
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Pixel Lens

15

Какие же у нас обристанные, уродливые, обоссанные города. Стыд и позор России. Будь моя воля - ввёл бы уголовную ответственность для архитекторов и строителей. Тупоголовые бездари возводят здания, которые будут отравлять жизнь людей многие десятилетия. И они продолжают это делать! Почему у нас такие хуёвые архитекторы и строители? Есть тут представители этих индустрий? Ответьте!

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Dmitriy Sobokar

Pixel
5

Не архитектор, но что-то мне подсказывает, что форма рождается не только из функции, но и из бюджета. Задача совков по всей видимости была нахерачить как можно больше дешевого жилья и переместить трудовые руки и ноги с бараков.

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Pixel Lens

Dmitriy
8

Совок канул в небытие, а совковые замашки до сих пор доминируют. До сих пор массово строят максимально уёбищные здания, не только жилые. Мне хочется узнать, что происходит в башке тех, кто проектирует эти здания, а так же тех, кто строит эти проекты из говённых материалов. Неужто так нравится ссать в колодец, из которого пьёшь? Это ведь наша окружающая реальность. Что за люди блять?

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Vl Al

Pixel
0

Архитекторы внутри строительных компаний - обычные наемники. (Хоть и с большой ответственностью.) Им прикажут "резать косты" - они режут. 

Ответить

Pixel Lens

Vl
3

Рыба гниёт с головы, оно понятно, это всегда так. Но что за бесхребетные упыри там режут косты? Они не могут позволить себе вякнуть лишний раз? Высказаться, что, мол, ну говно же проект, давайте красоту лучше делать будем. Звучит пиздец как сказочно, потому что в руководстве сидят жадные долбоёбы, а в исполнителях - безвольные и глупые бараны без чувства прекрасного и без всякого самоуважения.

По итогу основная масса россиян живёт в серой помойке и борется с унынием от такого вида.

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денькя

Pixel
2

На крайнем севере никто не заинтересован в дорогом жилье. Предприятиям хочется сэкономить, а жителям важнее получить высокую ЗП, сохранить деньги и купить жильё в нормальном регионе. Отсюда такой подход. Сравнивать с США и Норвегией не стоит. В Норвегии на севере живет постоянное население, оно готово вкладываться в свои дома за свой счёт. В США Аляска дотационный регион, поэтому могут тратить деньги более легко. В РФ север существует в другом контексте - постоянных жителей планирующих там жить мало, но экономика там прибыльная, поэтому главный критерий прибыльность, п не качество.

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Pixel Lens

денькя
4

А я ВООБЩЕ не про север говорил. Меня просто бомбануло с этих фотографий. Этот дрист - бич всей России, от севера до юга.

К тому же, красивое здание - не обязательно дорогое. Просто у архитектора должен быть мозг внутри головной кости.

Ответить

денькя

Pixel
0

В целом согласен. Но дело в другом, практически вся застройка современная это многоэтажки которые строятся на деньги банков, банкам выгодна такая ситуация. Мало кто может из некрупного бизнеса построить что-то по собственному проекту.
В итоге почти все архитекторы обслуживают строительство многоэтажек. В Европах наоборот многоэтажное строительство это узкая ниша, а большинство архитекторов заняты в частном малоэтажном строительстве.
Всё потому что в Европе исторически много миллионеров, но мало миллиардеров. В РФ наоборот, мало миллионеров, но дофига миллиардеров.

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денькя

денькя
–1

Т.е. основные заказчики для хороших архитекторов это средний бизнес и миллионеры. Поэтому в Российской Империи умели строить шикарные здания, а в СССР и РФ строили и строят хрень.

Ответить

Pixel Lens

денькя
0

звучит убедительно, но что делать-то?.. 

Ай, что я говорю. Россию не изменишь. Just bitching around, короче.

Ответить

денькя

Pixel
0

sad but true

Ответить

BearStrikesBack

денькя
0

В США Аляска дотационный регион

:facepalm:

Ответить

денькя

BearStr…
0

из федерального бюджета Аляска получает больше чем отчисляет в него. после того как там наладили нефтедобычу баланс почти выравнялся, но всё равно не 1к1. каждый житель Аляски получает по 2к в месяц из фонда созданного федеральным правительством. известная тема же в США, хватит кормить Аляску типа нашего "хватит кормить Кавказ"

Ответить

Anton Reut

денькя
0

А куда она эта Аляска денется если её не кормить?

Ответить

денькя

Anton
0

Если не кормить Аляску, то белые американцы оттуда разъедутся. Останется коренное население - алеуты, а они в основном настроены пророссийски - т.к. многие православные, некоторые даже русский язык до сих пор используют, плюс родственные им чукчи живут в РФ. При этом собственно американцев они не любят из-за политики дискриминации (после продажи Аляски американцы устроили там колониализм - запрещали религии, родной язык и т.д. - не только русский, но и алеутский).
Понятно что алеутов не много, и они мало на что влияют. Но для РФ это может быть предлогом типа "Крым наш". При этом США скорее всего не сможет начать войну с РФ, из-за того что большинству американцев Аляска мало интересна. Есть ещё географический нюанс что Аляска отрезана горными система от США и Канады, а ледокольный флот у США и Канады практически отсутствует. Так что им важно что бы там было много белого населения.

Ответить

Dmitry Voloshin

Pixel
0

Прежде чем что-то называть уродливым и обосанным, советую хорошенько изучить историю, которая непрерывно связана с экономикой страны и её положением, задачами. Для особо одарённых эстетов (сюда можно отнести Лебедева и Варламова), которые считают, что их вкус и вера в высокое и красивое - это идеал, который криворукие дегенераты-архитекторы, почему-то не могли воспроизвести из-за своего слабого ума (ну, потому что тупее авторов этой темы), отвечаю: 

В СССР были разработаны типовые дома, которые отвечали определённым экономическим и социальным потребностям в контексте определённой задачи. Задачи были разные, но основная: скорое обеспечение жильём растущее население, в том числе вокруг стратегически важных объектов (месторождений, заводов, портов и т.д.).

Для людей далёких от истории нашей страны поясняю: типовые дома - это дома, которые собираются как конструктор Лего. Если бы человеку в силу своей профессии во времена СССР пришлось бы участвовать в строительстве с самого начала, например, какого-нибудь завода по изготовлению атомных подлодок, в котором задействованы десятки тысяч людей, то он бы жил в рабочем бараке с множеством других людей. Затем по плану вокруг этого объекта разворачивают жилые кварталы, те собственно типовые дома: с кухней, туалетом, ванной. Стоит ли говорить, что человек был бы рад одной комнатке в таком доме после барака, а если семья образовалась бы? Жильё выделяли по необходимости в таковом по законам той страны.

Эти "кубики" Лего легко было производить, легко было собирать, легко подключать к центральному отоплению (которое возможно в красивых городах вообще отсутствует). Наверное, это лучше, чем если бы там построили один маловместительный не типовой дом в стиле Баухаус и спустя пять лет?

"Совковая" экономика была про другое немного и по другому устроена: да, она не отвечала эстетическим чувствам за частую, но на это были КОНКРЕТНЫЕ ПРИЧИНЫ, а не отсутствие вкуса. Иные же объекты строили профессиональные архитекторы и они в своё время были в ногу со временем.

Сейчас же нет никаких стратегических и промышленных объектов, собирают под продажу некрасивые кирпичные коробки, чисто из-за экономии материала, и я скажу они далеки от стандартов советских материалов, как земля и небо. Например, если будет война, старые литовки будут долго стоять под натиском снарядов, а то что сейчас возводят, будет сыпаться, словно собрано из понятной субстанции и палок.

Хотя мне самому нравятся красивые здания, но есть ещё здравый смысл и история.

Ответить

Alexander Tatarnikov

Pixel
–2

Стою вы свою страну то хаете, вы думаете, что вы ее самый лучший экземпляр?

Ответить

Филипп Того

4

Картинки прекрасные. Даешь нормальные условия вахтовикам Салмановского НГКМ!
А новый год встречать ещё и тесно! Слава богу хоть не в юрте)

Ответить

Evgeny Kosharovsky

2

Певек - это Арктика! А остальное - фуфло ))
А вообще, люди там жить не должны.

Ответить

Yuriy Myshinskiy

1

Да это же яйцо избушки на курьих ножках)

Сдается мне, котики, что мы не первая технологически продвинутая цивилизация на нашей планете (о которой возможно потомки будут рассказывать свои сказки):

- блюдечко с яблоком для дальновидения (айфон, смартфон),
- ковёр-самолет (без комментариев),
- избушка на курьих ножках (здесь сложней, пусть будет вышка наблюдения за аэропортом, тем-более что ступа для полетов это вертолёт)
- сапоги скороходы (гироскутер и кеды с колесиками)
- шапка-невидимка (уже проскакивала ткань прозрачная для ИК излучения).

Что там ещё?

Ответить

Pixel Lens

Yuriy
0

У вас корвалол закончился?

Ответить

Name

1

Никто не должен жить в Арктике. Я так считаю. Потому что это не жизнь. Точка.

Ответить

Beryl Hardness

Name
0

Жить будут там, где придётся. И заранее адаптироваться, чтобы вовремя смочь реагировать на любые глобальные проблемы.

Ответить

Name

Beryl
0

Что значит придется? Почему придется?

Ответить

Beryl Hardness

Name
0

Ну, понимаете, человечество же всегда выживает. Этот процесс важно улучшать, делать технологичнее — не важно, где. Это всегда пригодится.

Ответить

Name

Beryl
0

Эээ, вы тоже выживаете? В Норильск не хотите поехать жить ради выживания всего человечества?

Ответить

Texts Ninja

1

Замечательная статья, спасибо!

Ответить

Roman Prokhorov

1

Интересно, а в каком месте сауны-яйца они планируют переодеваться? Или на суровом севере в сауну в одежде ходят?

Ответить

Алексей Тарасов

0

Не купола нужны, а котлованы. И проще и теплее.

Ответить

Evgeny Kosharovsky

0

Насчет "теплее" - не уверен, но по-любому вечную мерзлоту копать - экономически неэффективно.
Строят дома так: заколачивают сваи в мерзлоту, ставят ж/б плиты-перекрытия и на них вешают ж/б плиты, которые завезли во время навигации (и не разбили и не пропили по дороге).
Так было раньше, во всяком случае.
Учитывая, что с тех пор Певек, например, только сократился - не думаю, что есть новые технологии.

Ответить

Beryl Hardness

0

Здорово, если б всё это было уже сейчас, и все самые прогрессивные новшества будущего, что сделают человечество сильнее. Будущее в наших руках.

Ответить

Чех в чешках

0

В Мурманске кстати есть купольный отель, единственный вроде в России

Ответить

Irene K.

Чех
0

Спасибо за подсказку, я загуглила, полюбовалась фото его (купольного отеля) интерьеров.
Aurora Village Murmansk Hotel 

Ответить

Вячеслав Нимбуев

0

Я жил в Удачном в конце 90-х-начале 00-х, толку от этой галереи (в простонародье галёрка) нет, прямо из дома в неё доступа не было, частично была холодная и была совсем небольшая, сам город (теперь это город, 34 дома по моему :)) значительно больше.

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